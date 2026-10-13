Cô gái đột ngột khó thở khi đang bán hàng, đi khám phát hiện khối u hiếm gặp

Chị L. (27 tuổi, xã Củ Chi, TP.HCM) chưa từng ghi nhận triệu chứng bất thường về sức khỏe. Thế nhưng mới đây, khi đang buôn bán tại chợ, chị bất ngờ xuất hiện khó thở, đau nặng ngực. Cơn đau nhanh chóng tăng dần nên chị được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện có một khối u nằm ở trung thất trước, kích thước khoảng 5,5 cm. Khối u dính vào tĩnh mạch chủ trên và thùy trên phổi phải.

Trung thất là vùng nằm giữa hai lá phổi, nơi chứa nhiều cơ quan và cấu trúc quan trọng như tim, các mạch máu lớn, khí quản, thực quản và nhiều dây thần kinh. Vì vậy, khi xuất hiện khối u tại khu vực này, mức độ nguy hiểm không chỉ phụ thuộc vào kích thước mà còn liên quan đến vị trí, khả năng xâm lấn hoặc chèn ép các cơ quan xung quanh.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật bóc tách khối u. (Ảnh: BVCC)

Theo BS Trần Quang Thái, Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng Ngực, với u trung thất trước, chỉ định phẫu thuật không đơn thuần dựa vào việc khối u lớn hay nhỏ. Những trường hợp khối u có dấu hiệu chèn ép các cơ quan quan trọng như tim, tĩnh mạch chủ trên hoặc các cấu trúc thần kinh cần được đánh giá và phẫu thuật điều trị.

Ở chị L., tình trạng khó thở và đau nặng ngực xuất hiện đột ngột là dấu hiệu cho thấy khối u đã bắt đầu chèn ép, gây ảnh hưởng đến các cấu trúc lân cận quan trọng trong trung thất, đặt ra yêu cầu phải phẫu thuật điều trị kịp thời.

Sau khi đánh giá tình trạng khối u, các bác sĩ đã hội chẩn và lên phương án phẫu thuật. Người bệnh được phẫu thuật mở ngực qua đường trước xương ức. Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận khối u dính vào các tĩnh mạch lớn nằm gần tim. Do khối u nằm sát và dính với các cơ quan, mạch máu lớn, phẫu thuật viên phải tiến hành bóc tách, gỡ dính một cách cẩn trọng, kiểm soát chảy máu và hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương các cấu trúc thần kinh, mạch máu xung quanh.

“Khối u sau khi lấy ra được gửi làm giải phẫu bệnh. Kết quả xác định đây là u quái trưởng thành dạng nang (mature cystic teratoma) ở trung thất trước, khối u lành tính.

Sau phẫu thuật, tình trạng khó thở của chị L cải thiện, sức khỏe ổn định và có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Người bệnh được hướng dẫn chú ý chế độ dinh dưỡng, bổ sung đầy đủ đạm và hạn chế các hoạt động gắng sức, đặc biệt những công việc tạo áp lực lên vùng ngực trong thời gian hồi phục”, BS Thái nói.

Sức khoẻ người bệnh ổn định sau phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ, u quái trưởng thành dạng nang là một trong những loại u trung thất tương đối hiếm gặp, thường xuất hiện ở người trẻ và đa số có tính chất lành tính. Theo y văn, nhóm u này chỉ chiếm khoảng 7- 8% các trường hợp u trung thất.

Khi khối u còn nhỏ và chưa gây chèn ép, người bệnh có thể hoàn toàn không có triệu chứng và chỉ tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe và thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Ngược lại, khi khối u phát triển và chèn ép các cơ quan xung quanh, triệu chứng có thể xuất hiện tùy vào vị trí bị ảnh hưởng.

Chẳng hạn, nếu khối u chèn ép tĩnh mạch chủ trên, máu từ phần trên cơ thể trở về tim bị cản trở, người bệnh có thể xuất hiện phù vùng mặt, cổ, tay và phần thân trên. Nếu chèn ép đường thở hoặc phổi, người bệnh có thể khó thở, ho hoặc cảm giác nặng ngực. Khối u tác động đến các dây thần kinh trong trung thất có thể gây đau, khàn tiếng. Trong trường hợp ảnh hưởng đến tim hoặc các mạch máu lớn, người bệnh có thể xuất hiện những rối loạn về tuần hoàn, huyết động.

Các bác sĩ khuyến cáo người trưởng thành nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, khoảng 6 tháng đến 1 năm/lần. Khi xuất hiện những triệu chứng bất thường như khó thở, đau ngực, ho kéo dài, khàn tiếng hoặc phù vùng mặt, cổ không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá đầy đủ.

Đối với các khối u nằm ở những vị trí có nhiều cơ quan quan trọng như trung thất, việc phát hiện sớm giúp bác sĩ đánh giá chính xác vị trí, mức độ chèn ép hoặc xâm lấn, từ đó lựa chọn phương án điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng khi khối u phát triển lớn hơn.