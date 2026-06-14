Ở tuổi 36, khi nhiều người vẫn đang quay cuồng với những cuộc họp, KPI và guồng quay công việc, một cô gái ở An Huy (Trung Quốc) lại chọn một nhịp sống hoàn toàn khác.

Buổi sáng của cô không bắt đầu bằng việc chen chúc trên đường đi làm. Thứ đánh thức cô là ánh nắng trong khu vườn, những giàn hoa hồng leo phủ kín lối đi và tiếng động của những chú mèo, chú chó trong căn nhà rộng hàng trăm mét vuông.

Cô là Tiểu Bạch - một blogger nổi tiếng trên Xiaohongshu, thường xuyên chia sẻ về đọc sách, trồng hoa, phát triển bản thân và cuộc sống của phụ nữ ngoài 30 tuổi.

Điều khiến nhiều người tò mò là cô đã không đi làm suốt 7 năm.

Nhưng đây không phải câu chuyện “nghỉ việc rồi nằm im”. Tiểu Bạch vẫn kiếm tiền, vẫn làm việc, chỉ là cô không còn sống theo lịch trình truyền thống. Sau tuổi 30, cô dùng số tiền kiếm được sau nhiều năm làm blooger để mua một căn nhà vườn 280m2, ngoài sân trồng đầy hoa, trong nhà toàn sách,...

Nghỉ làm, mua căn nhà 280m2 thỏa đam mê trồng hoa, đọc sách

Trước khi được nhiều người biết đến với vai trò blogger, Tiểu Bạch vốn đã có một cuộc sống khá tự do ở thành phố. Cô làm nhân viên văn phòng bình thường, đồng thời mở một cửa hàng kinh doanh một cửa hàng nhỏ và duy trì công việc này trong nhiều năm. Nhờ tích lũy được lượng khách hàng quen, nguồn thu nhập từ cửa hàng giúp cô có một cuộc sống ổn định. Theo chia sẻ của Tiểu Bạch, mỗi tháng cô có hơn 20.000 tệ (khoảng hơn 70 triệu đồng) thu nhập thụ động, đủ để trang trải cuộc sống.

Thời điểm đó, cô không nghĩ đến việc trở thành người sáng tạo nội dung. Cuộc sống của cô chủ yếu xoay quanh những điều rất bình thường: chăm khu vườn nhỏ, đọc sách, nuôi thú cưng và tận hưởng thời gian của riêng mình.

Bước ngoặt chỉ đến khi Tiểu Bạch bắt đầu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Ban đầu, cô đơn giản chỉ muốn lưu lại những điều mình yêu thích, như một khóm hoa vừa nở, một cuốn sách khiến cô xúc động hay một ngày bình yên trong căn nhà nhỏ.

Nhưng chính những chia sẻ tưởng như rất cá nhân ấy lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Từ một tài khoản ghi lại cuộc sống thường ngày, Tiểu Bạch dần trở thành một blogger chia sẻ về đọc sách, trồng hoa, làm nội dung và góc nhìn của phụ nữ sau tuổi 30. Sau thời gian phát triển, cô trở thành blogger có gần 100.000 người theo dõi.

Có những bài viết nhận được lượng tương tác lớn, những hợp đồng quảng cáo trị giá hàng chục nghìn tệ. Cụ thể, trong một bài đăng, Tiểu Bạch từng chia sẻ rằng một năm làm blogger, cô kiếm được khoảng 270.000 tệ (gần 950 triệu đồng). Sau khi trừ thuế phí và các khoản liên quan, số tiền thực nhận khoảng 200.000 tệ (khoảng 700 triệu đồng).

Từ đó, Tiểu Bạch có bước ngoặt lớn là nghỉ làm văn phòng, nghỉ kinh doanh và chuyển qua làm blogger toàn thời gian.

Cô mua căn nhà có sân vườn vườn rộng 280m2. Giá căn nhà khoảng 560.000 tệ (gần 2 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền kiếm được từ việc làm blogger gần như được dùng hết, thậm chí cô còn phải lấy thêm tiền tiết kiệm để bù vào.

Bởi trước đó, cô tuy kiếm kiếm được không ít tiền nhưng hầu hết đều chi vào sở thích mua hoa, trồng hoa, mua sách,....

Ngoài nhà là “công viên” còn trong nhà là “thư viện”

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà của Tiểu Bạch không mang cảm giác phô trương.

Không có những chi tiết quá hào nhoáng.

