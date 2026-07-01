Chi chưa đến 10.000 đồng, người phụ nữ tạo được chậu cây khiến cư dân mạng đồng loạt hỏi cách làm

Không ít người yêu cây từng rơi vào tình huống quen thuộc: mua hết chậu hoa này đến chậu hoa khác nhưng cuối cùng cây vẫn héo úa sau vài tuần hoặc vài tháng. Sau nhiều lần thất bại, họ dần ngại mua thêm cây cảnh vì vừa tốn tiền, vừa tiếc công chăm sóc.

Một người phụ nữ sống tại Quảng Đông (Trung Quốc) cũng từng trải qua cảm giác đó. Chị tự nhận mình là "kẻ giết hoa" vì hầu như loại cây nào mang về nhà cũng khó sống lâu.

Thay vì tiếp tục chi tiền mua cây cảnh mới, chị quyết định thử một ý tưởng hoàn toàn khác: tận dụng chính những củ cà rốt có sẵn trong căn bếp để trồng thủy canh.

Không ngờ, lựa chọn tưởng như ngẫu hứng này lại mang đến kết quả ngoài mong đợi.

Chỉ một củ cà rốt cũng có thể trở thành "chậu cây"

Người phụ nữ chỉ giữ lại khoảng 3-5 cm phần đầu củ cà rốt rồi đặt vào chiếc bình thủy tinh có mực nước nông.

Sau khoảng một tuần, những chồi lá xanh bắt đầu nhú lên. Càng về sau, tán lá càng xòe rộng, mềm mại, tạo cảm giác giống một loại cây cảnh trang trí hơn là một loại rau củ quen thuộc.

Chị tiếp tục đặt những bình cà rốt thủy canh ở bệ cửa sổ, bàn trà, kệ sách rồi kết hợp cùng bình gốm hoặc hoa cắm để tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Nhìn từ xa, rất ít người nhận ra đây chỉ là... một củ cà rốt.

Sau khi chia sẻ những hình ảnh này lên mạng xã hội, bài đăng nhanh chóng lan truyền và nhận hơn 10.000 lượt yêu thích.

Cư dân mạng: "Tôi cứ tưởng ảnh AI"

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là vẻ ngoài của những bình thủy canh.

Một tài khoản bình luận: "Lúc đầu tôi thật sự tưởng đây là hình ảnh do AI tạo ra".

Người khác chia sẻ: "Tôi xem xong lập tức đi mua cà rốt về thử".

Nhiều người còn khoe thành quả của mình với cà rốt, khoai lang, khoai môn, củ cải trắng hay khoai tây trồng thủy canh.

Có người cho biết cây phát triển cao tới gần 60 cm, thậm chí còn ra hoa sau vài tháng.

Bên cạnh đó cũng có những bình luận thắc mắc vì sao cà rốt của họ nhanh bị thối.

Kinh nghiệm được nhiều người chia sẻ là chỉ nên chọn củ còn tươi, không dập nát, thay nước định kỳ và không để phần củ ngập quá sâu trong nước.

Vì sao cách chơi cây này được nhiều người yêu thích?

Không phải ai cũng có thời gian hoặc kinh nghiệm chăm sóc những loại cây cảnh đắt tiền.

Trong khi đó, cà rốt thủy canh gần như không tốn chi phí. Chỉ với vài nghìn đồng, thậm chí tận dụng phần đầu củ sau khi nấu ăn, người trồng đã có thể tạo nên một góc xanh nhỏ trong nhà.

Ngoài yếu tố tiết kiệm, cách làm này còn giúp giảm lãng phí thực phẩm, tận dụng rau củ trước khi bỏ đi và mang lại cảm giác thư giãn khi quan sát cây phát triển mỗi ngày.

Đó cũng là lý do nhiều người coi đây là một thú vui "chi phí thấp nhưng giá trị tinh thần cao".

Cách trồng cà rốt thủy canh tại nhà

Nếu muốn thử, bạn chỉ cần chuẩn bị vài vật dụng đơn giản.

Bước 1: Chọn cà rốt

Ưu tiên củ còn tươi, chắc, phần đầu còn nguyên, không bị mềm hoặc nấm mốc.

Bước 2: Cắt phần đầu

Giữ lại khoảng 3-5 cm tính từ phần cuống.

Bước 3: Chuẩn bị bình

Có thể dùng ly hoặc bình thủy tinh miệng rộng để cố định phần đầu củ.

Bước 4: Đổ nước

Chỉ để nước ngập khoảng 1-2 cm phần đáy. Ngâm quá sâu rất dễ làm củ bị úng.

Bước 5: Đặt nơi có ánh sáng

Nên đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên dịu, tránh nắng gắt trực tiếp.

Bước 6: Thay nước định kỳ

Thay nước sau mỗi 3-5 ngày hoặc sớm hơn nếu nước bị đục.

Không chỉ cà rốt, nhiều loại rau củ khác cũng có thể trồng thủy canh

Sau khi thử nghiệm, nhiều người còn tận dụng thêm các loại rau củ quen thuộc khác.

Khoai lang: Chỉ cần ngâm khoảng một phần ba củ trong nước, sau 7-10 ngày sẽ mọc dây lá xanh rất đẹp.

Khoai tây: Nên chọn củ đã nhú mầm, đặt phần mầm hướng lên trên. Nếu chăm sóc tốt, cây còn có thể ra hoa màu tím nhạt.

Khoai môn: Chỉ cần ngập khoảng một nửa củ trong nước và đặt nơi thoáng sáng.

Củ cải trắng: Giữ lại phần đầu khoảng 3-4 cm rồi trồng tương tự cà rốt.

Đây đều là những nguyên liệu rất dễ tìm, giá rẻ và phù hợp với người mới bắt đầu.

5 lưu ý giúp rau củ thủy canh lâu bị thối

Để cây phát triển tốt hơn, người trồng nên ghi nhớ một số nguyên tắc đơn giản:

- Chỉ chọn rau củ còn tươi, không dập nát hoặc có dấu hiệu nấm mốc.

- Không để phần củ ngập quá nhiều trong nước.

- Thay nước đều đặn khoảng 3-5 ngày/lần.

- Đặt bình ở nơi thoáng khí, có ánh sáng tán xạ.

- Nếu nước nhanh đục vào mùa nóng, cần thay sớm hơn để hạn chế vi khuẩn phát triển.

Một củ cà rốt giá chưa đến 10.000 đồng rõ ràng không thể thay thế những chậu cây cảnh lâu năm. Tuy nhiên, với chi phí rất thấp, cách làm này mang đến một góc xanh nhỏ, giúp không gian sống trở nên sinh động hơn và mang lại niềm vui cho những người yêu cây nhưng chưa thật sự "mát tay". Đôi khi, một ý tưởng sáng tạo lại có thể biến những nguyên liệu bình dị nhất trong căn bếp thành món đồ trang trí đầy sức sống.