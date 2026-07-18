Vào những ngày nắng nóng, nhiều gia đình lựa chọn bật điều hòa kết hợp với quạt suốt đêm để duy trì không gian dễ chịu và giúp mọi người ngủ ngon hơn. Đây là giải pháp khá phổ biến bởi quạt giúp luồng khí lạnh phân bổ đều, trong khi điều hòa duy trì nhiệt độ ổn định. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, việc bật cả hai thiết bị xuyên đêm có thể khiến cơ thể bị lạnh, làm khô da, khô đường hô hấp, tiêu tốn điện năng hoặc ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị. Vì vậy, mỗi gia đình nên áp dụng một số nguyên tắc đơn giản để vừa đảm bảo sức khỏe vừa sử dụng điện hiệu quả.

Cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý

Một trong những sai lầm phổ biến là đặt điều hòa ở mức quá thấp với suy nghĩ phòng sẽ mát nhanh hơn. Thực tế, nhiệt độ từ 26–28°C thường là mức phù hợp cho hầu hết gia đình vào ban đêm. Khi ngủ, nhiệt độ cơ thể có xu hướng giảm, nên nếu phòng quá lạnh sẽ khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, đau họng hoặc thức giấc giữa đêm. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, nên ưu tiên mức nhiệt ổn định, tránh chênh lệch quá lớn giữa nhiệt độ trong phòng và ngoài trời. Mức chênh lệch khoảng 6–8°C được xem là hợp lý, vừa tạo cảm giác dễ chịu vừa hạn chế nguy cơ sốc nhiệt khi ra ngoài.

Kết hợp quạt đúng cách để tăng hiệu quả làm mát

Nhiều người nghĩ rằng bật quạt cùng điều hòa sẽ khiến phòng lạnh hơn, nhưng thực tế quạt chủ yếu giúp luân chuyển không khí. Nhờ đó, hơi lạnh được phân bố đều khắp căn phòng, giảm cảm giác nóng bức ở những góc xa điều hòa và giúp điều hòa không phải hoạt động quá tải. Tuy nhiên, không nên để quạt thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể trong suốt nhiều giờ. Luồng gió mạnh liên tục có thể gây khô mắt, khô mũi, đau cơ hoặc cảm giác mệt mỏi khi thức dậy. Thay vào đó, hãy để quạt ở chế độ quay hoặc hướng gió lên tường, lên trần để không khí lưu thông tự nhiên hơn.

Tận dụng các chế độ thông minh của điều hòa

Hầu hết các dòng điều hòa hiện nay đều được trang bị chế độ Sleep (ngủ) hoặc hẹn giờ tắt. Đây là những tính năng rất hữu ích nhưng thường bị bỏ qua. Chế độ Sleep sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ tăng dần sau vài giờ ngủ, phù hợp với sự thay đổi nhiệt độ cơ thể vào ban đêm. Điều này giúp người dùng không bị quá lạnh về gần sáng, đồng thời tiết kiệm điện hơn so với việc duy trì một mức nhiệt thấp suốt đêm. Nếu thời tiết không quá oi bức, gia đình cũng có thể cài đặt hẹn giờ tắt điều hòa sau 3–5 giờ và tiếp tục sử dụng quạt để duy trì sự thông thoáng trong phòng.

Đảm bảo phòng ngủ thông thoáng và vệ sinh thiết bị định kỳ

Phòng ngủ kín hoàn toàn trong thời gian dài có thể khiến không khí trở nên bí bách. Trước khi đi ngủ, nên mở cửa sổ hoặc cửa phòng khoảng 15–30 phút để trao đổi không khí. Bên cạnh đó, cần thường xuyên vệ sinh lưới lọc điều hòa và cánh quạt để hạn chế bụi bẩn, nấm mốc và vi khuẩn phát tán trong quá trình sử dụng. Một chiếc điều hòa hoặc quạt bám nhiều bụi không chỉ làm giảm hiệu quả làm mát mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí, đặc biệt với những người mắc bệnh dị ứng hoặc hô hấp.

Chú ý đến trẻ nhỏ và người cao tuổi

Đây là hai nhóm đối tượng nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Khi bật điều hòa và quạt xuyên đêm, không nên để luồng gió hướng trực tiếp vào giường ngủ. Trẻ nhỏ cần được mặc quần áo thoáng nhưng đủ ấm ở vùng bụng và bàn chân, trong khi người cao tuổi nên có chăn mỏng để tránh bị lạnh về sáng. Gia đình cũng nên theo dõi tình trạng sức khỏe của các thành viên. Nếu thường xuyên thức dậy với biểu hiện khô họng, nghẹt mũi hoặc đau đầu, cần điều chỉnh lại nhiệt độ, vị trí quạt hoặc thời gian sử dụng điều hòa.

Sử dụng điện tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái

Việc bật điều hòa và quạt cùng lúc không đồng nghĩa với việc hóa đơn tiền điện sẽ tăng quá nhiều nếu biết sử dụng hợp lý. Hãy đóng kín cửa phòng khi bật điều hòa, hạn chế mở cửa liên tục để tránh thất thoát hơi lạnh. Đồng thời, chọn quạt ở mức gió vừa phải thay vì tốc độ cao nhất, vì mục tiêu chính là lưu thông không khí chứ không phải tạo gió mạnh. Ngoài ra, bảo dưỡng điều hòa định kỳ, kiểm tra gas và vệ sinh thiết bị sẽ giúp máy hoạt động ổn định, làm lạnh hiệu quả hơn và giảm lượng điện tiêu thụ theo thời gian.