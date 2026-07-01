Cô gái giảm từ 62 xuống 47kg gây sốt mạng: Không nhịn ăn vẫn giảm cân, chia sẻ 3 bí quyết giữ dáng không tăng cân trở lại

Từng tăng cân vì stress và ăn uống mất kiểm soát, một cô gái đã giảm thành công 15kg, từ 62kg xuống còn 47kg. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ là màn "lột xác" ngoạn mục mà còn ở phương pháp giảm cân không cần nhịn ăn, không ép bản thân tập luyện quá sức nhưng vẫn duy trì vóc dáng trong thời gian dài.

Giảm cân luôn là hành trình nhiều người bắt đầu nhưng không phải ai cũng có thể duy trì kết quả. Không ít trường hợp giảm cân rất nhanh nhờ nhịn ăn hoặc áp dụng chế độ ăn cực đoan, nhưng chỉ sau vài tháng cân nặng lại tăng trở lại.

Mới đây, một cô gái trên nền tảng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư, Trung Quốc) thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hành trình giảm từ 62kg xuống còn 47kg. Điều đáng nói, cô không lựa chọn những phương pháp "thần tốc" mà thay đổi dần thói quen ăn uống và vận động để xây dựng lối sống lành mạnh.

Tăng cân vì stress và ăn uống theo cảm xúc

Theo chia sẻ, cô từng có giai đoạn chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, dẫn đến việc ăn uống mất kiểm soát. Những cơn stress khiến cô thường xuyên ăn quá nhiều, khiến cân nặng tăng lên 62kg.

Khi quyết định giảm cân, mục tiêu của cô không phải là có thân hình "mình hạc xương mai", mà đơn giản là lấy lại vóc dáng khỏe mạnh và cảm giác tự tin như trước.

Sau nhiều lần thử các phương pháp khác nhau, cô nhận ra điều quan trọng nhất không phải là giảm cân nhanh, mà là tìm được cách có thể duy trì lâu dài.

Hiện tại, sau khi giảm 15kg, cô vẫn giữ được cân nặng ổn định mà không rơi vào tình trạng tăng cân trở lại.

Bí quyết 1: Không nhịn ăn để giảm cân

Theo cô gái trẻ, sai lầm lớn nhất của nhiều người là cắt giảm quá nhiều năng lượng hoặc nhịn ăn để ép cân.

Mặc dù cân nặng có thể giảm nhanh trong thời gian đầu, nhưng việc ăn quá ít kéo dài dễ khiến cơ thể thích nghi bằng cách giảm tốc độ trao đổi chất. Khi quay trở lại chế độ ăn bình thường, nguy cơ tăng cân trở lại sẽ rất cao.

Thay vì nhịn ăn, cô lựa chọn nguyên tắc đơn giản hơn:

Ăn đủ protein trong mỗi bữa.

Bổ sung nhiều rau xanh.

Không loại bỏ hoàn toàn tinh bột.

Duy trì khẩu phần cân đối để cơ thể luôn có đủ năng lượng hoạt động.

Theo cô, giảm cân nên hướng đến sức khỏe thay vì chỉ chạy theo con số trên cân.

Bí quyết 2: Bắt đầu bằng những bài tập dễ duy trì

Ở giai đoạn đầu, cô không ép mình phải tập gym hay thực hiện các bài tập cường độ cao.

Thay vào đó, cô lựa chọn những hình thức vận động nhẹ nhàng như:

Đi bộ nhanh.

Leo cầu thang.

Đi bộ trên dốc. Bơi lội.

Khi cơ thể đã quen với việc vận động và quá trình giảm cân bắt đầu chững lại, cô mới bổ sung thêm:

Tập tạ.

Các bài tập sức mạnh.

HIIT (luyện tập ngắt quãng cường độ cao).

Theo cô, việc tăng khối lượng cơ giúp cải thiện tốc độ trao đổi chất, đồng thời cơ thể săn chắc hơn thay vì chỉ giảm số cân nặng.

Quan trọng hơn, không cần bắt đầu bằng những bài tập quá nặng. Việc tăng cường độ theo từng giai đoạn sẽ dễ duy trì hơn và giảm nguy cơ bỏ cuộc.

Bí quyết 3: Vẫn được ăn món mình thích

Một trong những nguyên tắc giúp cô không cảm thấy áp lực là không cấm hoàn toàn các món ăn yêu thích.

Trong tuần, cô vẫn duy trì chế độ ăn cân đối. Tuy nhiên, cô dành một bữa để thưởng thức món mình thích mà không quá khắt khe với bản thân.

Theo cô, chính sự linh hoạt này giúp giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế tình trạng "ăn bù" sau nhiều ngày kiêng khem.

Cô cho rằng người giảm cân thành công không nhất thiết là người kỷ luật nhất, mà là người tìm được một lối sống có thể duy trì trong nhiều năm.

Giảm cân bền vững cần thay đổi lối sống

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng, giảm cân hiệu quả không nằm ở những phương pháp cực đoan mà ở việc tạo ra mức thâm hụt năng lượng hợp lý, kết hợp chế độ ăn cân bằng và hoạt động thể chất thường xuyên.

Việc bổ sung đầy đủ protein, rau xanh, chất béo lành mạnh, ngủ đủ giấc và duy trì vận động đều đặn không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn giúp bảo vệ khối cơ, cải thiện sức khỏe chuyển hóa và giảm nguy cơ tăng cân trở lại.

Nói cách khác, một chế độ giảm cân tốt không phải là chế độ giúp bạn giảm nhiều cân nhất trong một tháng, mà là chế độ bạn vẫn có thể thực hiện sau một năm. Đó cũng là yếu tố quyết định liệu cân nặng có được duy trì ổn định hay không.