Cô gái khiến dàn sao Running Man Vietnam khóc nức nở: Nhan sắc gây thương nhớ, danh tính càng bất ngờ

Tập 14 Running Man Vietnam 2026 - Chạy Ngay Đi, lên sóng tối 30/10, mang đến nhiều tình huống hài hước, những màn xé bảng tên căng thẳng và đặc biệt là một đám cưới khiến cả dàn nghệ sĩ xúc động. Nhân vật chính của ngày vui này không ai khác chính là Quân A.P và bạn gái Lê Khanh, cặp đôi đã có 14 năm gắn bó.

Sau nhiều năm kín tiếng, nam ca sĩ lần đầu công khai chuyện tình cảm trên sóng chương trình. Không chỉ khiến khán giả bất ngờ vì danh tính cô dâu, tập phát sóng còn ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi, từ lúc cùng nhau vượt qua thử thách cho đến giây phút đứng trên lễ đường ngập hoa.

Lê Khanh xuất hiện, Quân A.P liên tục có hành động khiến đồng đội trêu chọc

Trong tập phát sóng mới, Lê Khanh chính thức gia nhập cuộc đua cùng các thành viên Running Man Vietnam. Cô được xếp vào đội Mặt Trời với Tám Quân (Quân A.P), Út Tuấn, Tám Trung, Minh Hằng và Sáu Tút.

Sự xuất hiện của bạn gái khiến Quân A.P có phần ngại ngùng. Nam ca sĩ vốn quen với những màn đối đầu quyết liệt cùng đồng đội, nay lại phải tham gia các thử thách ngay trước mặt người thương nên không tránh khỏi những tình huống bị trêu chọc.

Ngay ở nhiệm vụ Thần Tốc, Tám Quân đã trở thành người đầu tiên bị loại, khiến Tám Trung được dịp chọc ghẹo vì sợ đàn em mất mặt trước cô dâu. Trong khi đó, Lê Khanh cũng gặp khó khăn khi thực hiện thử thách nhưng luôn có bạn trai bên cạnh động viên.

Đến phần thi Thần Trí, khán giả còn biết thêm một chi tiết thú vị về cặp đôi: Quân A.P từng là học sinh chuyên Toán, còn Lê Khanh học chuyên Văn. Nam ca sĩ nhanh chóng thể hiện khả năng tính nhẩm khi liên tục đưa ra đáp án chính xác.

Trong nhiệm vụ Thần Ngôn, Quân A.P lại khiến mọi người bật cười khi trả lời câu hỏi về hành động khiến bản thân rung động bằng cụm từ "Hôn vào thái dương". Đáng tiếc, câu trả lời có bốn từ thay vì ba từ theo yêu cầu. Ngay lập tức, Hai Thành hài hước trêu đàn em: "Thường thái dương người ta thoa dầu thôi em ạ". Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình 14 năm, Lê Khanh còn để lại thiện cảm qua sự tự nhiên, vẻ ngoài nữ tính và những khoảnh khắc ngại ngùng đáng yêu khi lần đầu tham gia đường đua.

Quân A.P lao đến giải cứu bạn gái, xé phăng bảng tên đối thủ

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của cặp đôi diễn ra ở phần thi xé bảng tên.

Khi phát hiện Lê Khanh và Minh Hằng đang ẩn nấp trên lầu, Lê Nhân nhanh chóng thông báo cho đồng đội. Sơn.K và Lê Nhân sau đó áp sát khu vực nhà vệ sinh, nơi Lê Khanh đang tìm cách tránh sự truy đuổi. Nhận được tin bạn gái gặp nguy hiểm, Quân A.P lập tức chạy đến ứng cứu. Không còn vẻ ngại ngùng ban đầu, nam ca sĩ mạnh tay xé bảng tên Sơn.K để giải vây cho Lê Khanh.

Màn "anh hùng cứu mỹ nhân" trở thành điểm nhấn thú vị giữa cuộc chiến đầy căng thẳng.

