Cô gái đổi đời sau 30 phút tăng ca, giờ cả thế giới biết mặt, có tài sản riêng hơn 300 tỷ

Đó là Georgina Rodríguez Hernández (SN 1994), người mẫu, influencer và doanh nhân mang hai dòng quốc tịch Argentina - Tây Ban Nha, đồng thời là vợ của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Sau gần một thập kỷ bên nhau, cả hai đã chính thức kết hôn vào tháng 8/2026.

Thế là sau 10 năm, từ một nhân viên bán hàng Georgina giờ đã “đổi đời”. Theo đó, vào năm 2016, Georgina chỉ là một cô gái 22 tuổi bình thường, đang tất bật với công việc tư vấn bán hàng tại cửa hàng Gucci. Đang chuẩn bị tan làm lúc 5 giờ chiều, cô được nhờ ở lại thêm 30 phút để hỗ trợ một khách VIP. Người xuất hiện sau đó chính là Cristiano Ronaldo.

Sau 10 năm, cuộc sống của Georgina có nhiều thay đổi.

Rồi cả hai tìm hiểu, hẹn hò, Georgina từ bạn gái nhiều năm rồi trở thành vợ của Ronaldo nên Georgina cũng trở nên nổi tiếng, là gương mặt mà nhiều cư dân mạng vẫn ví von rằng cả thế giới đều biết mặt. Việc đồng hành cùng một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới giúp tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi, nhưng cũng mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Cô hiện là vợ của siêu sao bóng đá Ronaldo.

Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, đồng thời trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu quan tâm trong các chiến dịch quảng cáo, đặc biệt ở lĩnh vực thời trang, làm đẹp và phong cách sống. Từ công việc người mẫu, cô dần xây dựng hình ảnh cá nhân gắn với thời trang, trang sức và cuộc sống xa xỉ như Gucci, Prada và Chanel, đồng thời xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang quốc tế như Vogue, Harper’s Bazaar và Elle.

Cô hiện sở hữu Instagram cá nhân với hơn 78,1 triệu người theo dõi.

Năm 2022, Georgina trở thành nhân vật chính trong I Am Georgina, series thực tế của Netflix khai thác cuộc sống cá nhân, gia đình và công việc của cô. Chương trình giúp công chúng có cái nhìn rõ hơn về cuộc sống phía sau hình ảnh hào nhoáng, đồng thời đưa tên tuổi Georgina đến gần hơn với khán giả yêu thích thời trang và giải trí.

Bên cạnh công việc người mẫu và hoạt động trên mạng xã hội, Georgina còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh, trong đó có các dự án bất động sản được truyền thông đề cập. Từ một nhân viên bán hàng tại Gucci, cô dần xây dựng hình ảnh cá nhân gắn với thời trang, giải trí và kinh doanh.

Georgina nổi tiếng và giàu sang.

Về tài sản, Georgina được truyền thông quốc tế ước tính sở hữu khoảng 10-12 triệu USD (khoảng 250-300 tỷ đồng), theo The Times of India đưa tin. Đây là các số liệu do truyền thông tổng hợp, chưa phải tài sản được Georgina xác nhận hoặc kiểm toán độc lập.

Khối tài sản này được cho là đến từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Đầu tiên là công việc người mẫu và hợp tác với các thương hiệu thời trang, làm đẹp. Tiếp đó là quảng cáo và nội dung thương mại trên mạng xã hội. Với hàng chục triệu người theo dõi Instagram, Georgina có lợi thế lớn khi hợp tác cùng các nhãn hàng để quảng bá sản phẩm.

Bên cạnh đó, chương trình I Am Georgina trên Netflix cũng góp phần mở rộng hoạt động của cô trong lĩnh vực giải trí. Georgina còn tham gia kinh doanh và các dự án bất động sản được truyền thông đề cập. Tuy nhiên, thu nhập cụ thể từ từng nguồn, cũng như tỷ lệ đóng góp của mỗi hoạt động vào tài sản ròng, hiện chưa được công khai đầy đủ.

Từ cô gái từng đứng sau quầy bán túi xách Gucci đến người mẫu và nhân vật có sức ảnh hưởng quốc tế, Georgina đã có sự thay đổi đáng kể trong khoảng một thập kỷ. Cuộc gặp Ronaldo là bước ngoặt đưa tên tuổi cô đến gần công chúng, còn thời trang, quảng cáo, truyền hình và kinh doanh là những lĩnh vực giúp cô xây dựng hình ảnh và nguồn thu nhập riêng.

Ảnh: Threads NV.