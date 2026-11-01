Ở tuổi 60, nhiều người bắt đầu lo lắng về tình trạng cơ bắp suy giảm, vóc dáng kém săn chắc và làn da xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Thế nhưng, nữ diễn viên Lý Nhược Đồng vẫn khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang trong chiếc váy dạ hội lấp lánh, khoe vòng eo thon gọn cùng những đường cơ bụng rõ nét.

Hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước diện mạo trẻ trung và thân hình săn chắc của cô, thậm chí gọi cô là hình mẫu chống lão hóa đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, đằng sau vóc dáng ấy không phải phép màu hay bí quyết làm đẹp thần kỳ. Theo những chia sẻ được truyền thông đăng tải, Lý Nhược Đồng đã duy trì tập luyện có hệ thống từ năm 34 tuổi, biến vận động thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống suốt gần 30 năm qua.

Gần 30 năm tập luyện, từ người không thể chống đẩy đến tuổi 60 vẫn săn chắc

Lý Nhược Đồng bắt đầu tập thể dục bài bản từ năm 34 tuổi. Theo thời gian, điều từng được xem là nhiệm vụ cần hoàn thành đã trở thành niềm yêu thích của cô.

Một trong những chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là nữ diễn viên có thói quen tập gập bụng với số lần rất lớn. Cô từng chia sẻ mình bắt đầu từ 15 lần mỗi ngày, sau đó tăng dần theo khả năng, có những buổi tập lên tới 1.000 lần gập bụng. Cô cũng duy trì lịch tập khoảng 3-4 buổi mỗi tuần.

Theo thông tin được bài báo đăng tải, tỷ lệ mỡ cơ thể của nữ diễn viên thường được duy trì ở mức 15-16%. Đây là con số được nhắc đến trong trường hợp cá nhân của cô, không phải mục tiêu phù hợp với tất cả phụ nữ ở tuổi trung niên, bởi tỷ lệ mỡ cơ thể cần được đánh giá theo giới tính, độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

Điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở con số 1.000 lần gập bụng, mà ở quá trình tập luyện bền bỉ trong nhiều năm. Lý Nhược Đồng từng cho biết trước đây mình thậm chí không thể thực hiện nổi một lần chống đẩy. Từ điểm xuất phát đó, cô từng bước rèn luyện để đạt được thể lực như hiện tại.

Nữ diễn viên cũng khuyên những người muốn cải thiện vóc dáng không nên đặt mục tiêu quá cao ngay từ đầu. Thay vì đòi hỏi bản thân phải có cơ bụng sáu múi trong thời gian ngắn, hãy bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ, phù hợp với thể lực và tăng dần khi cơ thể đã thích nghi.

Đây cũng là nguyên tắc hữu ích với phụ nữ sau tuổi 40. Khi khối lượng cơ có xu hướng giảm theo tuổi tác, duy trì vận động, đặc biệt là các bài tập sức mạnh, có thể giúp bảo vệ cơ bắp, cải thiện khả năng vận động và hỗ trợ duy trì vóc dáng.

Dù vậy, không cần bắt chước lịch tập cường độ cao của người nổi tiếng. Tập luyện quá sức, nhất là khi chưa có nền tảng thể lực, có thể làm tăng nguy cơ chấn thương. Điều quan trọng là lựa chọn bài tập phù hợp và duy trì đều đặn.

4 thói quen chống lão hóa của Lý Nhược Đồng mà phụ nữ trung niên có thể tham khảo

Bên cạnh tập luyện, Lý Nhược Đồng còn duy trì những nguyên tắc sinh hoạt khá đơn giản. Đây đều là các thói quen có thể tham khảo trong hành trình chăm sóc sức khỏe và vóc dáng, không đòi hỏi phải đầu tư quá nhiều tiền bạc.

1. Hạn chế đồ uống có đường trong thời gian dài

Theo những chia sẻ được truyền thông đăng tải, Lý Nhược Đồng đã ngừng uống nước ngọt có gas và trà sữa lạnh trong hơn 20 năm. Thức uống thường ngày của cô chủ yếu là nước lọc và nước mật ong.

Trong thực tế, việc hạn chế nước ngọt, trà sữa và các loại đồ uống chứa nhiều đường bổ sung là lựa chọn có lợi cho sức khỏe. Tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm tăng lượng năng lượng nạp vào, góp phần gây tăng cân và làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Với phụ nữ trung niên đang muốn giữ vòng eo gọn gàng, đây là thay đổi tương đối dễ thực hiện. Bạn có thể bắt đầu bằng cách giảm số lần uống trà sữa trong tuần, gọi đồ uống ít đường hoặc thay nước ngọt bằng nước lọc.

Tuy nhiên, nước mật ong vẫn chứa đường tự do, vì vậy không nên mặc định đây là thức uống không đường hay có thể uống tùy thích. Nước lọc vẫn là lựa chọn chính để bổ sung nước hằng ngày.

2. Ăn thanh đạm, ưu tiên thực phẩm ít chế biến

Lý Nhược Đồng cho biết cô ưu tiên các món ăn thanh đạm, không quá mặn, hạn chế gia vị đậm và chú trọng sự cân bằng trong bữa ăn. Những thực phẩm thường được nhắc đến gồm cá hấp, rau xanh, nguồn protein chất lượng tốt và ngũ cốc nguyên hạt.

Đây cũng là cách ăn uống phù hợp với nhiều phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, khi sự thay đổi nội tiết có thể đi kèm những biến động về cân nặng, phân bố mỡ và khối lượng cơ.

