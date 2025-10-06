Các chuyên gia y tế cảnh báo về nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng từ việc sử dụng thuốc nhuộm tóc quá mức.

Một trường hợp đáng buồn vừa được ghi nhận tại Trung Quốc khi một cô gái 20 tuổi, người hâm mộ nhiệt thành của các nhóm nhạc K-pop, đã gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do việc thường xuyên nhuộm tóc.

Theo tin từ tờ South China Morning Post ngày 4 tháng 4, cô gái họ Hua (20 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã phải đối mặt với các triệu chứng như sưng đau khớp, đau bụng và những đốm đỏ trên da chân.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh viêm thận, và nguyên nhân được cho là do tiếp xúc liên tục với hóa chất trong thuốc nhuộm tóc. Bác sĩ Tao Chenyang, thuộc Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu (Trung Quốc), cho biết Hua đã theo đuổi sở thích nhuộm tóc giống như các thần tượng K-pop mỗi khi họ thay đổi màu tóc.

Đáng chú ý, một trong những kiểu tóc mà cô đã thử là kiểu "tóc cầu vồng", một phong cách nổi tiếng mà các ngôi sao K-pop như Sehun của EXO hay Hyoyeon của Girls' Generation đã từng xuất hiện. Ngày càng nhiều ý kiến trên mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến tại địa phương bày tỏ quan ngại về việc mô phỏng quá mức, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe.

Bác sĩ Tao cảnh báo thêm rằng thuốc nhuộm tóc chứa nhiều chất độc hại có thể gây ra suy thận và suy hô hấp, thậm chí tăng nguy cơ ung thư nếu sử dụng lâu dài. Phản ứng trên mạng xã hội, nhiều người dùng cho rằng việc theo đuổi hình ảnh của các ngôi sao mà phớt lờ sức khỏe là hành động thiếu suy nghĩ. Họ cũng nhấn mạnh rằng không phải tất cả các ngôi sao đều sử dụng thuốc nhuộm thực sự; một số có thể chỉ sử dụng sản phẩm tạm thời như sơn xịt tóc.

Các chuyên gia y tế và những người trong ngành đã chỉ trích việc hành động theo đuổi đam mê 1 cách mù quáng có thể gây hại cho sức khỏe. Họ kêu gọi người hâm mộ nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định thay đổi hình ảnh của mình để giống thần tượng, nhất là khi nó liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhóm đối tượng đặc biệt nên cẩn trọng khi nhuộm tóc

Phụ nữ mang thai: Nên tránh nhuộm tóc trong 3 tháng đầu – giai đoạn nhạy cảm nhất của thai kỳ.

Người có bệnh lý da đầu, dị ứng, tiền sử ung thư: Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm nhuộm hóa học.

Da đầu đang tổn thương hoặc nhạy cảm: Nên chờ hồi phục hoàn toàn mới nhuộm lại.

Nếu muốn nhuộm tóc, hãy làm đẹp an toàn hơn

Để giảm thiểu rủi ro mà vẫn giữ mái tóc rạng rỡ, bạn có thể ghi nhớ 6 nguyên tắc "vàng" sau:

1. Chọn loại thuốc nhuộm an toàn

Ưu tiên loại bán vĩnh viễn (semi-permanent) hoặc tạm thời (temporary).

Tránh sản phẩm chứa amoniac, PPD, peroxide nồng độ cao.

Cân nhắc dùng thuốc nhuộm thảo mộc, organic, hoặc có chứng nhận an toàn.

2. Giãn cách giữa các lần nhuộm

Không nên nhuộm liên tục, để tóc nghỉ ít nhất 6–8 tuần giữa các lần.

Không để thuốc nhuộm trên tóc lâu hơn hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Luôn thử phản ứng dị ứng trước khi nhuộm

Bôi một ít thuốc sau tai hoặc mặt trong cổ tay, chờ 48 giờ.

Nếu có biểu hiện mẩn đỏ, ngứa, bỏng rát – tuyệt đối không nên nhuộm.

4. Chăm sóc tóc sau nhuộm

Dùng dầu gội, dầu xả dành riêng cho tóc nhuộm (color-safe, sulfate-free).

Dưỡng tóc thường xuyên bằng dầu dưỡng, mặt nạ ủ hoặc sản phẩm phục hồi keratin.

Hạn chế dùng máy sấy, máy uốn, là tóc ở nhiệt độ cao.

5. Bảo vệ tóc khỏi ánh nắng và ô nhiễm

Đội mũ, dùng xịt chống tia UV cho tóc khi ra ngoài trời nắng.

Tránh bơi trong nước có clo trong vòng 1–2 tuần sau khi nhuộm.

6. Thực hiện ở salon uy tín

Tay nghề thợ nhuộm, loại thuốc sử dụng và quy trình đều ảnh hưởng lớn đến độ an toàn.

Nếu làm tại nhà, đọc kỹ hướng dẫn và dùng đúng tỉ lệ pha chế.