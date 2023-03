Có công trình tiện ích nào trong KĐT chữa lành của Đặng Lê Nguyên Vũ giá chục tỷ đồng/căn vẫn nườm nượp người mua? Một địa điểm được cả báo Mỹ hết lời ca ngợi

Là khu đô thị đầu tiên trên thế giới được phát triển dựa trên ngành kinh tế lõi là cà phê, Thành phố Cà phê đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Theo Nhịp sống thị trường, đầu tháng 2 vừa qua, một căn shophouse có diện tích 125m2 (4 lầu) ở Thành phố cà phê Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang được rao bán với giá từ 8,5 - 9 tỷ đồng, tương đương 68 - 72 triệu đồng/m2.

Trong khi, cách đó chưa đầy 1km, trên mặt chính đường Nguyễn Khuyến - tuyến phố gần thành phố cà phê Trung Nguyên, mặt bằng có thể kinh doanh góc 2 mặt tiền mới chỉ được rao bán với giá 53,33 triệu đồng/m2 với độ lớn về diện tích, kích thước tương tự.

Thêm một minh chứng nữa về sức hút của bất động sản ở khu vực này khi trong kỳ mở bán dự án đầu tiên, 99% căn hộ của Trung Nguyên Legend giao dịch thành công trong vòng 80 phút. Thậm chí vào thời điểm 2022, giá căn hộ thuộc thành phố Cà phê tăng từ 7 tỷ đồng lên đến 10 tỷ đồng chỉ trong vòng 12 tháng.

Để làm được điều này, ông Đặng Lệ Nguyên Vũ đã làm Thành phố Cà phê dựa trên triết lý trường phái kiến trúc chữa lành với các công trình như Bảo tàng Thế giới Cà phê, Vườn Zen…

1. Bảo tàng Thế giới cà phê

Đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, Bảo tàng Thế giới cà phê có tổng diện tích 13.400m2, bao gồm 5 khối nhà cong dài 60-70m, mái cao 16m, đổ bê tông tại chỗ. Các khối nhà được thiết kế theo kiến trúc Nhà dài - không gian quen thuộc đặc trưng của vùng đất Tây nguyên linh thiêng, cách điệu thành những đường cong đa hình và uyển chuyển, giao thoa với nhau. Tuy nhiên, không ít du khách du lịch ví nơi đây như châu Âu bởi nét hiện đại pha lẫn truyền thống.

Ảnh: Bảo tàng Thế giới cà phê

Điểm nhấn của bảo tàng là bộ sưu tập hơn 10.000 hiện vật liên quan từ một số nền văn hóa cà phê trên khắp thế giới được mang về từ bảo tàng Jens Burg của Đức. Đến đây, du khách có thể tham quan, chiêm ngưỡng nhiều vật dụng hàng trăm năm tuổi. Đây được xem là một trong những bộ sưu tập dụng cụ sản xuất, chế biến cà phê phong phú nhất thế giới.

Ảnh: Tranquangdai

Ngoài ra trong hành trình tham quan bảo tàng, bạn còn được kết nối với một loạt các không gian chuyên đề để đắm mình qua tất cả các giác quan trong văn hoá cà phê. Bạn có thể ngửi, nếm, chạm vào cà phê, đồng thời thu nhận những thông tin và sự kiện thú vị về một trong những thức uống làm rung chuyển thế giới. "Ai mà không cần cà phê để bắt đầu một ngày mới?"

Không chỉ giới thiệu về lịch sử cà phê thế giới, tại đây bạn còn có thể tham gia vào các hoạt động được tổ chức thường niên mang đậm nét văn hoá cộng đồng của Tây Nguyên như lễ dâng cúng cà phê của người Ê-đê bản địa; Nghi lễ cà phê của người Oromo,... được phục dựng lại.

Ảnh: Đi cùng Jayni

Với thiết kế ấn tượng cùng trải nghiệm độc đáo, công trình này đã nhiều lần được các hãng thông tấn quốc tế ca ngợi. Tờ báo AP của Hoa Kỳ đã đánh giá Bảo tàng Thế giới Cà phê là "Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất". Tạp chí hàng đầu thế giới National Geographic ca ngợi Bảo tàng Thế giới Cà phê trên chuyên trang du lịch tiếng Tây Ban Nha với thông điệp "nơi du khách có thể đắm chìm hoàn toàn trong văn hoá cà phê và quên Starbuck tại Đông Nam Á".

2. Vườn Zen

Tại Thành phố Cà phê, không gian xanh chiếm tới 50% diện tích đất, trong đó phải kể đến vườn Zen (Zen Garden). Theo mô tả từ tập đoàn này, Zen Garden là "cánh cửa giúp cộng đồng, cư dân Thành phố cà phê có thể trải nghiệm về liệu pháp chữa lành Thân - Tâm - Trí bằng nghệ thuật làm vườn".

