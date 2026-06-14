Vừa qua, đám cưới của cô dâu Thảo Trinh và chú rể Tùng Lâm trở thành tâm điểm chú ý trên MXH. Vốn là rich kid nổi tiếng trên mạng, đám cưới của Thảo Trinh khiến ai cũng phải “hóng” và không ngớt sự trầm trồ vì độ đầu tư khủng của cô dâu chú rể. Từ đám hỏi cho đến tiệc cưới, cặp đôi liên tục gây sốt với không gian được thiết kế hoành tráng, ngập hoa tươi, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Tuy nhiên trong tiệc cưới chính mới đây, bó hoa cưới mà Thảo Trinh sử dụng lại vô tình gây tranh cãi trên MXH. Theo đó, cô lựa chọn kết hoa cưới từ hoa lan và hoa tulip với tone màu trắng chủ đạo. Bó hoa được thiết kế theo dáng dài, tạo độ rủ tự nhiên mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Đặc biệt hơn, bó hoa này được tiết lộ nặng tới 5kg khiến ai cũng bất ngờ.

Song bên cạnh những lời khen ngợi, một luồng ý kiến khác lại cho rằng bó hoa có phần cầu kỳ quá mức, rườm rà không cần thiết. Nhiều bình luận bày tỏ hoa cầm tay cô dâu nên gọn gàng, nhỏ nhắn thay vì đính kết quá to, quá nặng. Ngoài ra, dân tình cũng cho rằng khi cầm bó hoa này với chiếc váy cưới lấp lánh khiến bộ váy cô dâu bị che bớt, không còn là điểm nhấn.

Một số tranh luận của cộng đồng mạng:

- “Bó hoa nhìn riêng thì đẹp nhưng hơi nặng và không hợp với váy cô dâu”.

- “Mình thấy bó hoa rườm rà quá, che đi hết váy cô dâu đang rất đẹp”.

- “Khung cảnh trang trí nhiều hoa rồi nên mình nghĩ hoa cưới đơn giản sẽ ấn tượng hơn”.

- “Cá nhân mình lại thấy bó hoa này rất đẹp, cô dâu chú rể có gu thẩm mỹ lắm luôn”.

- “Gu mình là những bó hoa to như này, thấy đẹp mà ta”.

- “Bó hoa này thực sự rất đẹp và được đầu tư tỉ mỉ, ai chê chứ mình mê mẩn luôn”.

Trước những tranh cãi của cộng đồng mạng, nhân vật chính trong tiệc cưới không lựa chọn lên tiếng mà chỉ tập trung vào ngày vui của mình. Tuy nhiên, một thành viên được cho là thuộc ekip phía nhà hàng nơi Thảo Trinh thuê địa điểm tổ chức đã liên tục để lại bình luận bênh vực cô dâu.

“Nhiều bạn vào bài của tớ bình luận chê bó hoa cưới to hay này kia. Tôi nói luôn các bạn không xứng đáng nha. Cả cái đám cưới người ta, các bạn vào có câu nào chúc phúc cho người ta chưa? Hay là thấy người ta hơn rồi cố chê cho bằng được vậy? Khen sợ thiệt hay sao?”, người này bày tỏ.

Ngoài ra, người này cũng cho biết mỗi người sẽ có một sở thích, một gu thẩm mỹ và đánh giá về cái đẹp riêng. Do đó nếu cảm thấy không phù hợp thì nên bỏ qua thay vì để lại bình luận tiêu cực trong ngày vui của ai đó. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tiết lộ bó hoa 5kg này chỉ là 1 trong những bó hoa được Thảo Trinh sử dụng tại tiệc cưới. Cô nàng đầu tư nhiều kiểu dáng, bó hoa khác nhau để cầm phù hợp với bối cảnh, váy cưới,...

Nguyễn Thảo Trinh (@tharo.trinh, sinh năm 2000) vốn là gương mặt khá quen thuộc trên TikTok, được nhiều bạn trẻ yêu mến. Ban đầu, Thảo Trinh được biết đến là gái xinh học RMIT, có xuất thân từ gia thế “khủng” nhưng lại rất giản dị, gần gũi và không ngại chia sẻ cuộc sống trên MXH.

Đến hiện tại, cô nàng sở hữu hơn 300k người theo dõi, đang làm việc trong ngành thuế và vẫn duy trì đam mê sáng tạo nội dung. Trên trang TikTok của mình, Thảo Trinh chia sẻ nhiều về cuộc sống thường ngày, công việc hay những tips làm đẹp yêu thích và cả chuyện tình yêu của mình.