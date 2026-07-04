Drama náo loạn MXH: Siêu nẫu Hà Anh chê thẳng The Face, mentor Anh Thư bức xúc đáp trả

Chỉ mới bước vào giai đoạn sơ tuyển, ghi hình, The Face Vietnam 2026 đã liên tục trở thành chủ đề được bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội. Mùa giải năm nay quy tụ nhiều gương mặt có độ nhận diện như KOL, TikToker, nhà sáng tạo nội dung... khiến vòng casting thu hút sự chú ý ngay từ những tập đầu tiên.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào chuyên môn người mẫu, nhiều thể hiện tài năng của thí sinh lại trở thành tâm điểm. Không ít thí sinh mang theo cả vũ đoàn để hát, nhảy, võ thuận... thậm chí đầu tư những màn trình diễn khá công phu nhằm gây ấn tượng với ban giám khảo. Chính những hình ảnh này khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về ý nghĩa, mục đích của chương trình The Face.

Clip: TikTok Thư Thor gây tranh cãi khi trình diễn vũ đạo khi đến casting The Face (Nguồn: MultiShow)

Clip: Một thí sinh khác mang cả vũ đoàn lên sân khấu trình diễn (Nguồn: MultiShow)

Thí sinh sơ tuyển The Face nhưng biểu diễn võ thuật

Giữa lúc tranh luận diễn ra, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây chú ý: "The Face mà cứ tưởng đâu Got Talent. Mà talent nhảy múa hát hò cũng không hẳn chuyên nghiệp. Tiếc phết, một format truyền hình thực tế hay".

Chia sẻ của nữ siêu mẫu nhanh chóng được lan truyền và tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng thẳng thắn nói The Face bị mất bản chất, cứ tưởng là cuộc thi tài năng Got Talent

Không lâu sau, mentor Anh Thư của The Face 2026 có bài viết được cho là phản hồi những tranh luận xoay quanh chương trình. Nữ siêu mẫu cho biết nhiều người đang hiểu chưa đúng về phần thể hiện tài năng của thí sinh. Anh Thư viết: "Nếu chỉ nhìn vài phút thí sinh thể hiện tài năng rồi kết luận The Face là Got Talent thì hơi tiếc, vì bạn đang nhìn một bài kiểm tra thái độ mà tưởng là phần thi năng khiếu". Theo Anh Thư, đây không phải phần thi bắt buộc mà là cơ hội để thí sinh chủ động xin thêm thời gian nhằm thuyết phục ban giám khảo. Chính vì không muốn bỏ sót bất kỳ gương mặt tiềm năng nào nên ekip sẵn sàng dành thêm thời gian lắng nghe.

Nữ mentor cũng thẳng thắn bày tỏ: "Ban giám khảo dành thêm thời gian để hiểu một con người. Còn một số người chỉ dành vài giây để phán xét cả một chương trình. Có vội vàng quá không? Xin lỗi nếu làm khán giả phật lòng nhưng chúng tôi sợ bỏ sót một tài năng".

Là một trong những mentor The Face năm nay, Anh Thư bức xúc lên tiếng đáp trả

Tưởng chừng câu chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng đến sáng 4/7, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục đăng tải một "tâm thư" dài để làm rõ quan điểm. Mở đầu bài viết, cô khẳng định: "Nếu ai đang mong chờ những cuộc khẩu chiến của những người làm nghề thì tôi xin lỗi đã để các bạn thất vọng rồi". Hà Anh nhấn mạnh cô không phản đối việc mentor hay ban giám khảo dành nhiều thời gian để khám phá thí sinh, cũng không phủ nhận công sức của những người trực tiếp tham gia casting. Theo nữ siêu mẫu, điều cô muốn góp ý không nằm ở cách chấm điểm hay lựa chọn thí sinh.

Thay vào đó, Hà Anh cho rằng vấn đề nằm ở cách truyền thông của chương trình. Theo cô, những nội dung được lan truyền thời gian qua chủ yếu xoay quanh các màn hát, nhảy, diễn kịch hay tung hứng giải trí, vô tình khiến khán giả hiểu sai bản chất của một cuộc thi người mẫu. Nữ siêu mẫu bày tỏ: "Điều tôi thấy không đồng tình ở đây không phải là việc các bạn chấm điểm thế nào, chọn ai, mà là vấn đề truyền thông đang truyền tải về nội dung và trọng tâm của chương trình".

