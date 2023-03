Cô gái 24 tuổi nhận lời đề nghị chụp ảnh cưới từ cặp đôi diễn viên Hàn Quốc, sản phẩm đầy bất ngờ, thú vị

Thiếu nữ Việt bất ngờ nhận lời mời chụp ảnh cưới từ cặp đôi Hàn Quốc nổi tiếng

Xuất phát từ ấn tượng trước bộ ảnh cưới của bố mẹ, thiếu nữ Việt đã mang hơi hướng hoài cổ vào bộ ảnh cưới của cặp đôi đến từ xứ sở kim chi. Bộ ảnh cưới đặc biệt này đã gây ấn tượng cực kỳ lớn với dân mạng Việt. Hàng nghìn lượt yêu thích, vô số những lời ngợi khen đã được dân tình để lại bên dưới bộ ảnh lãng mạn này.

Đây là bộ ảnh cưới của Son Minsu và Im Lara - Enjoy Couple. Họ là cặp đôi Youtuber, Vlogger, diễn viên hài người Hàn Quốc. Bộ ảnh do Kem, tên thật là Vũ Thụy Khuê – nhiếp ảnh gia sinh năm 1999 đến từ thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp lên ý tưởng và bấm máy.

Cặp đôi diễn viên, Youtuber Hàn Quốc trót phải lòng Việt Nam, quyết định bay sang Việt Nam chụp ảnh cưới.

Nhân duyên đưa Thụy Khuê gặp gỡ và có cơ hội làm việc với cặp đôi Hàn Quốc đến một cách tình cờ.

9x Sài thành chia sẻ: "Một ngày mùa xuân, mình bất ngờ nhận được tin nhắn của chị Lara đến từ xứ sở kim chi. Anh chị bảo thích ảnh cưới mình chụp, thích không gian, màu sắc đường phố Việt Nam mà mình thể hiện qua ống kính. Và đáng tự hào nhất là anh chị muốn sang Việt Nam để cùng mình ghi dấu lại khoảnh khắc trọng đại nhất trong tình yêu hai người".

Thụy Khuê là một nữ nhiếp ảnh có tiếng trong giới trẻ Việt. Cô nàng sở hữu Fanpage khá nổi tiếng, chuyên chia sẻ những bộ ảnh couple, ảnh outdoor cực kỳ ấn tượng mà chính tay Khuê thực hiện.

Mỗi album do Thụy Khuê lên ý tưởng và bấm máy luôn mang một màu sắc riêng, không hòa lẫn với phong cách của các nhiếp ảnh khác. Từ màu ảnh cho đến ý tưởng, bối cảnh, trang phục của nhân vật chính trong ảnh đều mộc mạc, mang màu sắc cổ điển nhưng không kém phần lãng mạn, "chất như nước cất".

Nhận lời đề nghị từ cặp đôi nổi tiếng đến từ xứ sở kim chi, Thụy Khuê dành trọn tâm huyết để mang Việt Nam vào từng frame ảnh cưới của cặp đôi nước bạn.

Nữ nhiếp ảnh Sài thành tâm sự: "Mỗi bộ ảnh mình chụp, mình đều có cảm xúc khác nhau. Mình thường cố hỏi mọi người về những cung bậc cảm xúc riêng tư để làm chất xúc tác tạo nên linh hồn cho một bộ ảnh cưới.

Nhưng với "đơn hàng" đặc biệt này, có khác một chút là mình muốn thổi vào đó thật nhiều hơi thở Việt Nam. Truyền thống có, hiện đại có. Trong một lần tình cờ xem lại ảnh cưới của bố mẹ, mình thực sự bị thu hút và quyết định lên ý tưởng cho bộ ảnh này dựa trên cảm hứng hoài niệm.

Mình chụp bộ ảnh này bằng đôi mắt ngưỡng mộ dành cho tình yêu 10 năm bền chặt, thắm thiết như ngày đầu của họ. Đây cũng là dịp để mình giới thiệu về văn hóa, vẻ đẹp của Việt Nam đến mọi người"

Nhiếp ảnh 9x đưa cặp đôi Hàn Quốc đến những bối cảnh đặc trưng đầy quen thuộc, cùng họ trải nghiệm văn hóa, cảnh vật, con người và chậm rãi bắt lấy những khoảnh khắc hồn nhiên, chân thật.

Bộ ảnh cưới của cặp đôi đến từ xứ sở kim chi, nhưng lại in đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Từ trang phục, màu ảnh, bối cảnh… đều mang đậm hơi thở của thập niên 90, gợi nhắc cho người xem về một quá khứ đã qua, về thời ông bà, bố mẹ chúng mình.

Được biết, từ trước đến nay, Thụy Khuê nhận được không ít lời mời hợp tác, chụp ảnh từ khách hàng đến từ các nước.

Những lần trước, 9x Việt thường cảm thấy ngần ngại, lo lắng vì rào cản ngôn ngữ, văn hóa. Cô sợ mình không đủ thấu hiểu khách hàng, nắm bắt trọn tâm tư, nhu cầu của họ để đáp ứng một cách trọn vẹn nhất.

Tuy nhiên, khi nghe cặp đôi Hàn Quốc chia sẻ về tình yêu dành cho đất nước, con người, văn hóa Việt Nam về kế hoạch sang Việt Nam để thực hiện bộ ảnh lưu giữ khoảnh khắc tình yêu, Thụy Khuê quyết tâm sẽ vượt ra khỏi giới hạn bản thân.

