Cô dâu xinh nhất!

"Dạ, con đi lấy chồng ạ..."

"Dạ, từ nay em đã có chồng"

"Em và anh chính thức ra mắt quan viên hai họ"

"Ngày hôm nay Hà mang theo tình yêu của bố mẹ để bắt đầu một hành trình mới"

Bốn câu nói, bốn khoảnh khắc ở những cột mốc khác nhau nhưng đều có một điểm chung chính là sự chân thành và tự nhiên hiếm có giữa showbiz vốn quen với những lời phát biểu bóng bẩy. Đỗ Thị Hà - cô gái từng đội vương miện Hoa hậu Việt Nam đã trở về đúng với vai trò của một người con gái nhỏ trong gia đình, một người "em", người "bạn" của người hâm mộ để chia sẻ những niềm vui mới của mình trong cuộc sống. Đỗ Thị Hà lấy chồng, cư dân mạng như được "dự" đám cưới online của cặp đôi có thể chưa từng gặp mặt ngoài đời thực nhưng lại thân thiết, gần gũi như một người trong gia đình.

Hôn lễ của Đỗ Thị Hà không ồn ào, không ngợp như những đám cưới nhà giàu khác nhưng lại khiến người ta chú ý bởi cảm giác dịu dàng và chân thật. Từ cách cô dâu, chú rể nắm tay nhau giữa cơn mưa, cho đến những nghi lễ truyền thống được giữ nguyên vẹn, tất cả đều gợi nên một vẻ đẹp rất Việt Nam, vẻ đẹp đằm thắm, mộc mạc mà sâu sắc. Và có lẽ chính vì thế, đám cưới của Đỗ Thị Hà đã trở thành hôn lễ đẹp nhất, đáng yêu nhất Vbiz, không phải vì sự xa hoa, mà vì nó mang đến cảm giác ấm áp hiếm hoi, rất thật, rất đời.

Không quá khoa trương, mọi thứ trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều rất tự nhiên, nhẹ nhàng và dễ chịu

Đỗ Hà - Viết Vương "trai tài gái giỏi"!

Từ khi đăng quang đến nay, Đỗ Thị Hà vẫn được xem là một trong những nàng hậu có đời tư kín tiếng và "sạch". Không thị phi, không scandal tình cảm, không chiêu trò. Việc cô chọn yêu và gắn bó với một doanh nhân trẻ, Nguyễn Viết Vương, thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải cũng được giữ kín cho đến sát ngày trọng đại. Sự kín kẽ ấy không tạo cảm giác xa cách, trái lại khiến khán giả càng thêm tin tưởng và trân trọng. Cô không giấu vì muốn gây tò mò, mà chỉ muốn giữ gìn những điều thiêng liêng cho riêng mình, cho tới khi tình yêu đủ chín để được công khai bằng một đám cưới.

Đỗ Hà công khai chồng ngay trong lễ nạp tài

Ban đầu, người ta tưởng Hoa hậu Đỗ Hà sẽ thắt chặt an ninh, che chắn đến mức tối đa để bảo vệ sự riêng nhưng cả hai không làm vậy. Thay vì dựng rào ngăn cách, nhà trai mở cửa đón khách, để niềm vui lan tỏa như bao hôn lễ thông thường. Đám cưới diễn ra trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, hàng xóm, và cả những người xa lạ chỉ tình cờ đứng ngoài đường ngắm nhìn.

Về phần chiêu đãi quan khách, dễ dàng nhận ra trong menu ở phía nhà trai và nhà gái đều có những món ăn đặc sản vùng miền. Như tại Thanh Hoá, menu lễ cưới của Đỗ Hà có món nộm rau má tôm nõn, nguyên liệu chính là rau má - một đặc sản gắn liền với ẩm thực Thanh Hóa. Theo chia sẻ của nhiều người, món nộm rau má là món ăn quen thuộc ở xứ Thanh, và không thể thiếu trên mâm cỗ trong những ngày đặc biệt như lễ ăn hỏi hay lễ cưới. Còn ở phía nhà trai có món tráng miệng là Bưởi Phúc Trạch, một trong những loại trái cây nổi trội ở Quảng Bình những năm gần đây.

Menu đám cưới 2 nhà là những món ăn không quá "chanh sả" mà gần gũi, gắn với đặc sản quê hương

Một đêm trước ngày Đỗ Hà theo chồng về dinh, hàng xóm, bà con tại quê của cô được gia đình chiêu đãi, hát múa tưng bừng, không khí vô cùng thân tình. Chính sự giản dị đó khiến buổi tiệc thêm phần dễ chịu và ấm cúng. Mọi người vừa ăn, vừa nói cười thoải mái, không khí vui vẻ như một buổi sum họp đúng nghĩa, chứ không phải bữa tiệc xa hoa giới thượng lưu.