Tuy nhiên, Quân A.P cũng không thể bảo toàn bảng tên của mình đến cuối cùng. Khi chứng kiến bạn trai bị loại, Lê Khanh thể hiện sự xót xa bằng một cái ôm nhẹ nhàng, đồng thời ân cần chỉnh lại trang phục cho anh. Giữa không khí cạnh tranh quyết liệt của Running Man Vietnam, những cử chỉ nhỏ của cặp đôi mang đến một khoảng lặng ngọt ngào.

Cô dâu bật khóc trên lễ đường, Hai Thành và Sáu Tút cũng không cầm được nước mắt

Sau hàng loạt thử thách, Running Man Vietnam mang đến bất ngờ lớn nhất tập phát sóng: một đám cưới đặc biệt dành cho Quân A.P và Lê Khanh. Chương trình chuẩn bị lễ đường lộng lẫy với hoa tươi, âm nhạc và sự góp mặt của các thành viên Gia tộc R. Nhóm nhạc UPRIZE cũng xuất hiện để gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Khi Quân A.P và Lê Khanh cùng bước lên lễ đường, bầu không khí vui nhộn thường thấy bất ngờ nhường chỗ cho những cảm xúc chân thành. Điều khiến nhiều người bất ngờ là Hai Thành và Sáu Tút, hai thành viên vốn thường xuyên mang đến tiếng cười, lại không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến ngày vui của người em thân thiết.

Bản thân Quân A.P cũng xúc động trước món quà đặc biệt từ chương trình. Nam ca sĩ chia sẻ: "Em không thể tin được mình có may mắn, được tổ chức một cái đám cưới như thế này".

Đặc biệt, Lê Khanh đã bật khóc khi gửi lời cảm ơn đến mọi người. Cô nghẹn ngào nói: "Em chỉ biết nói là em cảm ơn mọi người rất là nhiều, vì em đã mong đợi ngày này rất lâu rồi. Mà được mọi người tổ chức cho với rất nhiều anh em, nhất là Gia tộc R của Tám Quân. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ".

Những giọt nước mắt của Lê Khanh khiến khoảnh khắc cô dâu xuất hiện trên lễ đường trở nên đáng nhớ hơn. Sau 14 năm đồng hành, việc được tổ chức một hôn lễ đặc biệt trước sự chứng kiến và chúc phúc của những người thân thiết rõ ràng mang ý nghĩa lớn với cả hai.

Từng thành viên Gia tộc R lần lượt gửi lời chúc đến cô dâu chú rể. Những cái ôm, những lời chia sẻ chân thành khiến buổi lễ trở thành một trong những phân đoạn giàu cảm xúc của tập 14. Sau đó, khi ca khúc chủ đề Đừng Chạy Một Mình vang lên, tất cả cùng hòa vào không khí náo nhiệt, khép lại ngày vui bằng những khoảnh khắc đáng nhớ.

Điều đáng nói là chương trình không chỉ tạo nên một đám cưới bất ngờ mà còn mang đến cơ hội để Quân A.P công khai chuyện tình đã kéo dài 14 năm. Từ những màn trêu chọc, khoảnh khắc bảo vệ bạn gái trên đường đua cho đến giây phút xúc động trên lễ đường, nam ca sĩ và Lê Khanh đã có một kỷ niệm đặc biệt trước sự chứng kiến của các thành viên Running Man Vietnam.

Dù đây là hôn lễ được tổ chức trong khuôn khổ chương trình, những cảm xúc mà cặp đôi và đồng đội thể hiện vẫn khiến tập phát sóng trở nên khác biệt.

Sau tất cả những màn tranh tài và tiếng cười, điều đọng lại trong tập 14 có lẽ chính là hình ảnh cô dâu Lê Khanh bật khóc vì hạnh phúc, còn những người bạn thân thiết của chú rể cũng không thể giấu được sự xúc động.