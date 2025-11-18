Cô gái 25 tuổi ăn 50 con chuột, giảm 14kg trong 35 ngày

Zhao Tiezhu, cô gái 25 tuổi đến từ Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xôn xao sau khi tiết lộ hành trình 35 ngày sinh tồn đầy thử thách trên một hòn đảo hoang thuộc tỉnh Chiết Giang. Trong suốt quãng thời gian đó, cô đã giảm 14kg và phải đối mặt với vô số khó khăn, bao gồm việc bị thương do côn trùng gây ra tới những vết sạm đen do cái nắng gay gắt chiếu vào người, và kinh khủng nhất là cô phải ăn tới 50 con chuột để duy trì thể lực.

Zhao Tiezhu cho biết chế độ ăn kiêng tự nhiên đã giúp cô giảm cân. Ảnh: Sina

Zhao sở hữu hơn 38.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô đã đăng ký tham gia cuộc thi từ ngày 1/10 và kéo dài đến 5/11. Trong cuộc thi, 20 thí sinh được đưa lên đảo và buộc phải tự tìm cách duy trì sự sống hoàn toàn bằng bản năng sinh tồn. Những ngày trên đảo đối với Zhao không hề dễ dàng. Nhiệt độ có lúc lên đến 40°C, khiến cô bị cháy nắng nặng và phải vật lộn với cái nóng khắc nghiệt cả ngày lẫn đêm. Đôi tay cô rộp da vì phải liên tục tìm kiếm thức ăn, tự dựng chỗ trú nắng mưa và tiếp xúc với môi trường thô ráp. Bàn chân thì đầy vết cắn của côn trùng, để lại những vết sẹo to. Mặc dù vậy, Zhao vẫn kiên trì bám trụ để duy trì vị trí của mình trong cuộc thi.

Zhao học cách nhóm lửa ngoài trời. Ảnh: Sina

Bữa ăn của Zhao chủ yếu bao gồm các sinh vật mà cô tìm thấy quanh đảo như cua, nhím biển và bào ngư. Tuy nhiên, nguồn năng lượng chính giúp cô vượt qua 35 ngày lại đến từ… chuột hoang. Trong suốt thử thách, Zhao đã tự tay săn bắt, lột da, nướng và ăn tổng cộng 50 con chuột. Cô thậm chí còn phơi khô một phần thịt chuột để làm “thịt sấy” nhằm dự trữ phòng khi thời tiết xấu hoặc những ngày không săn được gì. Điều khiến nhiều người bất ngờ là thái độ rất bình thản của cô: “Chuột rất ngon,” Zhao nói.

Zhao thưởng thức thịt chuột nướng mà cô tự làm. Ảnh: Sina

Nhờ chế độ ăn giàu đạm tự nhiên cùng việc vận động liên tục, cô gái 25 tuổi giảm từ 85kg xuống còn 71kg – một sự thay đổi mà ngay cả Zhao cũng cho là “vượt ngoài mong đợi”. Cô nói rằng những ngày dài trong điều kiện tự nhiên khiến cơ thể cô buộc phải thích nghi, và cân nặng vì thế giảm nhanh hơn nhiều so với chế độ giảm cân thông thường.

Cô gái tranh thủ nghỉ ngơi và nấu ăn ngoài trời. Ảnh: Sina

Zhao quyết định rời cuộc thi vào ngày 4/11, khi một cơn bão lớn đổ bộ vào khu vực. Dù vẫn còn đủ khả năng trụ lại lâu hơn, cô nói rằng bản thân đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu và không muốn mạo hiểm thêm trong thời tiết nguy hiểm. “Tôi đã hoàn thành những gì mình muốn. Giờ tôi chỉ mong được ngủ một giấc thật sâu trên chiếc giường thân quen,” cô chia sẻ.

Kết thúc hành trình, Zhao giành huy chương đồng cùng phần thưởng 7.500 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1.000 USD), bao gồm 6.000 tệ cho 30 ngày đầu và 300 tệ cho mỗi ngày vượt mốc đó. Theo ông Geng – người phụ trách cuộc thi – thời điểm Zhao rời đảo, vẫn còn hai thí sinh nam tiếp tục cố gắng trụ lại để tranh giải nhất trị giá 50.000 nhân dân tệ.

Trong vài năm gần đây, các cuộc thi sinh tồn đã trở thành trào lưu tại Trung Quốc, thu hút nhiều người trẻ ưa thích khám phá và thử thách bản thân. Một trong những cuộc thi nổi bật nhất là chương trình sinh tồn tại núi Thất Tinh ở Trương Gia Giới (Hồ Nam), nơi người trụ lại cuối cùng có thể giành tới 200.000 nhân dân tệ. Các cuộc thi thường được livestream liên tục, tạo nên lượng người xem khổng lồ. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng nhiều lần cảnh báo rằng không phải ai cũng có đủ khả năng và điều kiện để thử sức, và việc tự ý bắt chước khi thiếu các trang thiết bị hỗ trợ y tế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn: SCMP