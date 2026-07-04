Cô gái 24 tuổi thủng dạ dày, cấp cứu vì kiểu uống cà phê cực quen với người trẻ tuổi

Thói quen khởi đầu ngày mới bằng một ly cà phê để duy trì sự tỉnh táo đang vô tình trở thành tác nhân tàn phá sức khỏe của nhiều người trẻ hiện đại. Câu chuyện của Tiểu Hạ, một nữ nhân viên truyền thông 24 tuổi tại Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) là một minh chứng điển hình cho sự chủ quan này.

Nhiều nười trẻ có thói quen uống cà phê buổi sáng khi bụng rỗng (Ảnh minh họa)

Do tính chất công việc bận rộn và thường xuyên thức khuya, cô luôn chọn một ly latte ấm vào mỗi sáng như một giải pháp cứu cánh để nạp năng lượng, thậm chí dùng nó để thay thế hoàn toàn cho bữa ăn sáng với mục đích giảm cân.

Sau một thời gian dài, cơ thể Tiểu Hạ lên tiếng cảnh báo bằng những cơn đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, sụt cân và buồn nôn. Cho rằng đây chỉ là biểu hiện đau dạ dày thông thường do áp lực công việc, cô tự mua thuốc tiêu hóa về uống để duy trì tiến độ làm việc. Cho đến một ngày, cơn đau bụng bùng phát dữ dội khiến cô kiệt sức hoàn toàn và phải nhờ đồng nghiệp đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu trong giờ làm việc.

Thủng dạ dày vì một hiểu lầm tai hại khi uống cà phê

Tại bệnh viện, bác sĩ điều trị Luo Jialin (Đài Loan, Trung Quốc) chẩn đoán Tiểu Hạ bị viêm loét dạ dày cấp tính dẫn đến biến chứng thủng dạ dày, buộc phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Nữ bệnh nhân vô cùng bàng hoàng vì cô không hề uống cà phê đen đậm đặc mà luôn chọn latte vì nghĩ rằng thành phần sữa ngọt sẽ an toàn, lành tính cho niêm mạc.

Phân tích về ca bệnh này trên chương trình "Doctor Is So Hot", bác sĩ Luo Jialin nhấn mạnh sai lầm chí mạng của cô gái là thường xuyên uống cà phê khi bụng rỗng.

Vào buổi sáng, dịch tiết vị giới hạn và đường huyết chưa ổn định. Chất caffeine trong cà phê kết hợp với protein trong sữa đọng lại ở dạ dày trống rỗng sẽ kích thích niêm mạc, thúc đẩy quá trình tiết axit tăng vọt. Vị đắng của thức uống này cũng là nhân tố ảnh hưởng xấu đến sự co thắt của dạ dày. Khi không có thức ăn để hòa tan, nồng độ axit cao sẽ quay lại tấn công, bào mòn lớp màng bảo vệ và gây viêm loét sâu.

Cô gái 24 tuổi đột nhiên đau bụng dữ dội sau khi uống cà phê buổi sáng (Ảnh minh họa)

Nguy hại hơn, Tiểu Hạ còn có thói quen ăn thêm trái cây chua sau khi uống cà phê để ép cân. Sự kết hợp này tạo nên hiệu ứng hiệp đồng hủy hoại niêm mạc, dẫn đến lỗ thủng dạ dày. Việc lạm dụng cà phê lúc đói còn được cảnh báo làm tăng đường huyết lên tới 50%, kích thích nhu động ruột gây nôn nao và làm quá tải hệ thần kinh.

4 sai lầm khác khi uống cà phê tàn phá sức khỏe âm thầm

Để cà phê không biến thành "độc dược" đối với cơ thể, người trẻ cần nhận diện và loại bỏ ngay 4 thói quen sai lầm phổ biến dưới đây:

Uống cà phê khi đang căng thẳng hoặc tức giận

Nhiều người có thói quen tìm đến máy pha cà phê mỗi khi gặp áp lực công việc. Tuy nhiên, caffeine kích thích tuyến thượng thận sản sinh cortisol và adrenaline là những hormone gây stress. Nạp thêm chất kích thích lúc này chỉ khiến nhịp tim đập nhanh, gây bồn chồn và làm hệ thần kinh thêm kiệt quệ.

Thêm quá nhiều đường hoặc sữa đặc

Sự kết hợp quá tay các chất tạo ngọt vô tình biến ly cà phê bổ dưỡng thành một thức uống dư thừa calo. Tiêu thụ lượng đường lớn hằng ngày tạo áp lực bắt tuyến tụy làm việc quá tải, dễ dẫn đến hội chứng kháng insulin, tích tụ mỡ nội tạng và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cần kiểm soát nghiêm ngặt lượng đường, sữa thêm vào cà phê nếu muốn khỏe mạnh (Ảnh minh họa)

Uống cà phê quá muộn vào buổi chiều, tối

Caffeine tồn tại trong cơ thể rất lâu và mất từ 5 đến 7 tiếng để đào thải một nửa. Việc uống một ly cà phê sau 15 giờ chiều sẽ gây ức chế melatonin, một hormone chịu trách nhiệm điều hòa giấc ngủ. Thói quen này làm xáo trộn đồng hồ sinh học, khiến bạn ngủ nông giấc và mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Uống cà phê thay cho nước lọc

Bản chất của caffeine là một chất lợi tiểu nhẹ, thúc đẩy quá trình bài tiết chất lỏng ra ngoài cơ thể. Nếu lạm dụng cà phê để giải khát thay nước lọc, tế bào sẽ rơi vào trạng thái mất nước âm thầm, gây khô da, đau đầu mãn tính và tăng áp lực đào thải lên hệ thống thận.

Nguồn và ảnh: Skypost, Doctor is so hot