60 tuổi, người phụ nữ sống an nhiên trong căn hộ 76m²: Bán nhà lớn, mua nhà nhỏ để tận hưởng từng ngày yên tĩnh

Từng là giáo viên dạy nhạc trung học, cô Chan đã có một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: bán căn nhà lớn ở Hoàng Phủ, đổi lấy hai căn hộ nhỏ trong cùng khu dân cư ở Trường Ninh, Thượng Hải, Trung Quốc. Một căn cô ở, một căn dành cho con gái. Gần gũi để chăm sóc nhau khi cần, nhưng đủ riêng tư để mỗi người sống đúng nhịp của mình. Một lựa chọn vừa lý trí, vừa giàu tính cảm xúc.

Bán bớt diện tích, mua thêm bình yên

Căn hộ cô đang sống có diện tích sử dụng khoảng 76m², thiết kế ba phòng ngủ - vừa đủ, không thừa, không thiếu. Ngay từ đầu, cô đã nói rõ mong muốn khi cải tạo:

- Không gian mở, thoáng, bố cục liền mạch

- Bếp mở có đảo bếp để tăng tương tác

- Phòng tắm tách khô – ướt rõ ràng

- Hệ lưu trữ nhiều nhưng gọn, không nặng nề

Phong cách được lựa chọn là Pháp tông kem, nhẹ nhàng, ấm áp và có chiều sâu – rất hợp với tinh thần sống chậm nhưng không cũ.

Lối vào nhỏ nhưng “đủ khéo”

Khu vực lối vào được lát gạch xanh ô liu vân đá cẩm thạch, tường sơn màu cà phê sữa. Một chiếc tủ thấp sâu 300mm kết hợp vách chắn gỗ giúp tránh nhìn thẳng vào phòng khách, tạo cảm giác kín đáo ngay khi bước vào nhà.

Bên trái là hệ tủ cao cửa gương nối liền tủ TV, tích hợp ghế thay giày có đệm - gọn gàng, tiện dụng đúng tinh thần sống tuổi nghỉ hưu: không cầu kỳ nhưng rất “biết tính”.

Điểm thú vị là hệ tủ không làm kín hoàn toàn mà dùng cửa chớp và hốc mở, vừa trưng bày, vừa tạo nhịp thở cho không gian. Đàn piano được tích hợp ngay khu sinh hoạt chung - một chi tiết rất “đời” của người từng gắn bó với âm nhạc.

Phòng khách - bếp - ăn: Một trục sinh hoạt liền mạch

Từ lối vào nhìn thẳng ra phòng khách và phòng ăn, không gian mở hoàn toàn. Tông kem kiểu Pháp được sử dụng xuyên suốt từ nội thất cứng đến đồ rời, tạo cảm giác như có một lớp “filter xám nhạt” phủ lên căn nhà - dịu, ấm và rất thư thái.

Do căn hộ ở giữa, ít ánh sáng phía sau, bức tường ngăn giữa bếp và phòng ăn được tháo bỏ, thay bằng đảo bếp. Đảo bếp vừa tăng mặt thao tác, vừa là nơi chuẩn bị bữa ăn nhẹ, rất tiện khi có người giúp việc hoặc khi bạn bè ghé chơi.

Một giá kim loại mở treo phía trên để dụng cụ bếp luôn trong tầm tay. Khi có khách, đồ ăn bày ngay trước mắt - nấu nướng lúc này không còn là việc riêng của người trong bếp, mà trở thành một hoạt động kết nối.

Phòng khách: Nhẹ nhàng đúng tinh thần Pháp

Phòng khách nằm đối diện phòng ăn, có cửa sổ lớn sát trần, đón ánh sáng tự nhiên tốt. Sàn gỗ tự nhiên kết hợp tường và trần màu kem, sofa và bàn cà phê cùng tông tạo nên một tổng thể êm dịu, không phô trương.

Mảng tường TV được xử lý tinh tế với mặt gỗ tự nhiên và các chi tiết phào, vừa tạo chiều sâu, vừa giữ được vẻ thanh lịch đặc trưng của phong cách Pháp hiện đại.

Phòng ngủ: Ít nhưng “đúng gu”

Phòng ngủ chính tiếp tục bảng màu kem - hồng nhạt, giống như lớp kem tươi: ngọt vừa đủ, không gây mệt. Thay vì tủ áo đóng kín, cô chọn làm phòng thay đồ riêng, quần áo treo gọn gàng, kết hợp sàn gỗ và bàn đầu giường - đơn giản nhưng rất sang.

Phòng ngủ thứ hai dành cho cháu gái chỉ khoảng 8m², sau khi kê giường và tủ thì khá chật. May mắn là ánh sáng tốt, giúp không gian vẫn dễ chịu, không bí bách.

Phòng làm việc & phòng tắm: Ưu tiên an toàn và quan sát

Phòng làm việc nằm cạnh phòng ăn, một phần vách được thay bằng kính để người lớn có thể quan sát trẻ học bài từ bếp. Chiếu tatami tích hợp lưu trữ, vừa học vừa nghỉ đều tiện.

Phòng tắm được bố trí bồn rửa mặt ra hành lang, tách khô - ướt rõ ràng. Máy giặt, máy sấy giấu trong tủ cao cửa chớp trắng - thông thoáng, đẹp mắt. Tay vịn, vách cong, thiết kế bậc giúp an toàn cho người lớn tuổi mà không làm mất thẩm mỹ.

Ban công: Góc sống chậm trên cao

Căn hộ nằm ở tầng cao nhất của tòa chung cư có thang máy, tầm nhìn rộng. Ban công được biến thành góc đọc sách, uống cà phê. Gần đây, cô còn đăng ký lớp học làm bánh tại trường đại học dành cho người cao tuổi - một chi tiết nhỏ nhưng nói lên rất nhiều về tinh thần sống: nghỉ hưu không phải là dừng lại, mà là học theo cách khác.