Khung ảnh thân tình, gần gũi khi cô dâu chú rể đi chào bàn trong đám hỏi của Đỗ Hà ở Thanh Hoá

Bà con đến đông như hội, vui vẻ hát ca trước ngày Đỗ Hà về nhà chồng

Một điểm đáng được trân trọng của đôi "trai tài gái sắc" này chính là họ dành sự trân trọng dành cho nơi đã sinh ra, lớn lên chính là Thanh Hoá - Quảng Trị. Họ vui cho tình yêu đôi lứa nhưng cũng không quê dành sự biết ơn đối với tình yêu lớn hơn là quê hương, đất nước. Chiếc áo dài Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương diện trong lễ nạp tài có tên Thanh Bình Hỷ Lạc. "Thanh Bình" là cái tên kết hợp giữa quê hương Thanh Hoá của Đỗ Hà và Quảng Bình (nay là Quảng Trị) là quê nhà của chú rể Viết Vương. "Hỷ Lạc" mang ý nghĩa về niềm vui, hạnh phúc, khởi đầu thuận hòa cho hôn nhân viên mãn.

Chiếc áo dài Đỗ Hà diện trong ngày trọng đại lấy cảm hứng từ quê hương cả hai

Trong đám cưới tại Quảng Trị, cả hai cũng dành thời lượng nửa clip quay lại hành trình yêu để thể hiện sự tự hào về Thanh Hoá, Quảng Trị. Cách cả hai hứa hẹn với nhau về cuộc sống hôn nhân cũng cho thấy sự chân thành, nhẹ nhàng. Không phải quyền lực, vật chất hay những gì đó lớn lao, cái cả hai nhắn nhủ nhau chỉ là cùng xây dụng một cuộc sống hôn nhân êm đềm, nơi bão tố nằm lại sau cánh cửa. Chú rể dù xuất thân giàu có nhưng rất nhẹ nhàng, thân thiện chứ không hề "ngầu", lạnh lùng như phong cách các "tổng tài". Anh cũng nhanh chóng gia nhập hội "rể quý" của showbiz Việt vì quá đáng yêu.

Đỗ Hà nói với chồng: "Mọi con đường em đi, em sẽ nhớ về khoảnh khắc này, em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ nó một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Từ hôm nay và mãi về sau, em và anh không còn là 2 lối đi riêng mà là một hành trình chung, hành trình mang tên hạnh phúc trọn đời".

Chú rể Viết Vương cũng đáp lại ngọt ngào: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày, tất cả sẽ ngập tràn tình yêu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".

Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương đưa hình ảnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị), Thanh Hoá vào clip phát tại đám cưới (Nguồn: Linh Lê Chí)

Đời người con gái cũng chỉ mong nhận được sự trân trọng, tử tế như cách nhà Viết Vương dành cho Đỗ Hà

Trong khi nhiều đám cưới showbiz chọn hướng hiện đại, gọn nhẹ, thì Đỗ Thị Hà lại dành trọn tâm huyết để thực hiện đầy đủ ba nghi lễ truyền thống, từ lễ nạp tài, xin dâu, đón dâu, vu quy và thành hôn. Từng khâu đều chỉn chu, tôn trọng lễ nghĩa nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, ấm áp như một đám cưới quê đúng nghĩa.

Lễ nạp tài là nghi thức truyền thống nhưng ở thời điểm hiện tại ít cặp đôi nào còn tổ chức, đa phần sẽ gộp chung hoặc làm nhỏ gọn

Sau lễ nạp tài, đoàn rước dâu di chuyển gần 400 km từ Thanh Hóa vào Quảng Trị, hành trình dài nhưng được thực hiện trọn vẹn, đúng giờ đẹp, với đủ lễ vật. Mọi thứ đều đúng lễ, đúng phép, từ nghi thức xin dâu, lễ vu quy cho tới lễ thành hôn buổi tối. Gia đình Viết Vương sử dụng chiếc "xe lộc", dù "đời" đã cũ nhưng được sử dụng trong những dịp trọng đại để đón dâu đủ để thể hiện sự trân trọng dành cho Đỗ Hà.

Chiếc xe đón Đỗ Hà không phải là dòng xe hiện đại nhất nhưng nó gắn bó với nhiều sự kiện quan trọng của gia đình chú rể

Ngoài ra, một trong những khoảnh khắc được yêu thích nhất là khi mẹ chú rể trao nón lá cho nhà cô dâu, một phong tục quen thuộc ở miền Trung, biểu trưng cho sự chở che và đón nhận con dâu như con gái trong nhà. Khi Đỗ Hà về đến nhà chồng thì được thực hiện lễ gia tiên bên trong ngôi nhà lớn của gia tộc, họ hàng xếp hàng vỗ tay chào đón. Hình ảnh ấy lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, không chỉ vì đẹp, mà vì nó quá hiếm thấy giữa thời buổi showbiz chuộng sự hiện đại, gọn nhẹ.

