Có căn nhà 500m² vẫn chuyển về sống trong căn hộ 37m²: Quyết định tài chính của gia đình 4 người khiến nhiều người phải suy nghĩ

Từ bỏ căn nhà rộng để đổi lấy thứ có giá trị hơn

Trước khi chuyển nhà, Shan Shan và chồng sống cùng hai con trong căn nhà rộng khoảng 500m² ở ngoại ô Thượng Hải. Không gian rộng rãi, nhiều phòng chức năng, sân chơi cho trẻ nhỏ – mọi thứ đều đáp ứng tiêu chuẩn của một gia đình có điều kiện.

Nhưng khi con trai bước vào tuổi đi học, họ nhận ra vấn đề lớn nhất không còn nằm ở diện tích ngôi nhà.

Quãng đường đưa đón con mỗi ngày kéo dài, thời gian di chuyển chiếm phần lớn lịch sinh hoạt, trong khi cơ hội để cả gia đình thực sự quây quần lại ngày càng ít.

Sau nhiều lần cân nhắc, hai vợ chồng quyết định mua một căn hộ cũ rộng 37m² nằm trong khu vực trường học ở trung tâm thành phố và cải tạo lại toàn bộ để sinh sống.

Nếu chỉ nhìn vào con số diện tích, đây dường như là một quyết định khó hiểu. Nhưng với họ, đây là cách tái phân bổ tài sản để phục vụ mục tiêu quan trọng hơn: giảm thời gian di chuyển, tăng thời gian dành cho gia đình và tối ưu chi phí sống lâu dài.

Nhà lớn chưa chắc là khoản đầu tư hiệu quả nhất

Trong nhiều năm, diện tích nhà thường được xem là thước đo của thành công. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong lối sống đô thị, ngày càng nhiều gia đình bắt đầu đặt câu hỏi: liệu căn nhà quá lớn có thực sự mang lại nhiều giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra?

Một ngôi nhà rộng không chỉ cần vốn đầu tư ban đầu lớn mà còn kéo theo hàng loạt chi phí duy trì như điện, điều hòa, vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa, nội thất và thời gian chăm sóc.

Ngược lại, khi chuyển sang căn hộ nhỏ, gia đình Shan Shan buộc phải tính toán kỹ từng mét vuông, chỉ giữ lại những gì thực sự cần thiết. Chính sự giới hạn về diện tích lại khiến việc sử dụng không gian trở nên hiệu quả hơn.

Nhà thiết kế đã lựa chọn bếp mở kết hợp đảo bếp đa năng thay cho bàn ăn truyền thống. Các thiết bị lớn được giấu trong hệ tủ, còn đồ dùng nhỏ đều có vị trí lưu trữ riêng. Hầu hết nội thất đều được thiết kế theo nhu cầu thực tế để hạn chế lãng phí không gian.

Tiết kiệm không chỉ là cắt giảm tiền bạc

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện không nằm ở việc gia đình này cố gắng sống tối giản hay cắt giảm chi tiêu.

Thay vào đó, họ muốn tiết kiệm một nguồn lực còn quý hơn tiền bạc: thời gian.

Nhờ chuyển đến gần trường học, việc đưa đón con trở nên nhẹ nhàng hơn. Khoảng thời gian từng dành cho việc di chuyển nay được dùng để ăn tối cùng nhau, đưa con đi chơi cuối tuần hoặc đơn giản là ở bên nhau nhiều hơn.

Đó cũng là lý do họ không cố tận dụng mọi khoảng trống để đặt thêm đồ nội thất. Thay vào đó, phần lớn diện tích sàn được giữ thông thoáng để trẻ có không gian vui chơi và các thành viên có thể tương tác với nhau.

Theo Shan Shan, ngay cả một căn nhà nhỏ cũng nên có một khoảng không đủ để cả gia đình cùng ngồi trò chuyện, đọc sách hoặc nằm nghỉ sau một ngày dài.

Một quyết định tài chính không chỉ dựa trên thu nhập

Gia đình Shan Shan còn khiến nhiều người bất ngờ ở cách phân chia công việc.

