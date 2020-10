Cô gái 22 tuổi qua đời vì ung thư cổ tử cung, nguyên do là bởi cô quá nuông chiều người yêu

Theo bác sĩ Trương Lâm, trưởng Khoa Sản phụ khoa của Bệnh viện Nhân dân số 1 Quận Long Loan, thành phố Ôn Châu, Trung Quốc chia sẻ về một trường hợp mà mình không thể quên. Đó là một cô gái vào phòng cấp cứu, trông cô còn rất trẻ nhưng gương mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại.

Sau khi tìm hiểu, bác sĩ được biết cô gái tên Tiểu An, năm nay 22 tuổi. Kinh nguyệt của Tiểu An không đều, thời gian gần đây, cô bị ra máu liên tục, uống thuốc cầm máu cũng không có tác dụng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện Tiểu An bị bệnh ung thư cổ tử cung và bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối. Dù không còn hy vọng chữa trị nhưng Tiểu An vẫn nhập viện điều trị.



Ảnh minh họa

Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao một cô gái trẻ như vậy lại bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối? Sau khi tìm hiểu, bác sĩ biết rằng tất cả những điều này có liên quan đến bạn trai của cô.

Tiểu An có bạn trai hồi cấp 3, sau khi trúng tuyển đại học hai người sống xa nhau, mỗi lần gặp nhau, Tiểu An quyến luyến bạn trai đến mức không bao giờ biết từ chối. Kể cả những ngày có kinh nguyệt, chỉ cần bạn trai thích cô đều chiều theo người yêu. Bác sĩ cho biết, chính việc "quan hệ" quá mức như thế này đã góp phần khiến bệnh của Tiểu An nghiêm trọng.

Vì được phát hiện quá muộn nên tình trạng bệnh của Tiểu An không thể cứu chữa được. Cô gái ngốc nghếch này vì quá nuông chiều bạn trai mà tự làm khổ mình. Do đó, bác sĩ khuyên các bạn nữ hãy yêu lấy bản thân mình trước khi yêu ai đó và đừng chủ quan và phung phí sức khỏe của mình cho cái gọi là tình yêu.

Các triệu chứng của ung thư cổ tử cung

Ảnh minh họa

- Ra máu âm đạo bất thường: Đây là biểu hiện phổ biến của ung thư cổ tử cung. Bạn có thể chảy máu vào giữa các kỳ kinh nguyệt, trong hoặc sau khi quan hệ tình dục hoặc bất cứ lúc nào sau khi mãn kinh.

- Tiết dịch âm đạo có mùi hôi: Dịch âm đạo tiết ra nhiều bất thường, có màu xanh hoặc vàng hoặc có mủ lẫn máu thì rất có thể là dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng có thể là biểu hiện của các bệnh lý phụ khoa khác. Vì vậy để xác định được nguyên nhân chính xác, bạn cần phải đi khám phụ khoa.

- Đau, khó chịu khi quan hệ tình dục: Đau khi quan hệ tình dục có thể gây ra bởi nhiều nguyên nhân. Mặc dù vậy các chuyên gia vẫn khuyến cáo bạn nên thăm khám để có hướng điều trị phù hợp hoặc phát hiện được ung thư cổ tử cung ngay từ giai đoạn đầu.

- Đau vùng xương chậu, đau lưng dưới: Các cơn đau có thể từ âm ỉ đến buốt, tập trung ở một vị trí ở vùng xương hông sau đó khuếch tán dần hoặc có thể xuất hiện cùng lúc ở bất kỳ khu vực nào ở xương hông. Nếu cơn đau chỉ mới gần đây và bạn đang không trong kỳ kinh nguyệt thì có thể đó chính là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung.

- Chu kỳ kinh nguyệt bất thường: Ung thư cổ tử cung gây mất cân bằng hormone trong cơ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển và rụng trứng, do đó, bạn có thể bị trễ kinh, kinh nguyệt có màu đen sẫm…

- Thay đổi thói quen đi tiểu: Tiểu tiện, đại tiện không kiểm soát hoặc có ít máu trong nước tiểu có thể là triệu chứng cảnh báo ung thư cổ tử cung.

- Sưng đau ở chân: Khi khối u phát triển lớn dần sẽ gây chèn vào các dây thần kinh và mạch máu ở vùng xương chậu gây ra đau và sưng chân.

Tác hại khác khi quan hệ tình dục trong ngày "đèn đỏ"

Ảnh minh họa

Mặc dù không phải ai có quan hệ tình dục trong ngày có kinh nguyệt đều gặp những rủi ro. Nhưng các bác sĩ không khuyến khích chị em làm việc này, bởi lẽ, quan hệ trong ngày có kinh nguyệt có thể dẫn đến những nguy hại sau:

- Viêm nhiễm âm đạo: Sự cọ xát trong lúc quan hệ có thể khiến lớp niêm mạc ở âm đạo tổn thương. Bởi lúc này nó đang trở nên phù nề và căng. Biểu hiện thường thấy của tình trạng này là tiểu rát sau khi quan hệ.

- Viêm niêm mạc tử cung: Tử cung trong những ngày hành kinh rất mỏng. Do đó, hoạt động tình dục có thể khiến tử cung bị rách và chảy máu. Nhất là khi thực hiện những động tác "yêu" mạnh bạo. Một số tài liệu còn cho rằng vấn đề này có liên quan đến bệnh ung thư tử cung khi thực hiện trong thời gian dài.

- Dễ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục: HIV, bệnh lậu hoặc bệnh giang mai là những bệnh phổ biến lây truyền qua đường tình dục không an toàn. Ngay cả khi quan hệ trong ngày "đèn đỏ" của phụ nữ. Cộng với đó, cổ tử cung mở rộng sẽ là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn xâm nhập vào sâu bên trong cơ quan sinh sản của người phụ nữ và gây bệnh.

Nguồn Sohu