Thứ gây ấn tượng nhất chính là màu xanh. Cả khu vườn được phủ bởi cây cối, hoa lá và những góc nhỏ đầy dấu vết của chủ nhân. Tiểu Bạch còn dí dỏm chia sẻ ràng nhiều người bạn ghé chơi đã ví nhà cô như “công viên cây xanh”.

Phong cách tổng thể có hơi hướng cottage garden - kiểu vườn đồng quê châu Âu, ưu tiên sự tự nhiên, lãng mạn và cảm giác “mọi thứ đang tự sinh trưởng”.

Điểm nổi bật nhất chắc chắn là những giàn hoa hồng leo. Khi vào mùa, hoa phủ kín cả khoảng sân. Những cành hoa vươn qua mái, tạo thành một chiếc “mái vòm tự nhiên” màu hồng.

Đây cũng là góc xuất hiện nhiều nhất trên trang cá nhân của cô.

Cô đọc sách dưới giàn hoa. Uống trà giữa sân. Chụp ảnh cùng thú cưng.

Hoặc đơn giản chỉ ngồi nhìn khu vườn thay đổi từng ngày.

Nếu khu vườn là nơi chữa lành, thì bên trong căn nhà lại là nơi chứa thế giới tinh thần của Tiểu Bạch.

Một trong những góc đặc biệt nhất là bức tường sách lớn kéo dài trong phòng khách.

Hàng trăm cuốn sách được xếp kín các kệ.

Đây không chỉ là món đồ trang trí mà nó gắn với một câu chuyện cá nhân của cô. Theo đó, ngày nhỏ, gia đình không có điều kiện mua quá nhiều sách. Cô từng chia sẻ rằng khi trưởng thành, việc mua sách trở thành một cách bù đắp cho những điều mình từng mong muốn.

Ngày bé không có đủ sách để đọc. Lớn lên, cô tự xây một thư viện cho chính mình.

Một ngày của cô gái 36 tuổi không đi làm văn phòng: Bận rộn với những điều mình yêu thích

Dù không còn xuất hiện trong guồng quay công việc công sở, cuộc sống của Tiểu Bạch không hề giống hình dung về một người “nghỉ việc rồi chỉ tận hưởng”.

Hiện tại, cô dành phần lớn thời gian để làm công việc sáng tạo nội dung toàn thời gian.

Buổi sáng thường là khoảng thời gian cô tập trung cho công việc của một blogger: lên ý tưởng bài viết, chụp ảnh, chỉnh sửa nội dung, chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, sách vở và khu vườn của mình.

Với Tiểu Bạch, căn nhà không chỉ là nơi ở mà còn là “phim trường” tự nhiên cho những nội dung cô tạo ra mỗi ngày.

Một góc hoa đang nở, một buổi sáng đọc sách, một khoảnh khắc bên thú cưng hay quá trình chăm sóc khu vườn đều có thể trở thành chất liệu để cô kể chuyện với hàng chục nghìn người theo dõi.

Sau thời gian làm việc, phần còn lại trong ngày thuộc về những sở thích cá nhân mà cô đã duy trì nhiều năm.

Cô dành thời gian chăm từng chậu cây, cắt tỉa hoa hồng, quan sát khu vườn thay đổi theo mùa.

Ngoài làm vườn, Tiểu Bạch còn đọc sách, vẽ tranh và học nhảy.

Cô từng thử sức với jazz dance trong hơn một năm, nhưng sau đó nhận ra phong cách này không thật sự phù hợp với tính cách yên tĩnh của mình. Vì vậy, cô chuyển sang học múa cổ điển, một bộ môn nhẹ nhàng hơn, gần với nhịp sống mà cô yêu thích.

Hội họa cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của Tiểu Bạch. Cô từng tự học vẽ từ nhỏ và đến hiện tại vẫn duy trì thói quen luyện tập, tìm kiếm cảm hứng từ những điều rất nhỏ trong đời sống.

Ở tuổi 36, Tiểu Bạch không lựa chọn một cuộc sống được đo bằng chức danh hay mức độ bận rộn.

Cô chọn làm blogger, tự xây dựng công việc của riêng mình và dùng thu nhập từ sáng tạo nội dung để duy trì một thế giới mà cô luôn mong muốn: một căn nhà đầy hoa, một căn phòng đầy sách và đủ thời gian để sống chậm lại.

Với cô, tiền bạc không chỉ để tích lũy.

Đó còn là công cụ giúp một người mua lại quyền lựa chọn cách mình muốn sống. Và với Tiểu Bạch, bỏ tiền cho chính sở thích của mình là một khoản đầu tư xứng đáng.

Nguồn: Xiaohongshu