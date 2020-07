Cô gái gốc Việt lên truyền hình Mỹ kể về hành động khó hiểu của người mẹ khi hay tin con gái bị tai nạn giao thông văng xa đến 12m làm "chấn động" cả khán phòng

Mới đây, cư dân mạng Tiktok có chia sẻ một clip ngắn ghi lại hình ảnh một chương trình truyền hình của Mỹ có sự tham gia của cô gái gốc Việt. Theo đó, trong khi tất cả mọi người đều nói tiếng Anh thì đến phần tường thuật của mình, cô gái này đã chen một câu tiếng Việt mà có lẽ ai nghe ra cũng nhận ra giọng điệu không thể nào lẫn đi đâu được của các bà mẹ Việt Nam: "Mày biết tay tao. Tao lại táo quýnh mày nè".

Điều đặc biệt là ngay sau khi nghe xong câu nói này, cả trường quay (toàn là người nước ngoài) đã cười ầm lên dù chưa cần đến lời dịch ở phía sau của chính nhân vật.

Đoạn clip lẫn tiếng Việt trong chương trình truyền hình của Mỹ bất ngờ được chú ý trên mạng Tiktok thời gian gần đây.

Dù lúc đó ngay tại khán phòng mọi người chưa kịp nghe lời dịch bằng tiếng Anh, nhưng chính cái giọng điệu hài hước và gương mặt biểu cảm trái ngược với sự lo lắng, thậm chí có khi là hoảng loạn theo lẽ thường của một người mẹ mỗi khi hay tin con gặp tai nạn đã khiến hầu hết khán giả có mặt tại đây phải bật cười.

Đoạn clip ngay lập tức gây sốt trên Tiktok và cư dân mạng thì cũng vô cùng thích thú bởi sự khác biệt trong cách hành xử của bà mẹ người Việt đã được khán giả đón nhận một cách tích cực. Đây cũng là minh chứng cho việc có không ít những người mẹ nóng tính hoặc không thể giao tiếp một cách nhẹ nhàng, từ tốn với con cái nhưng khi họ hành động thì vẫn hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương. Họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ con mà không thua kém bất cứ người mẹ nào.

Jeannie Mai kể về trải nghiệm của mình.

Ngay sau đó cư dân mạng cũng đã lần tìm ra clip gốc, rằng nó được cắt từ một chương trình truyền hình rất nổi tiếng của Mỹ có tên là The Real Daytime với host là 5 người phụ nữ nói về nhiều chủ đề trong cuộc sống, trong đó có một MC gốc Việt cực nổi tiếng là Jeannie Mai (người có đến tận 2,2 triệu lượt theo dõi trên Instagram). Và tập có bóng dáng người mẹ Việt đó tên là "The crazy things you do for love" (Điều điên rồ nhất bạn làm khi yêu).

MC gốc Việt nổi tiếng nước Mỹ Jeannie Mai.

Trong tập này, Jeannie Mai đã kể về trải nghiệm yêu đương của mình khi cùng bạn trai lần đầu đến Hawaii. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi cô bị đâm bởi một chiếc xe buýt. Thông tin về Mai được đưa trên bản tin thời sự quốc gia và mẹ của cô đã xem được. Bà ngay lập tức gọi điện cho Mai và hét lên câu nói như trên khi cô còn đang ở trong bệnh viện. Diễn biến câu chuyện sau đó như thế nào thì Mai không kể, chỉ biết rằng, chi tiết tiếng Việt mà Mai mang đến chương trình quả thực là một điều khác lạ và nổi bật.

Được biết, chương trình này đã phát sóng vào cách đây khoảng 7 năm nhưng thời gian này đột nhiên gây sốt trở lại và khiến cho cư dân mạng Việt cực kỳ thích thú.