Dàn mỹ nhân Hoa ngữ bị "dìm" tại Tuần lễ thời trang: Dương Tử lộ khuyết điểm, sao nữ Đầu Xuân Tươi Sáng lép vế trước Suzy

Tuần lễ thời trang Paris năm nay tiếp tục diễn ra sôi động, quy tụ nhiều ngôi sao đến từ Trung Quốc. Với mỗi mùa thời trang, trang phục cao cấp không phải yếu tố duy nhất được quan tâm mà diện mạo thực tế của các ngôi sao cũng trở thành chủ đề bàn luận. Cùng xuất hiện tại một sự kiện, có người ghi điểm nhờ khí chất sang trọng, nhưng cũng có người khiến công chúng tiếc nuối vì tạo hình chưa thực sự phù hợp.

Chương Nhược Nam

Chương Nhược Nam lựa chọn áo sơ mi được phủ họa tiết và chi tiết trang sức, kết hợp với quần tất đen cùng boots cao gót mũi nhọn. Tổng thể mang hơi hướng cá tính, giúp Chương Nhược Nam tạo cảm giác mạnh mẽ hơn hình ảnh ngọt ngào thường thấy. Tuy nhiên, điểm khiến diện mạo lần này gây tranh cãi lại nằm ở trạng thái gương mặt.

Qua một số ảnh chụp tại sự kiện, phần má của Chương Nhược Nam trông khá đầy đặn, khiến gương mặt có cảm giác sưng và thiếu thanh thoát hơn khi cô cười. Trước đây, cô thường được yêu thích nhờ đường nét trong trẻo, tự nhiên và vẻ ngoài trẻ trung. Vì vậy, trạng thái gương mặt lần này phần nào làm giảm cảm giác mềm mại vốn là lợi thế của nữ diễn viên.

Trần Nghiên Hy

Trần Nghiên Hy xuất hiện trong một mẫu váy màu đen, thiết kế có phom chữ H khá rộng và gần như không tạo đường eo, vốn là kiểu trang phục tương đối kén dáng. Với vóc dáng nhỏ nhắn, thiết kế nặng nề này khiến Trần Nghiên Hy trông tròn người hơn hẳn. Phần vải màu xám ở cổ áo cũng tạo cảm giác khá rời rạc, không giúp tổng thể trở nên tinh tế hơn.

Trang điểm mới là điểm gây tiếc nuối nhất. Khác với kiểu makeup nhẹ nhàng vốn phù hợp với vẻ dịu dàng của Trần Nghiên Hy, lần này cô sử dụng mắt khói đậm cùng son tông đỏ trầm. Cách trang điểm này không làm nổi bật đôi mắt mà ngược lại khiến phần mắt trông nặng nề, gương mặt thiếu sức sống. Vốn được nhớ đến với hình tượng ngọt ngào, trong trẻo, Trần Nghiên Hy dường như không phát huy được lợi thế khi thử phong cách quá sắc sảo.

Trần Đô Linh

Trần Đô Linh đến Tuần lễ thời trang với mái tóc ngắn, kết hợp áo khoác màu tím với quần da nâu. Tổng thể mang hơi hướng retro, gợi nhớ phong cách Hong Kong những năm trước. Trang phục ngắn ở phần thân trên kết hợp quần dài giúp tôn lên đôi chân thon và vóc dáng cao ráo của cô. Trần Đô Linh vốn có lợi thế về hình thể cùng thần thái lạnh lùng nên phong cách này khá phù hợp với cô.

Tuy nhiên, kiểu tóc lại trở thành điểm trừ. Mái tóc lần này được cắt khá ngắn và dừng ngang tai, khiến đường nét gương mặt bị kéo dài. So với những kiểu tóc ngắn trước đây vốn giúp Trần Đô Linh giữ được vẻ thanh thoát và trẻ trung, kiểu tóc mới khiến diện mạo của cô có phần cứng và thiếu tự nhiên.

Tôn Thiên

Trong số các sao nữ xuất hiện tại Tuần lễ thời trang, Tôn Thiên được nhận xét là có độ phủ sóng khá thấp dù mới gặt hái được thành công từ Đầu Xuân Tươi Sáng. Hình ảnh của cô không xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội, khiến mức độ hiện diện cũng kém nổi bật hơn những nghệ sĩ khác.

Tôn Thiên mặc một chiếc váy dài màu đen, kết hợp quần tất và giày cao gót. Trang phục không mắc lỗi nghiêm trọng, vóc dáng cao ráo và mảnh mai cũng giúp cô giữ được vẻ thanh lịch. Đáng tiếc, tổng thể lại thiếu điểm nhấn. Đặc biệt, khoảnh khắc Tôn Thiên đứng cạnh Suzy cũng tạo ra sự tương phản rõ rệt về khí chất. Sự chênh lệch này càng khiến người đẹp 9x lép vế tại một sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao.

Dương Tử

Dương Tử lựa chọn bộ váy lụa màu vàng sáng, kết hợp giày cao gót màu đen. Cách phối màu khá táo bạo nhưng thiết kế lại không được đánh giá cao. Bộ váy có nhiều nếp nhăn và đường may khá rối, khiến chất liệu trông thiếu sang trọng. Phom dáng rộng cũng không tạo được đường nét cho cơ thể, trong khi độ dài của váy khiến tỷ lệ tổng thể không thực sự cân đối.

Bên cạnh trang phục, trạng thái gương mặt của Dương Tử cũng gây chú ý. Trong một số ảnh chụp tại sự kiện, thần sắc của nữ diễn viên trông kém tươi, gương mặt có phần sưng và kém tự nhiên khi cười. Vì vậy, dù sở hữu lượng người hâm mộ lớn và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang, lần xuất hiện này của Dương Tử vẫn chưa tạo được hiệu ứng như kỳ vọng.