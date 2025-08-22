Cuộc sống hiện đại thời nay, lương thuê một người giúp việc theo giờ hoặc theo ngày chăm sóc người già là không hề thấp. Thông thường, hiện tại, người giúp việc "full time" cũng không phải ai cũng quán xuyến từ việc dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, chăm em bé lẫn người già. Đặc biệt, công việc chăm sóc người già luôn có giá cao hơn cả, ở nhiều nơi, công việc chăm sóc người già có thể chiếm cả tháng lương của người làm văn phòng loại "xịn".

Bởi vậy, bài đăng tìm người để "cưu mang" mới đây trên Threads khiến nhiều cư dân mạng không khỏi bàng hoàng vì những yêu cầu khắt khe vô lý.

Bài đăng mong muốn tìm người "được cưu mang" gây tranh cãi

Cụ thể, trong bài đăng chủ tài khoản cho biết gia đình có mong muốn "cưu mang và đỡ đầu một bạn".

Trong đó, yêu cầu gồm:

- Nam, sinh năm 2007, mới đỗ đại học hoặc đang học đại học tại Hà Nội

- Học sinh giỏi từ các tỉnh, chuẩn bị lên Hà Nội, không/chưa có nhiều điều kiện

- Sống văn minh, độc lập, hiểu biết, có kiến thức về trách nhiệm xã hội, cư xử nền nếp

Lý do đưa ra cho những yêu cầu này là "Ông bà ngoài 70 tuổi, con cháu đã lớn đều ở xa. Ông bà còn khỏe và tự làm được mọi thứ, nhưng cần người để ý ông bà vì, ví dụ, ông đã từng bị độ quỵ một lần. Những trường hợp đột ngột như vậy là lý do gia đình mình mong muốn tìm được bạn".

Bù lại, người "được đỡ đầu" sẽ được lo cho các lợi ích như "phòng riêng nhưng phải ngủ ở tầng 1", "xe cộ đi lại và bằng lái xe (nếu không có), hay "cơ hội thực tập và làm việc khi bạn tốt nghiệp (nếu bạn học các ngành Kinh Tế, Ngoại Ngữ, Y Dược).

Chưa dừng lại ở đó, người đăng bài còn thêm một số yêu cầu với người sắp "được cưu mang" đó là ưu tiên các bạn có thể dẫn bố mẹ đến thảo luận với gia đình. Chủ nhân bài đăng cho biết khi bố mẹ đưa lên nhập học có thể đưa bố mẹ tới nhà để người lớn nói chuyện với nhau và sẽ được "ăn uống, sinh hoạt với cả nhà, để mắt tới ông bà một chút", "một tuần chở ông đi viện 2 lần",... Qua đó, tháng đầu tiên sẽ ở cùng với gia đình xem có thích không, từ tháng thứ 2 có thể có một khoản tiêu vặt.

Cư dân mạng nói gì?

Ngay khi bài đăng được đăng tải, không ít bình luận bất ngờ, nghi ngờ lẫn bức xúc tràn vào thể hiện quan điểm cá nhân.

Có người băn khoăn với những yêu cầu "cưu mang" này không khác gì tuyển nhân sự chăm sóc người thân. Vì nghe thì tuyệt vời, nhưng có ở với người già mới thấm, nhất là khi đến nhà với tâm thế “để sau này được thực tập và có việc làm ngành kinh tế - y dược”; lại có lịch 2 lần/ tuần đưa ông bà đi viện (nghe thấy mất cả ngày) - người ta cho rằng sự đỡ đầu này mang lại quá nhiều trách nhiệm cho các em sinh viên, chỉ được thêm “một khoản tiêu vặt mỗi tháng” khi vượt qua “1 tháng làm quen” nghe giống như thử việc.

Trong đó, một cư dân mạng đặt ra câu hỏi: "Đây là tuyển giúp việc lương thấp hay nhận đỡ đầu thế?"

"Nghe thì như ban ơn cưu mang đấy, mà yêu cầu thì quá người ở đợ giá siêu rẻ. Đến người giúp việc có khi còn chưa phải đưa người già đi viện 2 lần 1 tuần thế đâu" - một người dùng mạng bình luận.

Hiện tại, bài đăng này không tìm thấy trên Threads nhưng vẫn gây tranh cãi cực căng trên các hội nhóm.