Siêu mẫu Hà Anh khẳng định không "tấn công" cá nhân nào, chỉ muốn góp ý cho cách truyền thông của chương trình

Hà Anh cũng đặt câu hỏi, nếu phần thể hiện tài năng chỉ là một bài "sát hạch" bổ sung nhằm tạo thêm cơ hội cho thí sinh thì liệu có cần truyền thông quá nhiều hay không. Cô khẳng định những chia sẻ của mình xuất phát từ sự yêu thích format gốc của The Face do Naomi Campbell sáng lập và hoàn toàn không nhằm công kích bất kỳ cá nhân nào.

Hà Anh nhấn mạnh: "Tôi cũng hi vọng là chương trình không bỏ sót tài năng, vì làm nghề người mẫu để sống với nghề cũng không phải là dễ. Lâu lâu mới có một chương trình được coi là platform cho các bạn muốn trở thành model và đam mê thời trang đến để phát triển nghề và giúp tăng nhận diện bản thân với công chúng. Cũng có lẽ chính về ý nghĩ này nên tôi mới kỳ vọng, mới thốt ra suy nghĩ của mình, chứ còn nếu chỉ coi là chương trình giải trí đơn thuần thì chắc chắn tôi không quan tâm vì kiểu nhảy nhót vui vui hay đớp hài nhả miếng lên TikTok xem đầy ra. Thế nên tôi khẳng định, suy nghĩ của tôi hoàn toàn dựa trên việc tôi yêu thích và đánh giá cao format gốc của chương trình chứ không phải là để công kích cá nhân bất cứ ai!".

Siêu mẫu Hà Anh cho biết lên tiếng vì dành sự quan tâm đến chương trình

Chuỗi phát ngôn của Hà Anh và Anh Thư nhanh chóng làm bùng nổ cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả đồng tình với Hà Anh, cho rằng The Face nên tập trung nhiều hơn vào các kỹ năng cốt lõi như catwalk, tạo dáng, chụp ảnh hay xử lý tình huống của một người mẫu chuyên nghiệp, thay vì dành quá nhiều thời lượng cho các tiết mục giải trí.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực ban giám khảo và ekip sản xuất. Họ cho rằng phần thể hiện tài năng chỉ là cơ hội để thí sinh bộc lộ cá tính, khả năng ứng biến và tinh thần cầu tiến, chứ không phải tiêu chí chính quyết định kết quả. Theo nhóm khán giả này, việc đánh giá toàn bộ format chỉ qua một vài trích đoạn phát sóng là chưa thực sự khách quan.

Dù chưa có thêm phản hồi từ Ban tổ chức hay các mentor khác, cuộc tranh luận xoay quanh The Face Vietnam 2026 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay từ vòng casting, chương trình đã tạo nên một trong những chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội, hứa hẹn còn tiếp tục thu hút sự chú ý khi các tập phát sóng tiếp theo lên sóng.

Ra mắt từ năm 2016, The Face Vietnam là phiên bản Việt hóa của format quốc tế do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập. Chương trình hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt người mẫu thế hệ mới có tiềm năng hoạt động trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Bên cạnh ngoại hình, các thí sinh còn được đánh giá thông qua nhiều kỹ năng như catwalk, tạo dáng trước ống kính, chụp ảnh, quay TVC, xử lý tình huống, khả năng làm việc nhóm và xây dựng hình ảnh cá nhân. Chính vì vậy, mỗi sự thay đổi trong cách tổ chức hoặc tiêu chí thể hiện của chương trình đều dễ trở thành chủ đề gây tranh luận trong giới chuyên môn lẫn khán giả.

Chương trình The Face 2026 có sự tham gia của mentor Võ Hoàng Yến, Anh Thư, H'Hen Niê và host Đỗ Mạnh Cường

Ảnh: FBNV, The Face Vietnam