Mẹ Đỗ Hà nhận chiếc nón lá từ bà sui, rưng rưng đưa con gái về nhà chồng (Nguồn:@leminhmakeup)

Mọi cảm xúc trong đám cưới Đỗ Hà đều rất đời, rất thật

Gia đình nhà trai dành sự trân trọng cho Đỗ Hà, dù đường xa vẫn đón dâu, tổ chức lễ gia tiên, trao sính lễ đầy đủ (Nguồn: @leminhmakeup)

Hoa hậu Đỗ Hà được bố mẹ chồng, họ hàng chào đón về nhà mới (Nguồn: @trucnguyen)

Đặc biệt, phát biểu của gia đình 2 bên đều được công khai. Trong khi bố Đỗ Hà chủ yếu nhắn nhủ về sự gửi gắm con gái nhỏ thì ông Nguyễn Viết Hải được khen tinh tế, tử tế khi liên tục thể hiện sự biết ơn để gia đình sui gia. Những lời nói thật lòng ấy khiến người nghe cảm nhận được sự tôn trọng tuyệt đối giữa hai bên sui gia, không có bức tường đẳng cấp, chỉ có sự trân trọng và thương quý.

Trong lễ nạp tài, bố của Viết Vương nói: "Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi. Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, cây trái... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi".

Đến lễ xin đón dâu, ông Viết Hải phát biểu: "Kính thưa các ông các bà, các bác các chú, các cô các cậu, các anh các chị, các bạn bè thân hữu gần xa của con Viết Vương và con Đỗ Hà. Hôm nay đại diện gia đình nhà trai, tôi xin giới thiệu, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Viết Hải, cha của chú rể Nguyễn Viết Vương. Được sự nhất trí của bà con hai họ và gia đình hai bên, hôm nay, một lần nữa gia đình nhà trai đến đây, mang theo khay cau trầu để dâng lên gia tiên nhà gái. Với mong muốn để xin phép tổ tiên, ông bà, gia đình nhà gái được đón Đỗ Hà về làm dâu con trong gia đình nhà tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã tổ chức rất long trọng để đón gia đình nhà trai. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai gia đình, mọi điều may mắn. Và chúc hai con hạnh phúc, mãi mãi yêu nhau bền lâu".

Bố chồng của Đỗ Hà dành sự trân trọng tuyệt đối cho nhà gái (Nguồn: Linh Lê Chí)

Là doanh nhân kín tiếng nhưng bố của Viết Vương đích thân đứng ra cưới vợ cho con trai như bao gia đình bình thường

Đám cưới Đỗ Thị Hà chạm đến cảm xúc bởi cái tình và cái tâm trong từng nghi lễ. Đó là đám cưới mà ở đó, người ta thấy được nụ cười, giọt nước mắt của cha mẹ, niềm vui của hàng xóm, sự đàng hoàng của nhà trai và vẻ hiền thục của cô dâu, những giá trị truyền thống đẹp đẽ mà lâu rồi showbiz Việt mới có dịp được chứng kiến trọn vẹn đến vậy.

Đỗ Hà được thực hiện hầu như đầy đủ các nghi thức truyền thống nhất để bắt đầu hành trình xây dựng một gia đình mới

Đỗ Hà là cô dâu đẹp nhất!

Giữa thời buổi nhiều đám cưới Vbiz trở thành "show trình diễn" đúng nghĩa thì hôn lễ của Đỗ Thị Hà lạ là một "ngoại lệ". Mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng của người có điều kiện, nhưng tinh tế của người hiểu giá trị thật của sự thanh lịch. Không khó để nhận ra đám cưới này rất giàu, từ địa điểm tổ chức nằm trong khu đất hơn 2.000m² ven sông Nhật Lệ, cho tới hệ thống rạp cưới mái trong suốt, trang trí bằng hàng ngàn bông hoa tươi nhập khẩu. Nhưng thay vì choáng ngợp, không gian cưới với màu trắng - xanh chủ đạo tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.

Đám cưới Đỗ Hà "đậm mùi tiền" nhưng vẫn rất dễ chịu, nhẹ nhàng

Không gian lễ cưới Hoa hậu Đỗ Hà toàn bằng hoa tươi, dựng suốt 1 tuần (Nguồn: @trucnguyen)

Đỗ Thị Hà chọn mặc váy cưới của các nhà thiết kế, thương hiệu nổi tiếng với giá thành đắt đỏ nhưng những trang phục của cô gần như không đính kết, không bèo nhún cầu kỳ. Phom dáng cúp ngực ôm nhẹ phần eo, bung nhẹ ở đuôi váy, khéo khoe đường cong và chiều cao nổi bật của cô dâu mà vẫn giữ được nét thanh tao. Khi di chuyển dưới ánh đèn, chất vải phản chiếu ánh sáng tự nhiên, khiến cô dâu Đỗ Hà trông vừa hiện đại vừa cổ điển, đúng tinh thần "nàng thơ" mà cô vẫn theo đuổi từ sau đăng quang.

