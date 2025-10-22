Lễ đón đâu Đỗ Hà và thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Cô dâu cực xinh, thái độ mẹ chồng gây chú ý

Sáng 22/10, Hoa hậu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải đã chính thức tổ chức lễ đón dâu tại Thanh Hoá. Chú rể Viết Vương xuất hiện bảnh bao, cầm hoa cưới màu trắng được thiết kế sang trọng đến đón vợ. Dù 2 nhà cách xa về mặt địa lý, thế nhưng vẫn thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống khiến netizen rần rần Đỗ Hà đích thị "thắng đời".

Trong lễ đón dâu, Hoa hậu Đỗ Hà diện áo dài trắng kín đáo, búi tóc khoe trọn khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc của cô dâu mới. Cặp đôi cùng nhau chào quan khách, rót trà mời rượu bố mẹ 2 bên trước khi chính thức "theo chàng về dinh".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xinh xắn trong lễ đón dâu (Nguồn: @vancongmakeup)

Chú rể Viết Vương bảnh bao đi đón vợ (Nguồn: @quetoihauloc36)

Đặc biệt, mẹ của chú rể Viết Vương còn mang đến một chiếc nón lá để đón Đỗ Hà, đây được cho là cách thể hiện sự trân trọng với con dâu. Nón lá trong lễ đón dâu mang ý nghĩa sâu sắc là cầu nối yêu thương và sự hòa hợp giữa hai gia đình, tượng trưng cho sự che chở, yêu thương và chào đón thành viên mới. Việc trao nón lá là một nghi thức chính thức để mẹ chồng chính thức công nhận con dâu là một phần của gia đình, đồng thời là lời chúc phúc cho một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Lễ cưới tại Quảng Trị của cặp đôi sẽ diễn ra vào chiều ngày 22/10.

Cặp đôi thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống (Nguồn: @haituan1204)

Mẹ chú rể Viết Vương mang nón lá xin dâu