Những ngày hè nắng nóng gay gắt, không ít người thường xuyên rơi vào tình trạng đau đầu, choáng váng, mệt mỏi. Nhiều người cho rằng đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể trước thời tiết khắc nghiệt nên thường tự uống thuốc giảm đau hoặc nghỉ ngơi qua loa.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, không phải cơn đau đầu nào cũng vô hại. Trong một số trường hợp, đau đầu có thể là tín hiệu cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm như tăng nhãn áp, viêm xoang, tăng huyết áp hay thậm chí các bệnh lý thần kinh cần được điều trị sớm.

Theo các bác sĩ, vị trí xuất hiện cơn đau đầu có thể tiết lộ khá nhiều về nguyên nhân gây bệnh.

Đau vùng trán: Cẩn thận với viêm xoang hoặc tăng nhãn áp

Nhiều người mô tả cảm giác đau âm ỉ, căng tức ở vùng trán hoặc quanh hốc mắt như đang bị một chiếc vòng siết chặt đầu.

Nguyên nhân phổ biến nhất là đau đầu do căng thẳng. Tình trạng này thường liên quan đến áp lực công việc, mất ngủ hoặc stress kéo dài. Người bệnh có thể cảm thấy đau lan khắp vùng trán hoặc toàn bộ đầu nhưng không có cảm giác đau theo nhịp mạch.

Trong trường hợp này, việc nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc hoặc chườm khăn ấm lên vùng trán có thể giúp giảm khó chịu.

Tuy nhiên, nếu cơn đau kèm nghẹt mũi, chảy dịch mũi màu vàng hoặc xanh và tăng lên khi cúi đầu, rất có thể nguyên nhân đến từ viêm xoang.

Đặc biệt, những người thường xuyên đau đầu vào buổi sáng, kèm nhìn mờ hoặc thấy quầng sáng nhiều màu quanh bóng đèn cần cảnh giác với bệnh tăng nhãn áp (glôcôm). Đây là bệnh lý mắt nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến thị lực nếu không được phát hiện kịp thời.

Đau nhói vùng thái dương: Dấu hiệu điển hình của đau nửa đầu

Nếu cơn đau xuất hiện ở một hoặc hai bên thái dương, có cảm giác giật theo nhịp mạch, kèm buồn nôn, sợ ánh sáng hoặc tiếng ồn, khả năng cao bạn đang bị đau nửa đầu (migraine).

Các chuyên gia cho biết đau nửa đầu liên quan đến rối loạn chức năng thần kinh - mạch máu, thay đổi nội tiết tố hoặc yếu tố di truyền.

Việc điều trị hiệu quả nhất là phát hiện sớm ngay từ khi cơn đau mới xuất hiện và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ thay vì chờ đến khi đau dữ dội mới xử lý.

Đau trên đỉnh đầu: Có thể liên quan đến huyết áp

Không ít người nhận thấy vùng đỉnh đầu thường đau căng tức hơn mỗi khi căng thẳng, tức giận hoặc chịu nhiều áp lực.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân thường gặp là lo âu, mệt mỏi kéo dài hoặc thiếu ngủ.

Ngoài ra, những người bị tăng huyết áp cũng có thể xuất hiện cảm giác đau nặng ở vùng đỉnh đầu, đặc biệt trong những ngày nắng nóng khi cơ thể dễ mất nước và huyết áp dao động.

Để cải thiện tình trạng này, việc điều chỉnh lối sống đóng vai trò quan trọng hơn là chỉ phụ thuộc vào thuốc giảm đau. Người dân nên ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm, hạn chế thức khuya, giảm thời gian sử dụng điện thoại trước khi ngủ và kiểm tra huyết áp định kỳ.

Đau quanh mắt: Có thể là cấp cứu y khoa

Một trong những kiểu đau đầu nguy hiểm nhất là đau quanh mắt kèm nhìn mờ, nhìn thấy quầng sáng nhiều màu hoặc buồn nôn.

Đây có thể là dấu hiệu của cơn glôcôm góc đóng cấp tính - một cấp cứu nhãn khoa cần được xử trí ngay lập tức. Nếu chậm trễ, người bệnh có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo hạn chế sử dụng điện thoại trong bóng tối thời gian dài vì thói quen này có thể làm tăng áp lực trong mắt.

Ngoài ra, nếu xuất hiện những cơn đau dữ dội như bị kim châm hoặc khoan sâu vào hốc mắt, thường xảy ra vào cùng một thời điểm trong ngày, kèm chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi một bên, người bệnh có thể đang mắc đau đầu cụm - một dạng đau đầu thần kinh cần được chẩn đoán và điều trị chuyên khoa.

Đau toàn bộ đầu: Đừng bỏ qua dấu hiệu mất nước mùa hè

Trong những ngày nắng nóng, đau đầu toàn bộ đầu là tình trạng khá phổ biến.

Nguyên nhân thường gặp là mất nước do đổ mồ hôi nhiều, làm việc ngoài trời hoặc uống không đủ nước. Khi đó, cơ thể có thể xuất hiện thêm các triệu chứng như khô miệng, mệt mỏi, chóng mặt.

Bên cạnh đó, đau đầu toàn bộ đầu cũng có thể liên quan đến căng thẳng kéo dài, lo âu, trầm cảm hoặc tư thế ngồi làm việc sai trong thời gian dài khiến vùng cổ vai gáy bị co cứng.

Tuy nhiên, nếu đây là cơn đau đầu mới xuất hiện, ngày càng nặng hơn hoặc đi kèm sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

5 dấu hiệu đau đầu nguy hiểm không được chần chừ

Các chuyên gia nhấn mạnh, hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt nếu xuất hiện một trong những dấu hiệu sau:

Cơn đau đầu xuất hiện đột ngột, dữ dội nhất từ trước đến nay.

Đau đầu kèm sốt cao, cứng cổ hoặc khó cúi đầu.

Đột ngột nhìn mờ, nhìn đôi hoặc giảm thị lực.

Đau đầu tăng dần từng ngày, thuốc giảm đau không còn tác dụng.

Đau đầu kèm yếu tay chân, nói khó, mất thăng bằng hoặc rối loạn ý thức.

Mùa hè nắng nóng thực sự có thể khiến các cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn do mất nước, rối loạn giấc ngủ hoặc thay đổi huyết áp. Tuy nhiên, không phải cơn đau đầu nào cũng đơn thuần là phản ứng của cơ thể trước thời tiết.

Các bác sĩ khuyến cáo, thay vì tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài, người dân nên chú ý đến vị trí đau, các triệu chứng đi kèm và mức độ tiến triển của cơn đau. Việc phát hiện sớm nguyên nhân có thể giúp tránh được nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí bảo vệ thị lực và tính mạng.