Ảnh cưới đẹp nhất showbiz Việt 2025: Cô dâu Á hậu quá xinh, chồng chủ tịch không chê vào đâu được!

Trước thềm tổ chức hôn lễ, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu mới đây chính thức tung bộ ảnh cưới cùng doanh nhân Phát Nguyễn, khiến mạng xã hội "bùng nổ" vì quá đẹp đôi. Bộ ảnh được thực hiện giữa khung cảnh thiên nhiên Đà Lạt nên thơ, với concept nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng vẫn sang trọng và tinh tế.

Cả hai chọn trang phục cưới tối giản: Quỳnh Châu diện váy ren trắng dáng ôm, nhẹ nhàng khoe vóc dáng mảnh mai; trong khi chú rể Phát Nguyễn chọn suit be và đen cổ điển, tôn lên vẻ điển trai và phong độ.

Bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn khiến dân mạng xuýt xoa

Visual "nịnh mắt" của cô dâu chú rể khiến khung hình sáng bừng

Bộ ảnh cưới được thực hiện tại Đà Lạt, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn chọn concept tối giản mà sang trọng

Điều khiến netizen đặc biệt chú ý là visual của chú rể. Gương mặt sáng, nụ cười hiền và phong thái tự tin giúp Phát Nguyễn chiếm trọn spotlight trong khung hình. Dù đứng cạnh nàng Á hậu nổi tiếng, anh vẫn tạo nên tổng thể cân đối, khiến khán giả không ngừng khen quá xứng đôi vừa lứa.

Trong bộ ảnh, cặp đôi khiến nhiều người ghen tị vì phát "cẩu lương" trong từng khung hình. Quỳnh Châu và Phát Nguyên tương tác tự nhiên mà ngọt ngào hết mức, cùng dạo bước trên đồi cỏ, nắm tay trò chuyện, hay bật cười thoải mái khi tạo dáng. Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh cưới nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số lời khen. Không chỉ visual của dâu rể mà từ trang phục cưới cho đến concept, màu ảnh đều đẹp như poster phim.

Cô dâu chú rể khoá môi cực ngọt khiến ai cũng phải hạnh phúc lây

Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho bộ ảnh cưới đẹp như phim này

Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn cuối cùng cũng quyết định về chung một nhà. Trước đó, lễ dạm ngõ của cả hai đã được tổ chức vào cuối tháng 9 trong không khí thân mật, với sự tham dự của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết. Sau lễ này, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn đã chính thức gửi thiệp mời đến dàn khách mời toàn sao Việt, khiến cư dân mạng không khỏi háo hức.

Trong quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại, Quỳnh Châu từng gây chú ý khi livestream chia sẻ khoảnh khắc cùng ekip viết thiệp cưới gửi đến bạn bè, đồng nghiệp. Dự kiến, buổi tiệc sẽ quy tụ loạt nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Vbiz như Lan Khuê, Hương Giang, Minh Tú, Hoàng Oanh, Á hậu Thùy Dung, Puka - Gin Tuấn Kiệt, Thúy Vân, Khổng Tú Quỳnh, Khánh Vân,…

Theo thông tin được tiết lộ, lễ gia tiên của Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại nhà riêng. Tiếp đó, tiệc cưới hoành tráng sẽ được tổ chức vào tối 26/10 tại một trung tâm sự kiện sang trọng ở TP.HCM.

Hôn lễ của cặp đôi sẽ được diễn ra vào ngày 25/10 tới đây

Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng được biết đến với hành trình đa dạng trong nghệ thuật: tham gia Project Runway 2014, Vietnam's Next Top Model 2014, lọt top 5 Hoa khôi Áo dài 2016 và giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Về chuyện tình cảm, cô công khai bạn trai vào cuối năm 2022 sau 2 năm yêu nhau kín tiếng.

Chồng sắp cưới của nàng Á hậu là Nguyễn Ngọc Phát – doanh nhân sinh năm 1980, hiện hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ lưu trú. Anh là đồng sáng lập, chủ tịch HĐQT kiêm CEO của một khách sạn nổi tiếng tại Đà Lạt.