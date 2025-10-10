Câu chuyện đau lòng của một nữ sinh viên 21 tuổi ở Trung Quốc đang khiến nhiều người bàng hoàng. Chỉ vì chủ quan nghĩ rằng cơn ho kéo dài là do cảm lạnh thông thường, cô gái đã bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị ung thư phổi. Khi được chẩn đoán chính xác, bệnh đã ở giai đoạn cuối, và chỉ 5 ngày sau, cô trút hơi thở cuối cùng.

Theo truyền thông nước này, nữ sinh bị ho khan liên tục trong hơn nửa năm , nhưng vì không có dấu hiệu nguy hiểm như ho ra máu, sút cân hay mệt mỏi nên cô nghĩ đó chỉ là cảm vặt. Thậm chí, cô vẫn có thể vận động, tập thể dục như bình thường.

Mãi đến khi bắt đầu sốt cao và khó thở , cô mới đến bệnh viện khám. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán viêm phổi và cho điều trị trong 2 tuần, nhưng tình trạng không hề cải thiện. Gia đình sau đó đã đưa cô đến bệnh viện tuyến trên để kiểm tra kỹ hơn.

Tại đây, phim X-quang của bệnh nhân ban đầu trông giống viêm phổi nặng. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, nhóm bác sĩ phát hiện “vùng mờ trắng” trên phổi thực chất là dấu hiệu của ung thư di căn qua đường bạch huyết, nghĩa là tế bào ung thư đã lan khắp hai lá phổi .

“Có những trường hợp hình ảnh của ung thư biểu mô tuyến phổi rất giống với viêm phổi, khiến cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều dễ nhầm lẫn”, bác sĩ nhận định. “Khi được chẩn đoán, bệnh của cô gái đã ở giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật hay hóa trị”.

Chỉ 5 ngày sau khi xác nhận mắc ung thư phổi , cô gái trẻ không qua khỏi. “Nhìn một sinh mạng non nớt ra đi nhanh đến vậy, chúng tôi thật sự đau lòng”, bác sĩ chia sẻ.

Dấu hiệu cảnh báo sớm không nên bỏ qua

Theo hướng dẫn từ Bệnh viện Trường Canh (Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc), ung thư biểu mô tuyến phổi thường không liên quan đến hút thuốc , mà có thể bắt nguồn từ ô nhiễm không khí, yếu tố di truyền, hoặc tiếp xúc hóa chất độc hại .

Người bệnh cần đặc biệt chú ý nếu có các triệu chứng sau:

- Ho khan kéo dài hơn 2 tuần mà không kèm sốt hay sổ mũi ;

- Đau tức ngực, khó thở, cảm giác nặng ngực ;

- Mệt mỏi, sụt cân, chán ăn không rõ nguyên nhân;

- Khàn tiếng, nuốt nghẹn , hoặc sờ thấy hạch nổi ở cổ, xương đòn ;

- Trường hợp nặng có thể ho ra máu hoặc đờm lẫn máu .

Các chuyên gia khuyến cáo: “Đừng xem nhẹ những cơn ho kéo dài”. Nếu ho không dứt sau vài tuần, hãy đến bệnh viện kiểm tra chụp X-quang hoặc CT ngực sớm. Bởi đôi khi, đằng sau một cơn ho tưởng như vô hại, lại là một căn bệnh âm thầm cướp đi sinh mạng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi .

Nguồn và ảnh: Aboluowang