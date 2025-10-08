Cô Dung không "ấm ớ" như mọi người tưởng: Chỉ 47s đã biến chú Hùng, cô Thơ từ gà thành thóc!

Thời gian vừa qua, drama tình ái giữa nhóm bạn thân U50 gồm cô Dung Ấm Ớ, chú Đỗ Hùng, cô Hồng Thơ chiếm sóng cõi mạng. Nhóm bạn này thường xuyên chia sẻ các video ghi lại khoảnh khắc cùng nhau đi du lịch, tụ tập họp lớp hay qua nhà nhau chơi, thể hiện mối quan hệ thân thiết đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi lại nằm ở những tình tiết đầy “drama” xoay quanh mối quan hệ giữa ba người: chú Hùng, cô Dung và cô Hồng Thơ.

Drama tình ái giữa nhóm bạn thân U50 gồm cô Dung Ấm Ớ, chú Đỗ Hùng, cô Hồng Thơ chiếm sóng cõi mạng.

Trong các video, nhiều người nhận thấy chú Hùng tuy đã có vợ nhưng lại có mối quan hệ trên mức bạn bè với cô Hồng Thơ. Trong khi đó, cô Dung, vợ chú Hùng lại tỏ ra ấm ớ một cách lạ lùng. Cô thậm chí còn khẳng định cô Thơ và chú Hùng chỉ là bạn thân, tri kỷ khiến cộng đồng mạng không thể tin nổi.

Chú Hùng và cô Thơ có mối quan hệ trên mức bạn bè.

Tuy vậy, thời gian gần đây, sau sức ép từ cư dân mạng, cô Dung Ấm Ớ dường như đã "tỉnh ra". Khi bắt quả tang chú Hùng đang "chi chi chành chành" với cô Hồng Thơ, cô Dung đã lên tiếng, quyết đòi lại công bằng. "Chúng mày tri kỷ kiểu gì mà suốt ngày chi chi chành chành với nhau thế. Hay là mày mèo mả gà đồng, ngồi không mà đòi ăn không của người khác. Tao mà tát cho một phát thì bay hết tuổi trung niên".

Không những thế, cô Dung còn cho cô Thơ một bài "chửi như hát hay": "Thơ ơi chị bảo Thơ này/Cướp chồng người khác có ngày trắng tay/Trơ trẽn cứ tưởng là hay/Đời cho vài bữa có ngày nhục thôi".

Cô Dung lúc tỉnh ra đã bắt quả tang cặp đôi "mèo mả gà đồng".

Phút "tỉnh táo" xuất thần của cô Dung không những làm chấn động cộng đồng mạng mà còn khiến 2 kẻ "mèo mả gà đồng" giật mình thon thót. Vậy nhưng sau đó, cô Dung lại trở về bộ dạng "ấm ớ" như thường ngày.

Hóa ra, đó chỉ là một đoạn cô Dung diễn để chuẩn bị cho buổi tuyên truyền sốt xuất huyết ở phường. Vai diễn "như thật" của cô Dung khiến nhiều người bất ngờ và cho rằng đó là biến hot nhất trong đêm Trung thu.

Sau khi xong vai diễn, cô Dung lại trở về với bộ dạng "ấm ớ" thường ngày.

Từ những tình tiết của drama tình ái của nhóm bạn thân U50, cộng đồng mạng bắt đầu “vẽ” ra hàng loạt kịch bản xoay quanh nhóm bạn U50 này. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với cô Dung, cho rằng cô là người đáng thương nhất khi vừa bị chồng vừa bị bạn thân “phản bội”.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng câu chuyện có thể còn ẩn chứa một “cú twist” phía sau. Một số suy đoán rằng có thể cô Dung đang cố ấm ớ để lợi dụng cô Hồng Thơ - một phụ nữ giàu có chu cấp cho chồng và cả gia đình mình.

Cô Dung khẳng định cô Thơ và chú Hùng chỉ là tri kỷ.

Thực tế, “drama tình ái” giữa cô Dung Ấm Ớ, chú Đỗ Hùng và cô Hồng Thơ chỉ là một tiểu phẩm do bộ ba TikToker Quân Trương (Hồng Thơ), Mai Hương (Đỗ Hùng) và Ngọc Thiệp (Dung Ấm Ớ) dàn dựng. Bắt đầu từ những đoạn clip đóng giả mẹ, tái hiện lại những câu nói và hành động quen thuộc của các bà mẹ Việt, Con Cò Đây nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội.

Drama giữa cô Dung, chú Hùng và cô Thơ đang nóng hơn bao giờ hết.

Thấy được hiệu ứng tích cực, cô rủ thêm nhóm bạn cùng thực hiện các “tiểu phẩm” vui nhộn. Nhờ khả năng nhập vai tự nhiên cùng cách xây dựng tình huống hài hước, gần gũi đời thường, các video của nhóm nhanh chóng thu hút đông đảo người xem và tạo nên một “vũ trụ phụ huynh” gây sốt trên mạng.