Cô gái Đà Nẵng nhất quyết chỉ để 3 triệu đồng mỗi tháng chi tiêu sinh hoạt

Mặc dù những gì Minh An vừa chia sẻ rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại và dễ khiến bạn có suy nghĩ rằng, cô bạn sinh năm 2000 (Đà Nẵng) này là 1 người tiêu pha lãng phí. Nhưng dẫu thế nào, Minh An vẫn cảm thấy những thay đổi của mình trong năm vừa qua là rất lớn.

Chia sẻ về cuộc sống của bản thân, Minh An cho biết đã sống tối giản được 1 năm nhưng đôi khi vẫn cảm thấy dường như mình "sắp tiêu quá nhiều tiền".

"May mắn là mình đã tiết kiệm thêm được 1 chút tiền trong năm vừa qua. Điều đó giúp mình có thêm động lực trong hành trình này", chỉ vừa mới ra trường được 1 vài năm, Minh An đi làm nhưng số tiền lương nhận được cũng không đáng là bao. Vậy nên, cô bạn luôn ý thức mình cần phải tiết kiệm.

(Ảnh minh họa)

Xung quanh mọi người luôn thắc mắc tại sao Minh An có thể sống chỉ với 3 triệu? Bằng tất cả kinh nghiệm lẫn trải nghiệm của mình, cô bạn đã chia sẻ như sau:

1. Chuyển ngay 3 triệu vào tài khoản dùng để chi tiêu sinh hoạt sau khi nhận lương

Sau khi trả lương hàng tháng, cô bạn sẽ chuyển ngay 3 triệu vào 1 tài khoản chỉ dùng để chi tiêu sinh hoạt. Đồng thời nhờ ứng dụng tính xem cô bạn sẽ được phép tiêu bao nhiêu tiền 1 ngày. Nhờ vậy, Minh An nhận thức rõ việc lập kế hoạch đơn giản và biết cách lập kế hoạch kiếm tiền mỗi ngày. Đồng thời, chỉ cần nhìn vào số tiền được chi tiêu, bạn sẽ biết rõ giới hạn của mình và tự động dừng lại nếu vượt quá mức cho phép.

2. Chi phí lớn nhất là thức ăn

Vì vậy, nếu muốn tìm cách sống với 3 triệu tiền sinh hoạt phí, chắc chắn bạn sẽ phải tiết kiệm tiền ăn uống. Như Minh An, buổi sáng cô thường sẽ luộc một quả trứng hoặc làm một bát mì đơn giản cho mình. Đôi khi cô ấy cũng sẽ nấu một bát canh bún với trứng và rau cải. Số tiền tính ra chỉ khoảng 10.000 đồng/bữa/người.

Những bữa ăn thường rất đơn giản.

Để chuẩn bị cho bữa trưa, cô bạn mang cơm đã nấu từ tối hôm trước đến công ty. Công ty có lò vi sóng nên có thể hâm nóng và ăn vào buổi trưa, rất tiện lợi và tiết kiệm chi phí.

Buổi tối khi đi làm về, cô cũng sẽ nấu ăn rất đơn giản. Mức chi phí cho 1 bữa ăn tối cũng chỉ khoảng 20.000 đồng.

Một bữa tối đơn giản điển hình với món trứng sốt cà chua.

Thỉnh thoảng nếu làm quá nhiều, cô ấy sẽ cho vào tủ lạnh để dùng vào sáng hôm sau hoặc mang theo khi ăn trưa. Nói đến đây, có thể nhiều người sẽ cảm thấy khó tin vì người trẻ thường rất thích ăn lẩu/nướng, tụ tập cùng bạn bè. Tuy nhiên, 1 phần Minh An là người rất dễ ăn, cô bạn có thể ăn tất cả mọi thứ và phần khác là vì số tiền kiếm được mỗi tháng không nhiều, cô không thể cứ mãi tiêu âm số tiền mình có.

Cô gái sinh năm 2000 cho biết, ban đầu cô mơ tưởng đến đủ loại món ăn ngon nhưng chỉ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh như vậy trong 1 thời gian, Minh An dường như không còn nghĩ tới quá nhiều loại đồ ăn.

Đồng thời, Minh An cho biết, về mặt sức khỏe, chúng ta cũng chỉ nên ăn no 3/4 khi ăn. Ăn quá nhiều chất hay quá no cũng đều không tốt cho sức khỏe.

3. Không mua quần áo mới

Con gái ai cũng yêu cái đẹp. Nhiều cô gái dồn hết tiền bạc vào việc ăn mặc. Có lẽ điều đó liên quan nhiều đến tính cách của họ.

Còn Minh An thì khác, cô bạn không quá quan tâm đến ngoại hình của mình. Cô ấy thường mặc đồng phục công ty khi đi làm và chỉ những mặc đồ mình mua khi đi ra ngoài. Vậy nên, Minh An không chi tiêu quá nhiều cho quần áo.

Khi chọn mua đồ, cô cũng chỉ lựa những kiểu dáng cơ bản và đa năng. Nó sẽ không bao giờ lỗi thời, lại tận dụng được trong nhiều dịp khác nhau.

4. Làm việc chăm chỉ

Người ta nói giới trẻ ngày nay thích đi làm, điều đó đúng vì nghĩ theo 1 cách tích cực, đi làm có thể giúp bạn tiết kiệm tiền sinh hoạt. Đi làm không những không có thời gian tiêu tiền mà còn có thể kiếm tiền. Minh An cũng thường sạc điện thoại ở công ty và luôn mang theo 1 chiếc cốc giữ nhiệt để lấy một ít nước nóng về nhà sau giờ làm, đủ dùng cho 1 buổi tối.

Mùa hè thì dùng điều hòa của công ty, mùa đông thì tận hưởng hệ thống sưởi ấm áp, dùng nước của công ty, dùng điện của công ty, dùng khăn giấy của công ty... Thậm chí sau bữa ăn, hộp cơm trưa có thể được rửa bằng nước rửa chén của công ty. Như vậy chẳng phải là rất tiết kiệm hay sao?

5. Đừng chi tiêu trước

Chi tiêu trước - trả tiền sau là một cách khiến không ít người lâm vào cảnh nợ nần. Nhận thức được điều này, Minh An quyết không chi tiêu trước. Cô chỉ tiêu khi có tiền và dùng tiền mặt khi muốn mua 1 món đồ gì đó. Sau đó, đương nhiên là phải ghi chép cẩn thận để tiện theo dõi.

Ngoài ra, cô bạn cũng hình thành thói quen mang theo bình nước, sạc, khăn giấy… khi ra ngoài. Sau khi làm được điều này, Minh An dần nhận ra rằng một cuộc sống đơn giản thực ra chẳng hề tốn kém!