Ngoài ý tưởng concept ấn tượng mà Thụy Khuê thực hiện, dân mạng còn trầm trồ trước "visual" đỉnh cao của cặp đôi ngoại quốc. Họ có mối tình đẹp kéo dài hơn 10 năm và đã đi đến một happy-ending bằng đám cưới siêu lãng mạn trong năm nay.

Thụy Khuê cho hay, bộ ảnh thành công một phần cũng nhờ cảm xúc, năng lượng tích cực đến từ tình yêu đẹp của cặp đôi tác động đến cô.

Son Minsu và Im Lara vốn là đôi bạn thân. Họ có cùng chí hướng, quan điểm sống, đồng điệu về tâm hồn… Và cứ thế, cặp đôi bên nhau đã 10 năm. Tất cả người thân, bạn bè xung quanh và người hâm mộ đều vui mừng khi hay tin cặp đôi đã có một happy-ending.

Hành trình gắn bó với nghề nghiếp ảnh của thiếu nữ 24 tuổi tài năng

Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Thụy Khuê đã sở hữu cho mình kha khá kinh nghiệm và những thành quả đáng kể trong sự nghiệp nhiếp ảnh.

Thụy Khuê sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô vừa tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang của Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Dù không theo học nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nhưng hiện công việc chính của cô nàng là nhiếp ảnh, hoạt động trong lĩnh vực Film Photo và Conceptual (Nghệ thuật ý niệm, chỉ những bộ ảnh thực hiện theo ý tưởng, chủ đề của người chụp).

Cơ duyên đưa Thụy Khuê đến với nghề nhiếp ảnh hết sức tình cờ. Câu chuyện bắt đầu từ 5 năm trước, khi 9x Sài thành được bạn bè tín nhiệm trở thành chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông của trường cấp 3 tại Sài Gòn.

"Thời điểm đó mình rất hứng thú với các lĩnh vực liên quan đến báo chí, truyền thông nên cũng chú ý đến nhiếp ảnh. Tuy nhiên, khi ấy mình chưa thật sự quan tâm đến chụp ảnh vì mục tiêu là vào trường thiết kế.

Đến khi lên Đại học, mình theo chuyên ngành nghệ thuật đúng như ý muốn. Đó là ngành học mang đến rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Tuy nhiên, mình vẫn thấy chưa "đã". Vậy là mình quyết định cho bản thân cơ hội để thử thêm nhiều lĩnh vực khác, trong đó có chụp ảnh.

Hồi đó chưa có nhiều người quan tâm đến ảnh film, mình tự mày mò làm quen với chiếc máy ảnh. Thời gian đầu gặp rất nhiều trục trặc, nhưng khó khăn lúc đó lại khiến mình có động lực chinh phục chiếc máy ảnh film."

Hiện tại, Thụy Khuê thường thực hiện các bộ ảnh chân dung, couple, pre-wedding, fashion… bằng chiếc máy ảnh phim. Chia sẻ thêm về thu nhập của nghề, cô gái 24 tuổi cho biết số tiền kiếm được "khá ổn định".

Trước buổi chụp hình tại Sài Gòn, 9x Sài thành trao đổi qua tin nhắn về ý tưởng, tư vấn trang phục, phụ kiện cho cặp đôi diễn viên đến từ xứ sở kim chi.

Bộ ảnh được thực hiện tại khu chợ An Đông (quận 5, thành phố Hồ Chí MInh), bờ sông Sài Gòn (Thành phố Thủ Đức) cùng nhiều địa điểm đặc trưng khác ở Sài Gòn.

Chỉ trong vòng 6 tiếng, loạt hình ảnh "tình như chocopie", hoàn toàn tự nhiên, chân thật ra đời. Thụy Khuê vô cùng hạnh phúc và tự hào khi bộ ảnh trở nên nổi tiếng không chỉ với cộng đồng người Việt mà còn lan tỏa đến bạn bè nhiều nước.

Từ lúc bộ ảnh được đăng tải, 9x Sài thành nhận được nhiều lời đề nghị chụp ảnh đến từ những vị khách ở nhiều quốc gia khác nhau.

"Enjoy Couple kể, tháng 5 này họ sẽ tổ chức lễ cưới. Trước thềm đám cưới, họ cực kỳ bận rộn, phải chuẩn bị nhiều thứ. Nhưng vẫn muốn dành thời gian sang Việt Nam du lịch và chụp ảnh luôn.

Họ kể biết đến mình qua bộ ảnh "Around You, Around Sai Gon" mình chụp trước đó, cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. Mình rất vui khi đã góp phần nhỏ trong việc lan tỏa vẻ đẹp của Sài Gòn, của Việt Nam đến bạn bè quốc tế." – Thụy Khuê kể.

Nữ nhiếp ảnh hướng đến mỗi buổi chụp đều không phải là công việc, mà như một buổi dạo chơi, để những vị khách nước bạn có dịp trải nghiệm văn hóa, địa điểm đẹp của nước mình. Bằng cách này, bạn bè quốc tế sẽ cảm nhận được về một Sài Gòn, một Việt Nam gần gũi, chân thật nhất.