Cô đồng chữa ung thư, Covid-19 bằng cách ợ hơi, nhổ nước bọt bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 5-4, thông tin từ Công an TP Vĩnh Yên cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị V. (SN 1978, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) về 2 hành vi "Vi phạm nếp sống văn hóa" và "Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội khi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục..."



Cô đồng Nguyễn Thị Vĩnh bị công an triệu tập - Ảnh: Cắt từ clip

"Bà V. đã nộp phạt số tiền nêu trên. Bên cạnh đó, cơ quan công an yêu cầu bà V. cam kết không có các hành vi, hoạt động mê tín, dị đoan, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, tạo dư luận xấu trong nhân dân" - một lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên nói.

Trước đó, cuối tháng 3, mạng xã hội lan truyền thông tin về tấm danh thiếp có nội dung cô đồng với tên "Đồng Thầy Ng.V.Th.Đ.B.L." chuyên bắt tà ma, gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ. Đặc biệt, trên card còn giới thiệu cô đồng có thể chữa được các bệnh như ung thư, u não, đường huyết, vô sinh, Covid-19… Theo đó, trên danh thiếp có địa chỉ tại đường Trần Phú (Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Cùng với đó là điện thoại liên hệ tới địa chỉ tới nơi chữa bệnh.

Phóng viên liên hệ tới số điện thoại có trong danh thiếp, một người phụ nữ nghe máy khẳng định tất cả các thông tin trên danh thiếp là đúng sự thật. Các bệnh này đều được cơ sở chữa bằng tâm linh (gọi vong). "Chữa ung thư máu và ung thư gan còn khó hơn chữa Covid-19, bởi vì chữa lâu hơn. Tất cả các bệnh đều chữa bằng tâm linh và khỏi bệnh mà không giọt thuốc nào hết" - người phụ nữ khẳng định.

Bị Công an TP Vĩnh Yên triệu tập, tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị V. khai nhận đầu tháng 3-2021, bà đã in danh thiếp, đăng tải các thông tin chuyên bắt tà ma, gọi vong, chữa bệnh ung thư, vô sinh, Covid-19... lên mạng xã hội để dụ dỗ người dân đến gọi hồn, khám chữa bệnh nhằm thu lợi bất chính.

Theo đó, những người đến gọi hồn sẽ phải trả 200.000 - 300.000 đồng/lần, chữa bệnh dạng ợ khí (ợ hơi) 200.000 đồng/lần, dạng phải nhổ nước bọt 500.000 đồng/lần, dạng tắc cổ, ho hoặc nôn 1 triệu đồng/lần. Bên cạnh đó, bà Vĩnh còn quảng cáo chữa được cả bệnh Covid-19 với giá 3 - 4 triệu đồng trong vòng 10 ngày.

Theo ông Trường, trong thời gian bà V. hành nghề, một số người dân cũng có đến cơ sở này để xem bói, khám chữa bệnh. Tất cả trường hợp này đều được bà Vĩnh ghi lại trong quyển sổ.