Chú rể 61 tuổi kết hôn với cô dâu 19 tuổi, tặng "xế hộp" làm của hồi môn

Theo thông tin từ Saostar, một đám cưới tại tỉnh Trung Java (Indonesia) những ngày qua trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội khi cô dâu 19 tuổi kết hôn với chú rể 61 tuổi. Không chỉ gây chú ý vì khoảng cách tuổi tác lên đến hơn bốn thập kỷ, lễ cưới còn thu hút dư luận bởi thông tin chú rể tặng cho cô dâu một khoản hồi môn lớn cùng một chiếc ô tô mới làm quà cưới.

Đoạn video về lễ cưới do tài khoản TikTok @lilykhansa.talita đăng tải đã nhanh chóng lan truyền với chú thích: “Sức hút của một cô gái 19 tuổi khi được người đàn ông 61 tuổi cầu hôn. Tình yêu không phân biệt tuổi tác”.

Hình ảnh trong clip cho thấy buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, đông đảo người thân và hàng xóm đến chúc phúc. Cô dâu được nhìn thấy đang đi bộ cùng hai người phụ nữ mặc kebaya màu hồng. Cô dâu trông thật quyến rũ trong chiếc váy trắng. Chiếc khăn trùm đầu được làm đơn giản nhưng vẫn thanh lịch với họa tiết hoa nhài ở bên phải.

Sau đó, video chiếu hình ảnh chân dung của cô dâu với chú rể. Theo Tribun News đưa tin, chú rể trông có vẻ lớn tuổi nhưng vẫn "khỏe mạnh và đẹp trai". Họ cũng tạo dáng cùng nhau trước ống kính với phông nền là đồ trang trí đầy hoa.

Theo báo chí Indonesia, cô dâu tên là Nabila, trong khi chú rể là ông Haji Duri, một doanh nhân kinh doanh đồ nội thất có tiếng trong khu vực. Việc ông Duri là người thành đạt, có điều kiện kinh tế ổn định được cho là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của dư luận, bên cạnh câu chuyện chênh lệch tuổi tác đặc biệt hiếm gặp.

Trong đám cưới, chú rể đã gây chú ý khi tặng vợ mình một chiếc xe ô tô. Ảnh: Người đưa tin.

Theo Người đưa tin, trong đám cưới, chú rể đã gây chú ý khi tặng vợ mình một chiếc xe ô tô. Hình ảnh ghi lại cho thấy, chiếc xe HRV nằm trên một chiếc xe kéo, được trang trí bằng chiếc nơ đỏ trên cản trước. Chiếc xe được kéo vào khu vực tiệc cưới, với biển số xe được thiết kế riêng có dòng chữ "Happy Wedding" cùng với tên của cặp đôi. Những món quà cưới khác như giỏ trái cây cũng có thể được nhìn thấy đặt ở phía sau xe tải.

Khoảng cách 42 tuổi giữa cặp đôi đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số bình luận mang tính đùa cợt cho rằng Nabila “có lẽ từng bị những người cùng trang lứa làm tổn thương”, nên lựa chọn người lớn tuổi hơn để có cảm giác an toàn. Số khác lại tin rằng việc kết hôn với một người trưởng thành, vững vàng về tài chính có thể mang đến cho cô gái trẻ một cuộc sống ổn định hơn.

Tuy nhiên, giữa những bình luận hoài nghi, không ít người lên tiếng ủng hộ, nhấn mạnh rằng tình yêu thật sự không phụ thuộc vào tuổi tác. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần đôi bên tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc, xã hội không nên áp đặt quá nhiều định kiến. “Chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ lý do họ chọn nhau”, một bình luận được tương tác cao cho biết.