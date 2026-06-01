Giảm cân, giữ dáng luôn là nhu cầu làm đẹp chính đáng, nhất là với hội chị em. Thế nhưng, việc bất chấp sức khỏe để tin vào các loại "thần dược" giảm cân cấp tốc có thể đẩy cơ thể vào thảm cảnh kinh hoàng. Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân số 10 (Thượng Hải, Trung Quốc) đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ 27 tuổi trong tình trạng các cơ quan nội tạng bị tàn phá nặng nề, chỉ vì lạm dụng một loại thuốc nhuận tràng được gắn mác giảm cân suốt 4 năm trời.

Từ 1 viên đến 800 viên thuốc mỗi ngày để giảm cân, trị táo bón

Theo thông tin bệnh án, cô gái trẻ này vốn bị táo bón kinh niên, đồng thời luôn sống trong tâm lý lo lắng, ám ảnh về việc kiểm soát cân nặng. Bốn năm trước, cô bắt đầu tìm đến một loại "thuốc giảm cân thần kỳ" rất nổi tiếng trên mạng xã hội có hình dáng là những viên thuốc nhỏ màu hồng. Thành phần chính của loại thuốc này thực chất là bisacodyl, một chất nhuận tràng kích thích.

Ban đầu, cô gái chỉ cần uống một viên mỗi ngày để giải quyết tình trạng táo bón, tích tụ thức ăn gây tăng kích thước vòng bụng. Tuy nhiên, cơ thể nhanh chóng "nhờn thuốc" nhu động ruột bị tê liệt khiến cô rơi vào cái bẫy lệ thuộc độc chất. Để tìm lại cảm giác nhẹ bụng và duy trì cân nặng, liều lượng thuốc cứ thế tăng dần theo cấp số nhân, từ 5 viên, 10 viên, 100 viên và đạt đến con số không tưởng là 800 viên mỗi ngày trước khi cô phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Khi cố gắng ngừng dùng thuốc tại nhà, cơ thể cô lập tức phản ứng dữ dội: hoàn toàn không thể tự đi đại tiện, cơ thể phù nề toàn thân, mệt mỏi rã rời và lượng nước tiểu giảm mạnh. Đáng sợ hơn, nồng độ creatinine huyết thanh tăng cao bất thường (có lúc vượt quá 300 micromol/lít), báo động chức năng thận đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Bác sĩ Trần Khải Nghĩa đang kiểm tra nữ bệnh nhân sau phẫu thuật cắt bỏ đại trực tràng

Thận tổn thương, đại tràng tê liệt và teo tóp như đường ống hỏng

Tại bệnh viện, nhóm phẫu thuật chức năng ruột do bác sĩ Trần Khải Nghĩa (Chen Qiyi) Bệnh viện Nhân dân số 10 (Thượng Hải, Trung Quốc) dẫn đầu đã tiến hành đánh giá toàn diện cho bệnh nhân. Kết quả chẩn đoán khiến các y bác sĩ cũng phải sững sờ: Cô gái bị suy dinh dưỡng nặng với chỉ số BMI chỉ vỏn vẹn chưa đầy 16,5. Nồng độ kali và natri trong máu thấp nghiêm trọng do mất cân bằng điện giải. Hệ nhu động ruột kết đã suy giảm đến mức gần như bất động.

Để cứu mạng cô gái và chấm dứt vòng luẩn quẩn độc hại kéo dài hơn 4 năm, các bác sĩ đã phải đưa ra quyết định khó khăn: Tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ toàn bộ đại tràng và nối trực tràng.

Lạm dụng thuốc nhuận tràng gây hại đến đại trực tràng (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Chen kể lại: "Khi đưa ra ngoài, phần đại tràng này đã bị nhiễm độc nặng nề do thuốc nhuận tràng tích tụ suốt thời gian dài. Toàn bộ đám rối thần kinh tại chỗ và cơ trơn của ruột về cơ bản đã bị teo tóp, mất hoàn toàn chức năng co bóp tự nhiên. May mắn thay, sau ca đại phẫu, bệnh nhân đã dần hồi phục chức năng đại tiện độc lập, chỉ số creatinine cải thiện rõ rệt và tạm thời được xuất viện để bước vào giai đoạn phục hồi chức năng tiếp theo".

Lời cảnh tỉnh về lạm dụng thuốc nhuận tràng, giảm cân từ bác sĩ

Trường hợp của cô gái 27 tuổi trên không phải là duy nhất tại Trung Quốc hay Thượng Hải. Bác sĩ Chen cho biết, chỉ riêng tại Bệnh viện Nhân dân số 10 năm ngoái đã điều trị cho 10 ca lạm dụng thuốc nhuận tràng tương tự. Tất cả đều là nữ giới, độ tuổi trung bình 35, đều có thói quen uống trên 50 viên thuốc mỗi ngày và nhập viện với các triệu chứng chung: sụt cân, hạ kali máu, suy giảm chức năng thận và lo âu tột độ.

Dạo một vòng quanh các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng ca ngợi "viên thuốc nhỏ màu hồng" này. Phía dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng từng nếm trái đắng khi chia sẻ họ bị đau bụng quặn thắt như dao đâm, trễ kinh nguyệt hay thậm chí được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm sắc tố đại tràng (melanosis coli) chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Các bác sĩ cảnh cáo, quan niệm uống thuốc nhuận tràng để "loại bỏ" calo từ thức ăn là một sai lầm y khoa tai hại. Cơ thể con người hấp thụ calo chủ yếu ở ruột non, trong khi các chất kích thích như bisacodyl chỉ tác động lên đại tràng để tống phân ra ngoài chứ không thể ngăn chặn hấp thụ calo hay phân giải mỡ thừa. Số cân nặng giảm đi thực chất chỉ là "giảm cân giả" do cơ thể bị mất nước và chất điện giải cấp tốc vì tiêu chảy. Khi bạn uống nước hoặc ăn trở lại, cân nặng sẽ lập tức hồi phục.

Lạm dụng thuốc giảm cân, thuốc nhuận tràng nguy hiểm hơn nhiều người tưởng (Ảnh minh họa)

Cái giá phải trả đằng sau ảo tưởng giảm cân nhanh này là tình trạng mất nước kéo dài, tim đập nhanh, co giật chân tay, rối loạn giấc ngủ, rối loạn kinh nguyệt và phá hủy hoàn toàn chức năng tim, thận... thậm chí có thể tử vong.

Thông qua trường hợp vừa đáng trách vừa đáng thương của cô gái này, bác sĩ Chen nhấn mạnh, tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ loại thuốc nhuận tràng nào như một phương pháp kiểm soát cân nặng hoặc duy trì sức khỏe hàng ngày. Điều này áp dụng cho tất cả các sản phẩm trên thị trường được quảng cáo bằng những từ ngữ hoa mỹ như: trà nhuận tràng, enzyme, thuốc thảo dược nhẹ, thực vật tự nhiên có tác dụng "giải độc", "làm sạch phân tích tụ" hay "thúc đẩy nhu động ruột để giảm cân"...

"Giảm cân khoa học bắt buộc phải dựa trên một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và lối sống lành mạnh. Nếu bạn đang gặp tình trạng táo bón mãn tính, hãy đến phòng khám chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị theo phác đồ chuẩn y khoa. Trường hợp phát hiện bản thân hoặc người thân có dấu hiệu phải tăng liều thuốc liên tục, táo bón nặng hơn khi ngưng thuốc, kèm theo mệt mỏi, phù nề hoặc tiểu tiện bất thường, cần đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức trước khi nội tạng bị phá hủy hoàn toàn", bác sĩ Chen nói.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Sina, Asia One