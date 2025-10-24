Khánh Thy trở lại với Vol.2: Khi giọng hát kể lại những mùa sương của ký ức

Sau thành công của album đầu tay Ừ thôi em lấy chồng, ngày 23/10/2025, ca sĩ Khánh Thy – Giải Ba Tiếng hát Hà Nội 2023 – chính thức trở lại với Vol.2, tuyển tập 11 bản tình ca gợi nhớ thời thanh xuân, hoài niệm và những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ. Không đặt tên cho album, nhưng qua từng giai điệu, Khánh Thy chứng minh rằng: Âm nhạc không cần định danh – chỉ cần đủ thật để ta tin, đủ đẹp để ta nhớ.

Khánh Thy và cô giáo Hà Thuỷ

Album Vol.2 trải dài từ những ca khúc bất hủ của thế hệ nhạc sĩ vàng son như Minh Kỳ, Lam Phương, Trường Sa, Anh Bằng đến những sáng tác đương đại của Đức Trí, Việt Anh, Phan Mạnh Quỳnh, Hamlet Trương, mang lại sự giao thoa thú vị giữa hoài cổ và hiện đại. “Tôi không muốn đặt tên cho album, vì mỗi người nghe đều có thể gọi nó bằng cảm xúc của riêng mình. Với tôi, đây là lời tri ân gửi đến những ai đã yêu, đã đi qua những mùa sương của ký ức cùng âm nhạc,” Khánh Thy chia sẻ.

Cùng tagline “Âm nhạc không tên – Lời tri ân vô hạn”, album không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là hành trình tự sự của Khánh Thy – nơi cô kể lại những khoảnh khắc của đời mình bằng thanh âm dịu dàng và trung thực nhất.

11 ca khúc trong album gồm: Đà Lạt Hoàng Hôn, Phiến Đá Sầu, Thuở Ấy Có Em, Xuân Thì, Thành Phố Sương, Trả Nợ Tình Xa, Người Tình, Cho Em Quên Tuổi Ngọc, Linh Hồn Tượng Đá, cùng hai liên khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau – Dấu Tình Sầu và Yêu Không Hối Tiếc – Ai Khóc Nỗi Đau Này.

Từ “Đà Lạt Hoàng Hôn” mờ sương mở màn cho không gian hoài niệm, đến “Thành Phố Sương” – bản nhạc trung tâm mang hơi hướng cinematic – tất cả được kết nối bằng giọng hát trầm ấm, khàn nhẹ và dày dặn cảm xúc. Những giai điệu cổ điển xen lẫn hơi thở hiện đại, khiến người nghe như lạc giữa thành phố trong sương, nơi mỗi ký ức là một ánh đèn mờ xa.

Sự hòa quyện của jazz, pop và acoustic trong hòa âm giúp album vừa mang hơi thở đương đại, vừa giữ được nét trữ tình truyền thống. Ê-kíp sản xuất đã xử lý mix–master tinh tế, đảm bảo sự liền mạch cảm xúc xuyên suốt, tránh sa vào lối làm nhạc phô diễn kỹ thuật.

Xuất thân từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023, Khánh Thy gây ấn tượng bởi nền tảng kỹ thuật vững vàng, giọng hát trẻ trung nhưng có chiều sâu. Cô không chọn đi theo dòng nhạc thị trường dễ nghe mà hướng đến con đường nghệ thuật bền vững – một phong cách riêng dựa trên cảm xúc thật.

NSND Hà Thuỷ, người thầy từng dìu dắt Khánh Thy, nhận xét:“Khánh Thy là một nghệ sĩ trẻ rất cầu thị và nghiêm túc với nghề. Giọng hát của cô ấy ngày càng trưởng thành – mềm mại hơn, nữ tính hơn và sâu sắc hơn. Thy biết cách dùng trải nghiệm sống của mình để tương tác với âm nhạc, và điều quý nhất là giọng hát của cô ấy chạm được đến trái tim người nghe.”

Album Vol.2 cũng đánh dấu bước tiến mới của Khánh Thy khi thu âm tại TP.HCM, nơi cô có cơ hội hợp tác với ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp và mở rộng khán giả cả nước. Đặc biệt, toàn bộ 11 ca khúc đều được đầu tư quay MV riêng – một điều hiếm thấy trong thị trường nhạc Việt hiện nay, thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng khán giả của nữ ca sĩ.

Nếu album đầu tay mang màu sắc bản năng, thì Vol.2 là sự chín muồi trong cảm xúc và kỹ thuật. Khánh Thy không chạy theo xu hướng hay chiêu trò, mà chọn kể chuyện bằng chính giọng hát của mình. Mỗi ca khúc là một mảnh ký ức, là hơi thở của người phụ nữ từng trải, biết yêu và biết quên.

Vol.2 không phải album dành cho thị trường, mà dành cho những người yêu âm nhạc tinh tế – nơi kỹ thuật, cảm xúc và phong cách hòa vào nhau tự nhiên như hơi thở. Nó nhắc rằng, đôi khi điều khiến người nghe rung động không phải là “hit”, mà là giọng hát đủ thật để ta tin, đủ đẹp để ta nhớ. Album Khánh Thy Vol. 2 hiện đã có mặt trên các nền tảng nhạc số: Spotify, Apple Music, Youtube với các thể loại Audio, MV, Booklet.

PV