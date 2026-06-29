The Face 2026: Yuna Vũ, Lãnh Thanh và loạt ứng viên pro5 "không phải dạng vừa" ồ ạt ghi danh

Chiều 27/6, vòng sơ tuyển mở rộng khu vực miền Nam của The Face Vietnam 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM và nhanh chóng biến thành tâm điểm chú ý khi thu hút hàng nghìn thí sinh tham gia. Không chỉ có những gương mặt người mẫu mới, mùa giải năm nay còn chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt cái tên quen mặt trên mạng xã hội, nghệ sĩ trẻ và các nhân tố từng có độ nhận diện nhất định.

Ngay từ những giờ đầu, khu vực casting đã nóng lên bởi lượng thí sinh đông đảo cùng màn thể hiện đủ màu sắc - từ catwalk, diễn xuất đến ca hát, vũ đạo. Tại vòng sơ tuyển, nhiều gương mặt nhanh chóng trở thành tâm điểm. Yuna Vũ (Vũ Kiều An) gây chú ý với visual nổi bật nhưng bất ngờ vấp ngã ngay những bước catwalk đầu tiên. Dù vậy, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hoàn thành phần thi, thậm chí được ban giám khảo hài hước nhận xét: "Té rất đẹp, rất chuyên nghiệp".

Chiều 27/6, vòng sơ tuyển mở rộng khu vực miền Nam của The Face Vietnam 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM. Ảnh: BTC

Tại vòng sơ tuyển, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc. Ảnh: BTC

Yuna Vũ (Vũ Kiều An) gây chú ý với visual nổi bật nhưng bất ngờ vấp ngã ngay những bước catwalk đầu tiên. Ảnh: BTC

Dàn BGK "cầm cân nảy mực" tại casting The Face Vietnam 2026. Ảnh: BTC

Trong khi đó, Emma Nhất Khanh mang đến nguồn năng lượng sôi động với phần thể hiện catwalk, ca hát cùng màn chuẩn bị chỉn chu suốt hơn một tháng. Bên cạnh đó, Lãnh Thanh gây bất ngờ khi có màn trình diễn kết hợp nhảy và diễn xuất cảm xúc. Võ Đăng Khoa cũng tạo dấu ấn nhờ phần thể hiện duyên dáng đến mức được NTK Đỗ Mạnh Cường ngỏ ý mời tham gia dự án mới.

Đáng chú ý, Nguyễn Huỳnh Nhựt lần đầu chia sẻ câu chuyện từng trải qua bạo lực học đường và biến cố cá nhân. Nam thí sinh cho biết chính những tổn thương ấy trở thành động lực để theo đuổi nghệ thuật và chinh phục ban giám khảo bằng phần trình diễn đầy tự tin.

Emma Nhất Khanh mang đến nguồn năng lượng sôi động với phần thể hiện catwalk, ca hát. Ảnh: BTC

Lãnh Thanh gây bất ngờ khi có màn trình diễn kết hợp nhảy và diễn xuất cảm xúc.

Bên cạnh đó, ca sĩ Liz Ngụy Thùy Linh, Mai Bảo Vinh, cặp song sinh Nhật Vy - Ánh Vy cùng nhiều cái tên như Henri Đinh, Neyun, Hóa Trần… cũng tạo dấu ấn bằng những phần thể hiện đậm màu sắc cá nhân. Ảnh: BTC

Khép lại ngày tuyển chọn đầu tiên, The Face Vietnam 2026 đã bắt đầu lộ diện những nhân tố nổi bật cho hành trình phía trước. Với lượng thí sinh đông đảo cùng độ cạnh tranh cao ngay từ vòng đầu, mùa giải năm nay được dự đoán sẽ tiếp tục là cuộc đua đáng chú ý của truyền hình thực tế Việt.