Trong khi Shan Shan thường xuyên đi công tác, chồng cô quyết định nghỉ việc toàn thời gian để trở thành người làm tự do và đảm nhận phần lớn việc chăm sóc hai con.

Điều thú vị là quyết định này không dựa trên việc ai kiếm được nhiều tiền hơn.

Hai vợ chồng cùng đánh giá nhiều yếu tố như khả năng chăm sóc trẻ, sự kiên nhẫn, kỹ năng quản lý cuộc sống và thời gian dành cho gia đình trước khi thống nhất người chồng sẽ là người phù hợp hơn với vai trò này.

Đây cũng là một góc nhìn đáng chú ý trong quản lý tài chính gia đình hiện đại.

Thay vì chỉ tối đa hóa thu nhập, nhiều gia đình bắt đầu tính đến "chi phí cơ hội" của thời gian. Một người có thể kiếm ít tiền hơn nhưng đổi lại giúp cả gia đình giảm áp lực, giảm chi phí thuê người hỗ trợ và tạo ra môi trường sống ổn định hơn cho con cái.

Chi tiêu cho trải nghiệm thay vì tích lũy thêm tài sản

Dù sống trong căn hộ nhỏ, Shan Shan cho biết gia đình vẫn duy trì những hoạt động mà họ coi là quan trọng.

Cuối tuần, cả nhà cùng đưa các con đi chơi. Mỗi năm, họ đều dành thời gian cho những chuyến du lịch gia đình. Khi đi công tác dài ngày, Shan Shan luôn cố gắng bù đắp bằng cách dành trọn thời gian cho các con trong kỳ nghỉ.

Điều này phản ánh một xu hướng tiêu dùng ngày càng phổ biến: thay vì dồn toàn bộ nguồn lực vào việc sở hữu một căn nhà lớn hơn, nhiều gia đình sẵn sàng dành ngân sách cho những trải nghiệm giúp nâng cao chất lượng sống.

Một ngôi nhà tốt không được đo bằng số mét vuông

Câu chuyện của gia đình Shan Shan không có nghĩa rằng mọi người đều nên chuyển sang sống trong nhà nhỏ.

Điều đáng suy ngẫm nằm ở cách họ xác định giá trị của tài sản.

Với họ, căn nhà không phải là công cụ để chứng minh thành công, mà là phương tiện phục vụ cuộc sống. Nếu một ngôi nhà nhỏ hơn nhưng giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực, tối ưu chi phí và mang đến nhiều khoảnh khắc gắn kết hơn cho gia đình thì đó vẫn là một khoản đầu tư xứng đáng.

Trong bối cảnh chi phí nhà ở ngày càng cao, câu chuyện này cũng gợi mở một góc nhìn đáng tham khảo: bài toán tài chính của một gia đình không chỉ nằm ở việc sở hữu bao nhiêu mét vuông, mà còn ở việc những mét vuông ấy tạo ra bao nhiêu giá trị cho cuộc sống.

Bài toán tài chính đằng sau quyết định "thu nhỏ" ngôi nhà Nhiều người cho rằng nhà càng lớn càng tốt, nhưng gia đình này lại ưu tiên tối ưu giá trị sử dụng thay vì diện tích. Những điều họ đánh đổi để có được cuộc sống phù hợp hơn: ✔ Đổi diện tích lấy vị trí: Chuyển về gần trường học của con, giảm đáng kể thời gian đưa đón mỗi ngày. ✔ Đổi không gian thừa lấy thời gian bên nhau: Ít thời gian di chuyển hơn đồng nghĩa có thêm thời gian dành cho gia đình. ✔ Đổi chi phí vận hành cao lấy sự gọn nhẹ: Nhà nhỏ giúp giảm chi phí bảo trì, dọn dẹp, điện nước và quản lý không gian. ✔ Đổi việc sở hữu nhiều sang sử dụng hiệu quả: Mỗi mét vuông đều có nhiều công năng, hạn chế đồ đạc không cần thiết. ✔ Đổi tư duy "mua nhà lớn" sang "đầu tư cho chất lượng sống": Ngôi nhà trở thành công cụ phục vụ cuộc sống, thay vì là thước đo của sự thành công.



