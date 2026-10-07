Cô gái cao 1m48 không ai chọn nhưng vẫn vào nhà chung The Face

Vùa qua, tập đầu tiên của The Face Vietnam 2026 chính thức lên sóng, khép lại vòng chọn đội và công bố 18 gương mặt bước vào Nhà chung. Mùa giải năm nay có sự góp mặt của ba HLV Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê, cùng Host Đỗ Mạnh Cường. Trong số thí sinh vào nhà chung, Trần Anh Thư, thường được biết đến với nickname Thư Thor trở thành cái tên nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó, khi Thư Thor bước vào phòng pick team, cả 3 huấn luyện viên đều không chọn, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ phải dừng bước. Tuy nhiên, với đánh giá cá nhân, host Đỗ Mạnh Cường đã quyết định "cứu" Thư Thor khi giơ bảng chọn. Theo luật chơi, khi kết thúc vòng chọn đội, nếu có huấn luyện viên nào vẫn còn thiếu thành viên thì thí sinh được host chọn sẽ thuộc về team đó.

Thư Thor không được huấn luyện viên nào chọn vào đội

Thư Thor chia sẻ ban đầu trong suy nghĩ sẽ được tất cả các mentor lựa chọn. Cho đến khi nhận kết quả ở phòng pick team thì thí sinh cao 1m48 vừa bất ngờ vừa thất vọng. Ngoài Thư Thor, thí sinh Đỗ Hồng Linh - người cao nhất trong chương trình - cũng nhận kết quả tương tự.

Cuối cùng, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê lần lượt hoàn thành đội hình. Và theo luật chơi, Thư Thor và Đỗ Hồng Linh phải vào team của huấn luyện viên Anh Thư. Các thành viên khác thuộc đội "chị đại" còn có Ngô Trần Hải Yến, Trần Hoàng Sơn, Lãnh Thanh và Nông Thị Hằng.

Anh Thư chia sẻ về việc đón 2 thành viên đặc biệt vào đội: "Đúng là nhân duyên, không thể cãi được. Đây đều là những người rất mới với thời trang, có phải Tổ nghề thử thách Thư không ta. Thư Thor là làn gió mới để trở nên độc đáo nhất".

Đội hình thành viên của huấn luyện viên Anh Thư tại The Face Vietnam 2026

Việc Thư Thor góp mặt trong top 18 theo một cách khá đặc biệt cũng lập tức tạo ra những luồng tranh luận trái chiều. Ngay từ những vòng thi trước, cô gái cao 1m48 đã trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện giữa dàn thí sinh sở hữu chiều cao và hình thể nổi bật.

Một bộ phận khán giả cho rằng sự xuất hiện của Thư Thor đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn của một chương trình thời trang. Bên cạnh chiều cao khiêm tốn, những màn thể hiện và phong cách xuất hiện của TikToker này cũng nhận về không ít bình luận trái chiều. Một số ý kiến nhận xét cô có phần phô trương, "lố", trong khi những phát ngôn của Thư Thor về chuyện chiều cao, thời trang và việc tham gia The Face tiếp tục khiến tranh luận kéo dài.

Từ đó, không ít khán giả đặt nghi vấn liệu Thư Thor thực sự đến The Face để tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực thời trang hay muốn tận dụng sức nóng của chương trình để tạo dấu ấn, đánh bóng tên tuổi. Đây vẫn chỉ là những nhận định từ cộng đồng mạng, chưa phải kết luận về mục đích của nữ TikToker khi tham gia chương trình.

Việc Thư Thor xuất hiện ở The Face đã dấy lên nhiều tranh cãi

Đáng chú ý hơn, cách Thư Thor bước vào Top 18 càng khiến những tranh luận này được đẩy lên cao. Trong vòng pick team, cô không được bất kỳ mentor nào trực tiếp lựa chọn. Sau cùng, Thư Thor được host Đỗ Mạnh Cường trao cơ hội và đưa vào đội Anh Thư. Chi tiết này khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về lý do chương trình dành suất đặc biệt cho cô, thậm chí cho rằng đây có thể là một dụng ý sản xuất nhằm tạo thêm nhân vật gây tranh luận và tăng sức hút cho mùa giải.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến cho rằng việc chỉ nhìn vào chiều cao 1m48 hay cách Thư Thor được trao suất đi tiếp để phủ nhận hoàn toàn năng lực của cô là quá sớm. Trước khi có mặt ở vòng pick team, nữ TikToker đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn và đánh giá từ ekip, giám khảo của chương trình. Việc cô được trao cơ hội bước tiếp cũng cho thấy Thư Thor ít nhất đã đáp ứng được một số tiêu chí mà The Face Vietnam 2026 tìm kiếm.

Hơn nữa, hành trình của Thư Thor tại The Face mới chỉ bắt đầu. 2,4 triệu người theo dõi có thể giúp cô sở hữu lợi thế lớn về sức ảnh hưởng, nhưng để đi sâu, cô vẫn phải chứng minh khả năng qua từng thử thách về hình ảnh, trình diễn, thời trang và quảng cáo.

Thư Thor là một trong những thí sinh nhận nhiều bàn tán của mùa The Face Vietnam năm nay

Ảnh: FBNV