Ảnh: Thành phố Cà phê

Với quy mô 9000m2, tất cả các loại cây được lựa chọn trồng trong vườn Zen đều là những loại cây bản địa mang dược tính chữa lành, phổ biến trong đời sống.

Vườn Zen được chia làm 2 phân khu với ý nghĩa khác nhau: khu vườn nhiệt đới và khu vườn thiền. Vườn nhiệt đới tập trung chủ yếu các loại cây thuộc vùng nhiệt đới nóng ẩm, các loại dược liệu chữa lành như: kim ngân, hương thảo, mã đề, cỏ lan chi… có tác dụng thanh lọc không khí, chống ô nhiễm.

Còn khu vườn Thiền với những loại cây tiêu biểu trong văn hóa và tâm thức người Việt Nam như: trúc, đa, đề, tre.. biểu trưng cho khát vọng, các đức tính của dân tộc như: sự chính trực, kiên cường với khí phách của các bậc hiền nhân quân tử…

Ảnh: Internet

Dựa trên triết lý kiến trúc chữa lành, địa thế không gian của vườn Zen tại Thành phố Cà phê được tuân thủ, tôn trọng nguyên vẹn địa thế tự nhiên. Các khoảng không gian mở, lối đi hẹp, quanh co, hay cả vườn đá… đều mang ý nghĩa sâu sắc giúp khách tham quan có thể trải nghiệm về từng giai đoạn của cuộc đời mình: Có lúc rộng mở, có lúc quanh co hẹp lối, có lúc lại gặp nhiều chông gai khúc khuỷu nhưng đến cuối con đường ấy sẽ là sự bình an, hạnh phúc khi tất cả đã đi qua.

Ảnh: Internet

3. Khu tổ hợp gym - yoga - bắn cung

Có quy mô lên đến gần 4.000m2, Trung Nguyên cho biết đây là khu thể thao có kiến trúc độc đáo bậc nhất tại Việt Nam. Bởi nó sử dụng nhiều kỹ thuật xây dựng cổ xưa, kết hợp hài hoà với kỹ thuật xây dựng hiện đại. Gabion (rọ đá), có lịch sử hơn 7000 năm đã được sử dụng để dựng các vách tường, giúp công trình có vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên.

Tổ hợp này của Thành phố Cà phê gồm 4 phân khu độc lập được kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông vô cùng độc đáo, dựa trên kỹ thuật grating floor – sàn lưới. Đây cũng là một trong những kỹ thuật cổ xưa được áp dụng nhiều trong các công trình kiến trúc La Mã cổ đại. Ngoài ra, kỹ thuật sàn lưới còn giúp "tránh làm tổn thương" hệ sinh thái trong suốt quá trình xây dựng, đặc biệt thảm thực vật của kiến trúc đương đại.

Ngoài cảm hứng kiến trúc nhà rông, nhà dài bản địa được áp dụng trong các phân khu luyện tập gym – yoga – bắn cung, nhà điều hành - quản lý có kết cấu hình khối tròn độc đáo, khác biệt với hầu hết các công trình khác thuộc dự án. Chủ đầu tư cho biết đây cũng là một trong những nguyên lý của kiến trúc chữa lành, vì "tự nhiên luôn yêu thích các đường cong".

4. Khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập

Ngoài ra trong khu vực của Thành phố Cà phê còn có khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập - trải nghiệm dành riêng cho giới thượng lưu. Tiện ích này bao gồm 3 khu chức năng: Luyện tập cưỡi ngựa ngoài trời, luyện tập trong nhà và vận hành chung. Bao bọc xung quanh là một hệ thống mương dẫn nước và các lối mòn mô phỏng địa hình đồi núi tự nhiên.

Ảnh: Thành phố Cà phê

Khu tiện ích rộng 3800m2 tọa lạc ở vị trí khá đẹp, nhìn thẳng ra hướng Tây. Cư dân và du khách có thể vừa thong thả cưỡi ngựa, vừa tận hưởng khung cảnh hoàng hôn tráng lệ từ nơi này.

Ảnh: Thành phố Cà phê

Bên cạnh đó, Tập đoàn Trung Nguyên cũng đem đến một tiện ích không thể thiếu cho cư dân trong thành phố Cà phê đó là những phòng tập golf 3D, giúp các golfer chủ động về thời gian, thoải mái luyện tập nâng cao kỹ năng.

Đây là một dạng phòng tập trong nhà, mô phỏng lại hoạt động và quang cảnh như ngoài sân golf thực tế. Người chơi có thể lựa chọn cài đặt của 1/80 sân golf tiêu chuẩn quốc tế của Nhật Bản, Mỹ, Canada, Hàn Quốc,... để luyện tập. Được trang bị những công nghệ hiện đại nhất, sân golf giả lập này của Trung Nguyên phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau như nam - nữ, người mới chơi - người có kinh nghiệm, người trẻ - người có tuổi…

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet