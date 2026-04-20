Vừa qua vụ việc bé gái 2 tuổi tử vong trên ô tô khiến nhiều người không khỏi thương xót. Cụ thể sáng 17/4, một lãnh đạo UBND xã Đông Lộc, Nghệ An xác nhận một gia đình ở địa phương này vừa xảy ra sự việc đau lòng khi bé gái 2 tuổi tử vong nghi bị bỏ quên trên ô tô.

Thông tin ban đầu, sáng 16/4, một người đàn ông ở xã Nghi Thạch (cũ), nay là xã Đông Lộc, lái xe ô tô chở hai con gái tới trường.

Sau khi đưa con gái lớn tới trường tiểu học, người này không đưa con gái thứ hai tới nhà trẻ mà đưa về nơi mình đang làm việc.

Người bố sau đó khóa xe, không nhớ con gái đang ngồi phía sau, rồi vào cơ quan làm việc. Đến chiều cùng ngày, đồng nghiệp phát hiện bé gái nằm trong xe nên thông báo với người bố. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu song bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Được biết bình thường, bé 2 tuổi được mẹ đưa đón tới trường, còn chị gái do bố chở.

Cơ quan chức năng nhận định từ thời điểm bé bị bỏ quên trên xe đến khi được phát hiện tử vong hơn 5 giờ trong tiết trời nắng nóng.

Bé 2 tuổi tử vong. Ảnh minh họa.

Trước đó, vào năm 2019, một bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong. Năm 2024, bé trai 5 tuổi ở xã Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) tử vong sau khi bị bỏ quên 11 tiếng trên xe đưa đón.

Theo các bác sĩ, đây không đơn thuần là một tai nạn mà là một tình huống cấp cứu y khoa đặc biệt nguy hiểm, trong đó diễn biến có thể trở nên không thể cứu vãn chỉ sau vài chục phút.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam) cho biết, một chiếc ô tô đóng kín dưới trời nắng có thể nhanh chóng biến thành "lò nướng di động". Ánh nắng xuyên qua kính xe, bị giữ lại bên trong và làm nhiệt độ tăng lên nhanh chóng theo hiệu ứng nhà kính.

Điều đáng nói chỉ sau khoảng 10–15 phút, nhiệt độ trong xe có thể cao hơn môi trường bên ngoài rất nhiều, thậm chí vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể con người. Với trẻ nhỏ, nguy cơ còn nghiêm trọng hơn do khả năng điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện.

Cơ thể trẻ hấp thụ nhiệt nhanh hơn người lớn nhưng lại tỏa nhiệt kém hơn. Khi thân nhiệt tăng vượt 40 độ C, các cơ quan quan trọng như não, tim, thận bắt đầu bị tổn thương. Nếu tiếp tục tăng trên 41 độ C, nguy cơ tử vong là rất cao.

Không chỉ sốc nhiệt, trẻ còn đối mặt với tình trạng thiếu oxy. Trong không gian kín, không khí không được lưu thông, lượng oxy giảm dần trong khi CO2 tăng lên. Trẻ thở nhanh hơn, tiêu thụ nhiều oxy hơn, khiến não nhanh chóng rơi vào trạng thái thiếu oxy, dẫn đến lơ mơ, hôn mê rồi ngừng tim.

"Hai cơ chế nguy hiểm sốc nhiệt và thiếu oxy xảy ra đồng thời, khiến cơ thể trẻ suy sụp nhanh chóng, gần như không có cơ hội tự cứu", bác sĩ Hoàng giải thích.

Cũng theo vị chuyên gia này, một sai lầm phổ biến của nhiều người là cho rằng "chỉ vài phút" để trẻ trong xe thì không sao. Tuy nhiên, thực tế y khoa cho thấy khoảng thời gian này có thể đủ để gây tổn thương nghiêm trọng.

Trong 10 phút đầu, trẻ có thể bắt đầu bị sốc nhiệt với các biểu hiện như quấy khóc, vã mồ hôi, tim đập nhanh. Sau đó, cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt sức.

"Từ 15–20 phút, nhiệt độ trong xe có thể đạt mức gây tổn thương não không hồi phục. Trẻ có thể lơ mơ, mất ý thức, thậm chí co giật. Đây là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, khi mọi can thiệp đều phải chạy đua với thời gian", bác sĩ Hoàng lưu ý.

Sau 30–60 phút, nguy cơ tử vong trở nên rõ ràng. Cơ thể mất nước nghiêm trọng, các cơ quan suy đa tạng. Nếu kéo dài hơn, khả năng sống sót gần như không còn.

Đáng lo ngại, toàn bộ quá trình này diễn ra trong im lặng. Trẻ không thể kêu cứu đủ lâu hoặc đủ lớn để thu hút sự chú ý. Khi người lớn phát hiện, thường đã quá muộn.

Theo bác sĩ Hoàng, khi phát hiện trẻ bị bỏ quên trong ô tô, việc đầu tiên là phải đưa trẻ ra khỏi xe càng nhanh càng tốt. Nếu không thể mở cửa, cần phá kính bên hông để tiếp cận. Sự chần chừ có thể khiến mất đi cơ hội sống.

Ngay cả khi trẻ tỉnh lại, vẫn phải đưa đến cơ sở y tế. Nhiều tổn thương nội tạng có thể không biểu hiện ngay mà diễn tiến âm thầm sau đó.

Cách để tránh bỏ quên trẻ nhỏ trên ô tô

- Hãy kiểm tra ghế sau trước khi rời xe: Luôn hình thành thói quen mở cửa sau và nhìn toàn bộ hàng ghế sau trước mỗi lần tắt máy, dù bạn có chở trẻ nhỏ đi cùng hay không.

- Nên đặt vật dụng quan trọng ở ghế sau: Hãy để những thứ bắt buộc phải lấy khi xuống xe ngay cạnh chỗ bé ngồi ở hàng ghế sau, ví dụ như điện thoại, túi xách, ví, thẻ nhân viên, chìa khóa nhà, laptop... Như vậy, bạn buộc phải mở cửa sau trước khi rời xe.

- Có thể đặt đồ của bé ở ghế trước: Khi nhìn thấy đồ của bé, ví dụ như túi bỉm, bình sữa, chăn, đồ chơi..., ở ghế trước, bạn sẽ nhớ rằng đang có trẻ trên xe.

- Hãy ưu tiên sử dụng xe có tính năng cảnh báo ghế sau: Nhiều xe hiện nay có tính năng phát hiện người ngồi hàng ghế sau, hoặc cảm biến phát hiện chuyển động trong cabin... Do đó, khi mua xe gia đình, hãy ưu tiên các tính năng này.

- Tuyệt đối đừng để trẻ một mình trong xe: Hãy luôn nhớ rằng dù chỉ có ý định xuống xe vài phút, cũng không nên để trẻ nhỏ một mình trong ô tô khi trẻ chưa đủ lớn để có kỹ năng tự thoát hiểm hoặc khi trẻ đang ngủ say.

Minh Hoa (t/h)