Thay vì cắt giảm khẩu phần một cách cực đoan để giảm cân, chị em nên duy trì đủ protein từ cá, trứng, thịt nạc, sữa hoặc các loại đậu; đồng thời bổ sung rau xanh, trái cây và tinh bột giàu chất xơ.

Đặc biệt, nếu muốn giữ cơ bắp khi lớn tuổi, chỉ ăn ít đi là chưa đủ. Cơ thể vẫn cần được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất để duy trì khối cơ, kết hợp với tập luyện sức mạnh.

3. Coi giấc ngủ là một phần quan trọng của việc chăm sóc bản thân

Một nguyên tắc khác được Lý Nhược Đồng nhấn mạnh là ngủ đủ và hạn chế thức khuya. Cô từng chia sẻ quan điểm rằng giấc ngủ là một trong những hình thức chăm sóc bản thân đơn giản, ít tốn kém nhất.

Theo thông tin được đăng tải, nữ diễn viên duy trì thói quen đi ngủ trước 22 giờ trong những năm gần đây.

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với quá trình phục hồi thể chất, điều hòa cảm xúc và duy trì hoạt động chuyển hóa. Ngủ không đủ hoặc thường xuyên thay đổi giờ ngủ có thể khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng đến khả năng vận động và kiểm soát cảm giác đói.

Với phụ nữ trung niên, việc xây dựng giờ ngủ tương đối ổn định, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử sát giờ đi ngủ và tạo không gian nghỉ ngơi thoải mái có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tuy nhiên, không nhất thiết ai cũng phải đi ngủ trước 22 giờ. Điều quan trọng là bảo đảm thời lượng ngủ phù hợp, duy trì lịch ngủ đều đặn và thức dậy với cảm giác được nghỉ ngơi. Nếu thường xuyên mất ngủ, bốc hỏa về đêm hoặc mệt mỏi kéo dài, chị em nên tìm nguyên nhân thay vì chỉ cố ép mình đi ngủ sớm.

4. Giữ tinh thần thoải mái, không xem tuổi tác là điều đáng sợ

Điểm thay đổi đáng chú ý trong cách nhìn nhận tuổi tác của Lý Nhược Đồng là sự tự tin khi bước vào tuổi 60.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng ở tuổi 29-30, cô đã bắt đầu lo lắng về việc mình sẽ già đi. Nhưng hiện tại, cô lại tự hào khi chạm đến cột mốc 60 tuổi, bởi cô cảm thấy bản thân ngày càng trưởng thành và hiểu rõ mình muốn gì trong cuộc sống.

Với phụ nữ trung niên, đây là một góc nhìn đáng suy ngẫm. Nỗi lo về nếp nhăn, tóc bạc, vóc dáng thay đổi hay những dấu hiệu lão hóa đôi khi khiến nhiều người tự tạo áp lực cho chính mình.

Chăm sóc ngoại hình là nhu cầu hoàn toàn bình thường, nhưng không nên biến việc trẻ hơn tuổi thành thước đo duy nhất của sức khỏe hay giá trị bản thân. Một cơ thể khỏe mạnh, khả năng vận động tốt, tinh thần ổn định và sự tự tin cũng là những biểu hiện quan trọng của quá trình lão hóa tích cực.

Phụ nữ sau tuổi 40 nên bắt đầu từ đâu nếu muốn giữ cơ thể săn chắc?

Từ câu chuyện của Lý Nhược Đồng, điều đáng học hỏi không phải là cố thực hiện 1.000 lần gập bụng mỗi ngày hay ép tỷ lệ mỡ cơ thể xuống thật thấp, mà là biến những thói quen tốt thành một phần ổn định của cuộc sống.

Nếu mới bắt đầu tập luyện, chị em có thể đi bộ nhanh, tập các động tác đứng lên ngồi xuống từ ghế, chống đẩy vào tường hoặc sử dụng tạ nhẹ dưới sự hướng dẫn phù hợp. Khi thể lực cải thiện, có thể tăng dần cường độ và kết hợp các bài tập sức mạnh cho toàn thân.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành nên vận động aerobic ở mức vừa phải từ 150-300 phút mỗi tuần, đồng thời thực hiện các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp ít nhất 2 ngày mỗi tuần. Người lớn tuổi cũng nên chú ý những bài tập giúp cải thiện thăng bằng và khả năng vận động.

Bên cạnh đó, cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và dành thời gian phục hồi giữa các buổi tập. Người có bệnh nền, đau khớp hoặc lâu ngày không vận động nên bắt đầu từ cường độ thấp và tham khảo ý kiến chuyên môn nếu cần.

Ở tuổi 60, cơ bụng săn chắc của Lý Nhược Đồng là kết quả được hình thành qua nhiều năm rèn luyện, chứ không phải thành quả có thể đạt được chỉ sau vài tuần. Với phụ nữ trung niên, mục tiêu thực tế và bền vững hơn là duy trì sức mạnh, bảo vệ khối cơ, giữ khả năng vận động và cảm thấy khỏe khoắn trong cuộc sống hằng ngày.

Lão hóa là quá trình tự nhiên không thể đảo ngược hoàn toàn. Nhưng cách chúng ta ăn uống, vận động, ngủ nghỉ và đối xử với bản thân mỗi ngày có thể tạo nên khác biệt đáng kể đối với sức khỏe khi tuổi tác tăng lên.