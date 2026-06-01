Khung điều hợp sinh học chứng minh giảm vượt trội tỷ lệ biến cố tim mạch sau 4 năm so với stent phủ thuốc

Tại Hội nghị Tim mạch can thiệp Châu Âu 2026 vừa diễn ra tại Paris, tại phiên công bố kết quả nghiên cứu mới, bác sĩ Futoshi Yamanaka (Bệnh viện đa khoa Shonan Kamakura, Nhật Bản) đã trình bày dữ liệu theo dõi sau 4 năm của thử nghiệm ngẫu nhiên BIOADAPTOR RCT. Nghiên cứu thực hiện trên các bệnh nhân có tổn thương nguyên bản (de novo) này đã khiến giới chuyên môn quốc tế vô cùng kinh ngạc khi chứng minh thiết bị DynamX Bioadaptor (do hãng Elixir Medical phát triển) tiếp tục duy trì hiệu quả vượt trội so với stent phủ thuốc (DES).

Phiên trình bày của bác sĩ Futoshi Yamanaka về những lợi ích vượt trội mà DynamX Bioadaptor mang đến đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn tại EuroPCR 2026

Cụ thể, sau 4 năm theo dõi, khung điều hợp sinh học cho thấy tỷ lệ biến cố TLF thấp hơn 66% (2,8% so với 7,8%; p=0,020) so với DES, phản ánh lợi ích lâm sàng đáng kể và độ bền lâu dài của điều trị bệnh mạch vành bằng khung điều hợp sinh học. Những phát hiện này làm nổi bật sự khác biệt quan trọng giữa thiết bị cấy ghép khung điều hợp sinh học và stent phủ thuốc: trong khi các biến cố bất lợi tiếp tục gia tăng theo thời gian đối với stent phủ thuốc, DynamX Bioadaptor cho thấy sự ổn định về tỷ lệ biến cố sau khi chức năng mạch máu được phục hồi sau 6 tháng kể từ khi thực hiện thủ thuật.

Biểu đồ cho thấy tỷ lệ thất bại tổn thương đích của stent phủ thuốc DES liên tục tăng và lên đến 7.8% sau 4 năm, trong khi DynamX Bioadaptor đi ngang và giữ ổn định ở mức thấp 2.8%

Đánh giá về nghiên cứu, Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết: đích đến của tim mạch can thiệp hiện đại đã dịch chuyển sang triết lý phục hồi chức năng sinh lý tự nhiên cho mạch máu. Phân tích từ báo cáo lâm sàng 4 năm của khung điều hợp sinh học thế hệ mới cho thấy những tín hiệu khách quan trong việc giúp mạch vành giữ được biên độ co bóp và thích ứng động học sau giai đoạn can thiệp. Việc cập nhật các bằng chứng dài hạn này mang ý nghĩa thiết thực, mở ra cơ hội tiếp cận giải pháp kỹ thuật mới dựa trên y học chứng cứ cho cả bác sĩ và bệnh nhân mạch vành tại Việt Nam.

Chứng kiến các dữ liệu mang tính lịch sử này tại EuroPCR 2026, Giáo sư Antonio Colombo (Bệnh viện Nghiên cứu Lâm sàng Humanitas, Ý), một trong những chuyên gia tim mạch can thiệp hàng đầu thế giới, đã thể hiện sự ấn tượng khi thốt lên: "Nếu ngày mai tôi phải đặt một chiếc stent, tôi sẽ muốn được cấy thiết bị này."

Cũng được trình bày trong Hội nghị EuroPCR 2026, một nghiên cứu khác từ Thuỵ Điển mang tên INFINITY-SWEDEHEART trên 2.400 bệnh nhân do Giáo sư tim mạch David Erlinge (Đại học Lund, Thụy Điển) phụ trách đã tiếp tục khẳng định tính vượt trội của công nghệ này so với stent phủ thuốc hiện đại. Dữ liệu 2 năm cho thấy lợi ích phục hồi chức năng co bóp mạch máu của DynamX Bioadaptor là đồng nhất ở mọi phương thức tiếp cận. Dù bác sĩ chọn cấy thiết bị dựa trên siêu âm trong lòng mạch (IVUS, OCT), sử dụng các chỉ số sinh lý học (FFR, iFR) hay chỉ cần chụp mạch thông thường (angiography), thiết bị vẫn mang lại kết quả điều trị ổn định sau khi tự mở khóa ở tháng thứ 6, giúp đơn giản hóa kỹ thuật can thiệp cho các bác sĩ lâm sàng.

DynamX Bioadaptor được tạo thành từ ba sợi xoắn kim loại được liên kết bằng một lớp polymer tự tiêu sinh học mỏng nhằm cung cấp độ cứng theo chiều bán kính trong quá trình can thiệp cấy thiết bị. Sau 6 tháng, lớp polymer này tự hoà tan, DynamX Bioadaptor sẽ mở khung, giải phóng mạch máu, khôi phục, duy trì chuyển động và chức năng bình thường của mạch máu. Với cơ chế hoạt động độc đáo, công nghệ này giải quyết nhược điểm của các stent phủ thuốc và các stent tự tiêu sinh học (BRS) giúp duy trì tỷ lệ biến cố lâm sàng ở mức tối thiểu trong dài hạn.

DynamX Bioadaptor có cấu trúc các khớp nối tự tách đặc biệt, giúp giải phóng mạch máu, phục hồi tính đàn hồi và chức năng sinh lý tự nhiên của thành mạch

Hiện tại, khung điều hợp sinh học đã được ứng dụng thành công tại khoảng 40 bệnh viện tuyến đầu trên toàn quốc (như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Viện Tim TP.HCM, Bệnh viện TW Cần Thơ,...). Với việc được Bộ Y tế phê duyệt và Bảo hiểm Y tế (BHYT) thanh toán, người bệnh mạch vành tại Việt Nam đang có cơ hội tiếp cận giải pháp điều trị tiên tiến nhất thế giới với mức chi phí hợp lý.

Kết quả lâm sàng 4 năm vừa được công bố tại EuroPCR 2026 không chỉ là minh chứng vững chắc bảo chứng cho chất lượng sống dài hạn và an toàn của người bệnh, mà còn tái khẳng định vị thế dẫn đầu của DynamX Bioadaptor trong điều trị mạch vành hiện đại.

Elixir Medical là công ty công nghệ y tế có trụ sở tại Milpitas, California, Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu và phát triển các thiết bị y tế tiên tiến trong lĩnh vực điều trị bệnh lý tim mạch và mạch ngoại biên. Công ty tập trung vào các giải pháp có thể phục hồi chức năng sinh lý thay vì chỉ can thiệp cơ học, từ đó tạo ra hiệu quả lâu dài và an toàn hơn cho người bệnh.

Hội nghị tim mạch can thiệp Châu Âu 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 22/5/2026 tại Paris, đã tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn học thuật hàng đầu toàn cầu. Với quy mô hoành tráng thu hút hơn 12000 đại biểu trực tiếp, hơn 1100 chuyên gia quốc tế cùng 500 phiên khoa học chuyên sâu, đây là nơi quy tụ và cập nhật những phát kiến công nghệ y tế và xu hướng điều trị tim mạch can thiệp tiên tiến nhất hiện nay.