Chiếc váy đơn giản Đỗ Hà mặc khi đón khách

Chiếc váy vào lễ đường cũng được thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch

Váy chào bàn và cuối tiệc cũng không quá cầu kỳ

2 chiếc áo dài trong lễ nạp tài và đón dâu của Đỗ Hà cũng rất giản dị nhưng thoát lên sự thanh lịch, sang trọng. Điểm đáng nói là trong suốt buổi lễ, Đỗ Hà luôn chọn cách xuất hiện nhẹ nhàng, không đeo quá nhiều trang sức, không khoe sính lễ hay vòng vàng. Thậm chí, cô còn tự tháo bớt mỗi khi chụp ảnh để hình ảnh không bị nặng nề.

Tạo hình của Đỗ Hà trong lễ đón dâu và nạp tài cũng rất đơn giản, không vòng vàng nặng nề

Trong vô vàn đám cưới showbiz, có lẽ lâu lắm rồi công chúng mới được chứng kiến một cô dâu khiến ai cũng phải mỉm cười như Đỗ Thị Hà. Cô không cố gắng tỏ ra mình là người nổi tiếng, là "chánh cung" Hoa hậu Việt Nam mà chỉ đơn giản là một cô gái 24 tuổi đang hạnh phúc đi lấy chồng. Ở mỗi khoảnh khắc, từ lúc rưng rưng nắm tay cha mẹ đến khi khẽ cúi đầu chào họ hàng, nụ cười của Hà đều sáng bừng, không phải thứ rạng rỡ gượng ép cho ống kính, mà là nụ cười thật lòng, chạm được đến trái tim người nhìn.

Hà đẹp không chỉ bởi vì váy áo hay lớp trang điểm, mà bởi ánh nhìn của cô chứa trọn hạnh phúc. Đôi mắt biết cười, gương mặt hiền hòa, từng cử chỉ đều mềm mại, dịu dàng. Cô dâu ấy được gọi là đẹp nhất showbiz không phải vì hình ảnh lung linh, mà vì vẻ đẹp tự nhiên, trong veo, thứ vẻ đẹp mà ai cũng thấy thân thuộc, gần gũi.

Đỗ Hà đẹp bởi nụ cười viên mãn, hạnh phúc trong ngày cưới

Trong suốt lễ cưới, Đỗ Thị Hà vẫn giữ đúng phong thái kín đáo, e ấp vốn có, không làm quá lên dù là nhân vật trung tâm. Ở cô không có kiểu khoe mẽ tình yêu qua những hành động phô trương hay màn hôn nồng nàn trên sân khấu. Thay vào đó là những cử chỉ nhỏ, nhẹ đến mức tinh tế, ánh mắt khẽ liếc nhìn chú rể, nụ cười mỉm khi được trêu, bàn tay đan nhẹ trong nghi lễ trao nhẫn. Nhiều khoảnh khắc được ghi lại cho thấy, dù chú rể chủ động hôn nhưng Đỗ Hà vẫn chỉ cúi đầu ngượng ngùng, nở nụ cười hiền và khẽ né tránh, đúng kiểu một cô dâu truyền thống, dịu dàng và có chừng mực. Cô không cố gắng tỏ ra hạnh phúc, mà để người khác nhìn thấy hạnh phúc ấy qua sự bình tĩnh, nhẹ nhàng và ánh sáng tự nhiên trong nụ cười.

Hoa hậu Đỗ Hà nhí nhố, liên tục né nụ hôn của chồng vì không muốn quá phô trương, sướt mướt

Tất cả những hình ảnh ấy tạo nên một tổng thể vừa đủ, đám cưới của người giàu, nhưng không khiến người khác cảm thấy khoe khoang. Giàu ở quy mô, nhưng không xa cách. Giàu ở cách chọn từng bông hoa, từng nếp váy, nhưng vẫn chan chứa sự dịu dàng và gần gũi. Đám cưới Đỗ Thị Hà cho thấy một điều thú vị đẳng cấp không nằm ở giá tiền, mà ở khả năng tiết chế. Khi mọi thứ được sắp đặt vừa đủ, không phô, không giấu, chỉ đẹp theo cách tự nhiên nhất thì chính sự giản dị ấy lại trở thành thước đo sang trọng thật sự.