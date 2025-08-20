Thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. (Ảnh minh họa).

Ngày 20/8, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), đơn vị tiếp nhận bệnh nhân nữ 25 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt sâu, sau đó nhanh chóng diễn tiến ngưng tuần hoàn hô hấp.

Khai thác bệnh sử, 2 năm nay, bệnh nhân thường xuyên hút thuốc lá điện tử. Buổi sáng trước khi nhập viện một ngày, chị đi làm như bình thường. Đến 9h, bệnh nhân đột ngột đau đầu, chóng mặt và ngất.

BS.CKII Cao Hoài Tuấn Anh - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), cho biết, ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân nhanh chóng được ép tim, đặt nội khí quản, thở máy, thuốc vận mạch, diễn tiến rung thất phải sốc điện nhiều lần.

“Sau 20 phút hồi sinh tim phổi nâng cao, tim bệnh nhân đập lại. Tuy nhiên, nguy cơ ngừng tim tái diễn. Người bệnh nhanh chóng được chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu - chống độc”, BS Tuấn Anh cho hay.

Một số mẫu mã thuốc lá điện tử trên thị trường.

Tại đây, người bệnh tiếp tục ngừng tim, rung thất tái diễn và rơi vào tình trạng suy đa cơ quan. Bệnh nhân tiếp tục được hồi sinh tim phổi, sốc điện, sử dụng các thuốc chống loạn nhịp, thuốc vận mạch, thở máy, khởi động tối khẩn cấp kỹ thuật V-A ECMO (trao đổi oxy bằng màng ngoài cơ thể) và lọc máu liên tục để điều trị hỗ trợ suy đa tạng.

Dựa trên bệnh cảnh lâm sàng và tiền sử hút thuốc lá điện tử kéo dài, sau khi loại trừ các nguyên nhân ngừng tim thường gặp ở người trẻ, cùng với các bằng chứng y văn về mối liên quan giữa thuốc lá điện tử và loạn nhịp tim, các bác sĩ nghi ngờ ca bệnh này ngừng tim do tác động của thuốc lá điện tử.

Sau 14 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục dần, chức năng các tạng cải thiện, được xuất viện, không có di chứng thần kinh.

Theo BS Tuấn Anh, nhiều người hiện nay sử dụng thuốc lá điện tử với suy nghĩ chúng an toàn hoặc ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống, thậm chí có thể dùng để cai thuốc.

Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa gần đây cho thấy điều ngược lại: thuốc lá điện tử không chỉ ảnh hưởng lâu dài đến phổi và hệ thần kinh mà còn gây hại cho tim mạch, đặc biệt làm tăng nguy cơ loạn nhịp và đột tử.

“Thuốc lá điện tử hiện là mối nguy tiềm tàng đối với hô hấp, thần kinh và tim mạch, thậm chí có thể gây đột tử. Nguy cơ đặc biệt cao ở người trẻ không có bệnh nền, nhưng sử dụng thường xuyên, kéo dài, hít sâu khí dung vào phổi và có yếu tố di truyền loạn nhịp tim chưa được phát hiện. Nếu bạn hoặc người thân đang dùng thuốc lá điện tử, hãy cân nhắc ngừng lại càng sớm càng tốt”, BS Tuấn Anh khuyến cáo.