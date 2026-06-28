Cô gái 9X sống một mình trong căn nhà 3 tầng giữa vùng ngoại ô: Từ bỏ nhiều thứ “phải có”, đổi lại là một cuộc sống đủ đầy theo cách riêng

Giữa lúc nhiều người trẻ đang chạy đua với áp lực mua nhà, thăng tiến, lập gia đình và tích lũy tài sản càng sớm càng tốt, câu chuyện của Yin Yunya – một nghệ sĩ sinh sau năm 1990 sống tại Thành Đô (Trung Quốc) – lại mang đến một góc nhìn khác về giá trị của tiền bạc, tài sản và sự giàu có trong cuộc sống.

Cô sống một mình trong căn nhà ba tầng rộng khoảng 200m² ở vùng ngoại ô, nuôi bốn chú mèo, trồng cây, làm nghệ thuật và duy trì một nhịp sống chậm rãi. Điều đặc biệt là ngôi nhà này gần như không có rèm cửa. Một cây cổ thụ lớn trước nhà đã trở thành “tấm rèm tự nhiên”, vừa che chắn vừa tạo nên khung cảnh riêng tư mà cô yêu thích.

Khi giàu có không còn được đo bằng số tài sản sở hữu

Trong suy nghĩ của nhiều người, một ngôi nhà rộng 200m², sống một mình và làm công việc sáng tạo có thể được xem là một cuộc sống đáng mơ ước.

Nhưng điều khiến Yin Yunya cảm thấy hài lòng không nằm ở diện tích căn nhà hay giá trị bất động sản.

Cô từng trải qua những năm tháng học tập và làm việc đầy áp lực. Từ một học sinh giỏi các môn khoa học, từng đoạt giải vật lý cấp thành phố, cô chuyển hướng sang nghệ thuật, theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh rồi tiếp tục du học tại Anh. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng trải qua giai đoạn loay hoay như rất nhiều người trẻ khác.

Những áp lực quen thuộc liên tục xuất hiện:

- Nên có công việc ổn định.

- Nên kết hôn đúng tuổi.

- Nên sinh con.

- Nên sống theo những chuẩn mực được xã hội công nhận.

Chính những chữ "nên" đó lại trở thành nguồn gốc của sự lo lắng.

Yin Yunya cho rằng, khi trưởng thành, bài toán tài chính không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền mà còn là xác định mình thực sự cần gì. Bởi nếu không có điểm dừng, mức thu nhập nào cũng có thể trở nên không đủ.

Một kiểu quản lý tài chính khác: Giảm nhu cầu thay vì chỉ tăng thu nhập

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Yin Yunya là cô không theo đuổi lối sống tiêu dùng phô trương.

Những ngày bình thường của cô khá đơn giản:

- Tự nấu ăn.

- Chăm sóc cây cối.

- Cho mèo ăn.

- Đi bộ đến nơi làm việc.

- Chạy bộ hoặc tập thể dục vào buổi tối.

Ngay cả những củ khoai tây hay hành tây nảy mầm cũng không bị bỏ đi mà được trồng vào chậu cây như một cách tận dụng và quan sát sức sống của chúng.

Dưới góc độ tài chính cá nhân, đây là một tư duy khá thú vị.

Nhiều người cố gắng gia tăng thu nhập để đáp ứng mức chi tiêu ngày càng cao. Trong khi đó, một số người lại chọn giảm bớt nhu cầu tiêu dùng không cần thiết để tạo ra cảm giác dư dả.

Không phải ai cũng có thể sống như Yin Yunya, nhưng câu chuyện này đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm:

Liệu áp lực tài chính của chúng ta đến từ việc kiếm chưa đủ tiền, hay từ việc đang cố duy trì một cuộc sống vượt quá nhu cầu thực tế?

Căn nhà không chỉ là tài sản, mà còn là nơi tạo ra giá trị

Đối với nhiều gia đình, ngôi nhà thường được xem là tài sản lớn nhất trong đời.

Tuy nhiên, với Yin Yunya, ngôi nhà còn là nơi sản sinh ra giá trị.

Tầng một là không gian sinh hoạt và tiếp bạn bè. Tầng hai được cải tạo thành phòng làm việc mở. Tầng ba có sân thượng nhỏ để thư giãn. Mỗi góc trong ngôi nhà đều phục vụ cho công việc sáng tạo và đời sống tinh thần của cô.

Điều này gợi nhắc một nguyên tắc quan trọng trong quản lý tài sản cá nhân:

Một tài sản tốt không chỉ nằm ở giá trị mua bán, mà còn ở khả năng tạo ra lợi ích lâu dài cho người sở hữu.

- Có người dùng căn nhà để cho thuê.

- Có người biến căn nhà thành nơi kinh doanh.

- Có người sử dụng nó như không gian sáng tạo, làm việc và phát triển bản thân.

Khi một tài sản liên tục tạo ra giá trị sử dụng, áp lực về chuyện "lời lỗ" đôi khi cũng giảm đi đáng kể.

Sự độc lập tài chính không đồng nghĩa với việc phải giàu có

Yin Yunya từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống.

Khi còn nhỏ, cô nhìn thấy những người già ở vùng quê vật lộn với cuộc sống. Khi trưởng thành và học tập ở nước ngoài, cô lại được tiếp xúc với tầng lớp rất giàu có. Những trải nghiệm đối lập đó khiến cô hiểu rằng mức sống giữa con người có thể khác nhau rất lớn.

Nhưng cuối cùng, điều cô lựa chọn không phải là chạy theo một hình mẫu thành công nào đó.

Cô lựa chọn xây dựng nhịp sống phù hợp với bản thân.

Ở góc độ tài chính, đây cũng là điều ngày càng nhiều chuyên gia nhắc tới: mục tiêu cuối cùng của tiền bạc không phải là tích lũy vô hạn, mà là tạo ra quyền lựa chọn.

- Quyền được sống theo cách mình muốn.

- Quyền được làm công việc mình yêu thích.

- Quyền được sắp xếp thời gian theo nhịp sống của riêng mình.

Tiền bạc quan trọng, nhưng tự do lựa chọn còn quan trọng hơn

Câu chuyện của Yin Yunya không phải là lời khuyên mọi người nên bỏ phố về quê hay sống tách biệt với xã hội.

Điều đáng giá nhất nằm ở cách cô nhìn nhận cuộc sống.

Sau nhiều năm loay hoay giữa những áp lực vô hình, cô nhận ra rằng không phải mọi chuẩn mực xã hội đều phù hợp với tất cả mọi người. Và đôi khi, một cuộc sống đủ đầy không đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà từ việc biết mình thực sự cần gì.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ cảm thấy kiệt sức vì áp lực nhà cửa, công việc và tài chính, câu chuyện này là lời nhắc rằng: tích lũy tài sản rất quan trọng, nhưng xây dựng một cuộc sống khiến bản thân cảm thấy bình yên cũng là một dạng "lợi nhuận" mà tiền bạc không dễ dàng mua được.