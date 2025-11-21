Theo Người đưa tin, gần đây, một đám cưới ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã trở thành một chủ đề nóng sau khi cô dâu yêu cầu 46.000 Nhân dân tệ (hơn 170 triệu đồng) "phí xuống xe" trước khi vào buổi lễ.

Các báo cáo cho hay, cặp đôi rất mong chờ ngày trọng đại, nhưng khi chuẩn bị xuống xe, cô dâu đã đòi 46.000 Nhân dân tệ và khăng khăng rằng cô sẽ không giảm giá dù chỉ 1 Nhân dân tệ và sẽ không bao giờ xuống xe nếu chưa thanh toán đầy đủ.

Khi cha mẹ hai bên vào cuộc thương lượng, mâu thuẫn leo thang. Cha mẹ cô dâu nhấn mạnh rằng số tiền này là biểu tượng của "sự chân thành" mà chú rể phải thể hiện. Tuy nhiên, chú rể cảm thấy đây là "đòi hỏi quá đáng".

Cô dâu đòi 170 triệu đồng "phí xuống xe", chú rể tức giận đuổi về nhà. Ảnh: Người đưa tin.

Giữa bầu không khí căng thẳng, chú rể vô cùng đau khổ và tức giận, cuối cùng quyết định hủy hôn và đuổi cô dâu về nhà. Tuy gia đình cô dâu rất đau lòng, nhưng họ vẫn an ủi con gái và tin rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp được người phù hợp hơn.

Trước đó, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại Hà Nam, Trung Quốc. Khi đoàn xe cưới đến cổng nhà trai, cô dâu bất ngờ "trở mặt" và đòi thêm 180.000 NDT (hơn 653 triệu đồng) "phí xuống xe".

Nguyên nhân chính được cho là sự xúi giục từ một người bạn thân đi cùng. Người này đã khích bác cô dâu rằng: "Không tranh thủ đòi tiền bây giờ, thì sau này chịu thiệt cả đời," và liên tục so sánh với các trường hợp khác: “chị tôi cưới còn đòi nhiều hơn thế mà nhà trai vẫn chịu”.

Mặc dù trước đó chú rể đã chi tới 880.000 NDT tiền sính lễ và hơn 200.000 NDT cho chi phí tổ chức, cô dâu vẫn khăng khăng: “không có tiền tức là không yêu tôi”.

Chú rể cố gắng thuyết phục trong vô vọng. Mất bình tĩnh, anh giật phăng khăn trùm đầu của cô dâu và tuyên bố dứt khoát: "Vậy thì khỏi xuống luôn". Ngay sau đó, anh yêu cầu tháo gỡ cổng cưới, hủy toàn bộ buổi lễ và rời đi trong sự sững sờ của cả hai gia đình.

Theo Vietnamnet, sự việc không chỉ khiến đám cưới đổ vỡ mà còn kéo theo 3 mối quan hệ sụp đổ chỉ trong một ngày. Người bạn thân của cô dâu, vốn được cho là tác nhân chính đẩy cao mâu thuẫn, bị cộng đồng mạng lên án dữ dội.

Cô dâu bất ngờ "trở mặt" và đòi thêm 180.000 NDT (hơn 653 triệu đồng) "phí xuống xe". Ảnh: Sohu.

Cô bạn thân liên tục đưa ra những lời khích bác như “phải trị chồng ngay từ đầu” hay “chị tôi cưới còn đòi nhiều hơn thế mà nhà trai vẫn chịu”, khiến cô dâu thêm phần tự tin và không lường trước được hậu quả.

Chú rể sau đó nhận ra bản chất mối quan hệ này không còn là tình yêu mà là một cuộc mặc cả đầy tính toán. Anh thẳng thắn nói: “Em không cần một cuộc hôn nhân, em chỉ muốn biến tôi thành cây ATM (máy rút tiền tự động)”. Sau sự việc, anh quay lại cuộc sống độc thân và nhanh chóng đi xem mắt người khác.

Hai tháng sau, khi cô dâu cũ vẫn chờ đợi một lời xin lỗi, thứ cô nhận được là ảnh cưới rạng rỡ của chú rể với một cô gái khác, người không đòi sính lễ, chỉ cần một cuộc sống giản dị và chân thành.

Khi bị cô dâu cũ chặn đường hỏi “Tại sao không chọn em?”, chú rể chỉ trả lời lạnh lùng: “Xe đã đến tận cổng, là cô không muốn bước xuống thôi”.