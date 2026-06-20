Mới đây, trên MXH xôn xao chia sẻ một bài đăng từ năm 2022 của fashionista Cô Em Trendy (tên thật Nguyễn Đặng Khánh Linh, SN 1995). Theo đó, nội dung bài đăng thông báo, Cô Em Trendy là gương mặt đại diện cho sản phẩm thẻ du lịch được phát hành bởi Crystal Bay Group. Kèm theo bài đăng là các hình ảnh quảng cáo, ưu đãi khi trải nghiệm thẻ du lịch.

Được biết, Cô Em Trendy đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu cho dòng thẻ du lịch định danh thông minh Crystal Bay Card (thuộc Tập đoàn Crystal Bay) trong giai đoạn 2022 - 2023. Thời điểm đó, thông tin này được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Bài đăng từ năm 2022 của Cô Em Trendy đang bị cộng đồng mạng "khui" lại

Đáng chú ý, Crystal Bay là đơn vị nằm trong danh sách 27 doanh nghiệp liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Cụ thể hơn vào sáng ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn như vụ buôn lậu hàng hoá là thực phẩm với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn, một số vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong các vụ án, vụ việc liên quan đến 27 công ty nêu trên; Thu giữ hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền; Tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án với tổng giá trị khoảng 680.300.000.000 đồng.

Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay nằm trong danh sách 27 doanh nghiệp được sử dụng để lừa đảo thông qua việc mua bán hợp đồng kỳ nghỉ

Ngoài ra từ 12/6/2026 đến 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ sự liên quan của các công ty (nếu có), làm rõ toàn bộ các vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, rà soát các đối tượng, các công ty khác có liên quan, đồng thời thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.

Về Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay, đơn vị được thành lập năm 2021 là thành viên của tập đoàn du lịch Crystal Bay, đơn vị nắm gần 92% vốn điều lệ. Công ty được giới thiệu "chuyên phát hành các sản phẩm thẻ nghỉ dưỡng" tại nhiều điểm đến du lịch trong nước. Đây cũng được biết đến là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia thị trường mua bán thẻ kỳ nghỉ tại Việt Nam, thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực này.

Trước khi vụ án bị phanh phui, doanh nghiệp cho biết từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2026, khách hàng sở hữu thẻ du lịch Crystal Bay đã sử dụng hơn 51.000 đêm nghỉ tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống.

Tuy nhiên, theo điều tra, nhiều nhân viên kinh doanh đã sử dụng các kịch bản tư vấn sai lệch, cam kết miệng về khả năng chuyển nhượng hoặc sinh lời từ các gói nghỉ dưỡng nhằm thuyết phục khách hàng tham gia. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, bị thu hút bởi các chương trình tặng quà, voucher du lịch miễn phí và những lời hứa về lợi nhuận cao.

Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Chúng tôi đang liên hệ với phía Cô Em Trendy để tìm hiểu về sự việc.