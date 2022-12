Cô dâu chi 173 triệu nhưng đám cưới chỉ vỏn vẹn trong 10 phút vì những sự xuất hiện không ngờ

Natalie Rhodes, 40 tuổi đến từ Greater Manchester (Anh) đã quyết định đến đất nước xinh đẹp Malta để tổ chức đám cưới. Cô sẵn sàng chi ra số tiền 6 nghìn Bảng (khoảng hơn 170 triệu) để đảm bảo đó là một đám cưới trong mơ.



Phía đơn vị tổ chức đã lên kế hoạch và hứa hẹn với Natalie về tất cả mọi thứ rằng nó sẽ tuyệt vời và suôn sẻ bởi họ đã thực hiện rất nhiều hôn lễ như thế. Natalie và chồng mình đã ở bên nhau cách đây hơn 10 năm. Họ lên kế hoạch đám cưới từ lâu nhưng mãi mới có điều kiện biến ước mơ thành sự thật. Hiện tại, họ có 2 đứa con và cũng vì chuyện sinh đẻ mà đám cưới nhiều lần phải hoãn lại. Sau đó là dịch bệnh cùng nhiều nguyên nhân. Đến khi mọi chuyện ổn thỏa, họ làm đám cưới thì lại xảy đến những việc không hay.

"Chúng tôi kết hôn ở nước ngoài, chọn gói trong số những phương án từ phía đơn vị tổ chức và tốn khoảng 6000 Bảng chỉ riêng cho đám cưới. Họ hứa hẹn rằng đám cưới của tôi sẽ được sử dụng độc quyền một câu lạc bộ bãi biển ở đây".

Gia đình kể lại trải nghiệm đáng buồn.

Theo đó, điều khiến Natalie choáng đầu tiên là bởi địa điểm dường như không độc quyền dành cho họ như thỏa thuận. Hai ngày trước đám cưới, họ đã phong thanh nghe về thông tin đó.

"Đồng nghiệp ở nước ngoài nói với chúng tôi rằng sẽ phải chia sẻ địa điểm hôn lễ với nhiều người. Nó không thể nào độc quyền đâu", Natalie cho hay.

Lúc đó, cô và chú rể cũng tự an ủi nhau rằng biết đâu mọi chuyện cũng sẽ không tệ như tưởng tượng. Đám cưới của họ vẫn cứ diễn ra thôi còn xung quanh, ai làm việc nấy.

Tuy nhiên, đến ngày tổ chức hôn lễ thì tất cả lầm tưởng ấy đổ sông đổ bể.

Khi buổi lễ được diễn ra, xung quanh có rất nhiều những vị khách khác bán khỏa thân, phủ sơn UV lên người và vẫy que phát sáng để tham dự một bữa tiệc âm nhạc ngay sát cạnh đám cưới.

"Chúng tôi có những người dự tiệc xuất hiện trong trạng thái bán khỏa thân, tay cầm que phát sáng xem hai vợ chồng kết hôn trên bãi biển. Cảm giác của tôi giống như đang bị phá đám cưới vậy. Họ đang tổ chức tiệc tùng và say xỉn, nôn mửa khắp nơi. Con tôi vào nhà tắm rồi chạy ù ra ngoài và nôn lên bãi cát vì nó trót vào trong đó và thấy hàng loạt bãi nôn do say xỉn. Tất cả các khách mời đám cưới ăn mặc tươm tất bị lẫn lộn với những vị khách say xỉn, mọi thứ không thể nào kiểm soát được", cô dâu Natalie bày tỏ.

Cô dâu rất buồn bã vì một sự kiện âm nhạc được tổ chức ngay cạnh bãi biển nơi cô làm đám cưới.

Nhưng chừng đó vẫn chưa phải tệ nhất. Những vị khách không mời và các bãi nôn vẫn chưa đủ, còn thêm những nguyên nhân khác khiến Natalie nói rằng đám cưới đã biến thành ngày tệ nhất cuộc đời mình.

Natalie tiếp tục giãi bày: "Thứ nhạc mà những người đó chơi nó rất to và có vô số lời chửi thề. Nó hung hãn, mạnh mẽ, những người đó thì nhảy tưng bừng với que phát sáng. Trong khi bên cạnh đó là tôi với hôn lễ đáng mong đợi của mình, không biết làm cách nào để ổn định lại được hoàn cảnh. Âm nhạc ầm ĩ đó còn được duy trì mãi. Tôi đã thuê một DJ để đánh những bản nhạc êm ái yêu thích nhưng không thể thực hiện do phía bên cạnh là dàn loa lớn của đối phương".

Dàn loa và những hình ảnh khỏa thân, bán khỏa thên ngay gần nơi tổ chức đám cưới.

Thậm chí, khi DJ của đám cưới đang cố gắng chơi nhạc thì anh đã bị yêu cầu rời đi với lí do xung đột thể loại với các giai điệu chói tai của lễ hội bên cạnh. Natalie cho rằng, tất cả những gì xảy đến đã phá hỏng không khí, phá hỏng đám cưới của cô.

"Buổi lễ kết thúc, nó chỉ kéo dài được vỏn vẹn 10 phút theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi không thể nào tiếp tục nổi ngay khi bên cạnh có hàng loạt người đang khỏa thân tắm nắng. Nhiều phụ nữ và đàn ông nằm xung quanh mà chẳng mặc gì, mẹ chồng tôi đã vô cùng đau khổ và liên hệ người quản lý. Tuy vậy, họ trả lời rằng không thể yêu cầu mọi người chuyển đi", cô dâu chia sẻ.

Ảnh đám cưới cũng không thể chụp một cách chỉn chu nổi.

Với hôn lễ này, gia đình của Natalie đã chuẩn bị kỹ lưỡng, những đứa trẻ thì háo hức nhưng chẳng có bức ảnh nào chụp được tốt cả. Bất cứ tấm hình góc rộng nào cũng bị dính vào rất nhiều người trong tình trạng khỏa thân hoặc bán khỏa thân tắm nắng.

Cô dâu đau khổ chia sẻ thêm: "Chúng tôi ngửi thấy mùi cần sa, nhạc to và toàn lời chửi thề, các bãi nôn la liệt và chúng tôi có đến 7 đứa trẻ con tham dự đám cưới. Chúng tôi không thể nào cố gắng lơ đi và tiếp tục vui chơi trên bãi biển trong không gian như đó. Đám cưới buộc phải kết thúc nhanh chóng, chúng tôi đi bộ đến khách sạn và ngồi ở ban công, cố gắng tận hưởng ngày cưới".

Được biết, hiện tại cô dâu chú rể này đang cố gắng để buộc đơn vị tổ chức phải chịu trách nhiệm. Họ cũng muốn làm một hôn lễ khác, nghiêm túc, chỉn chu và trang trọng ngay tại nước Anh.

Nguồn: Mirror