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Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Alzheimer's Research & Therapy, chuyên về các nghiên cứu liên quan đến bệnh Alzheimer. Các nhà khoa học thuộc Trường Y tế dân số của Đại học Curtin đã tiến hành tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp dữ liệu từ 40 nghiên cứu quan sát trước đó nhằm đánh giá tỷ lệ mắc mới cũng như nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2.

Kết quả phân tích cho thấy cứ 1.000 người mắc bệnh tiểu đường type 2 thì ước tính có khoảng 4,7 trường hợp phát triển bệnh Alzheimer trong vòng một năm. Một phân tích riêng biệt cũng chỉ ra rằng sau khi hiệu chỉnh các yếu tố liên quan, nguy cơ tương đối mắc bệnh Alzheimer ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn 53% so với nhóm không mắc bệnh này.

Tiểu đường type 2 là bệnh lý mạn tính đặc trưng bởi tình trạng lượng đường trong máu duy trì ở mức cao do cơ thể không sử dụng insulin một cách hiệu quả. Trong khi đó, Alzheimer là bệnh thoái hóa thần kinh và là dạng phổ biến nhất của hội chứng sa sút trí tuệ.

Tiến sĩ Emmanuel O. Adewuyi, thành viên nhóm nghiên cứu thuộc Trường Y tế dân số của Đại học Curtin, cho biết kết quả phân tích lần này giúp giới khoa học có cái nhìn đầy đủ và cụ thể hơn về mối liên hệ giữa hai bệnh lý trên. Theo ông Adewuyi, trong khi nhiều công trình tổng quan trước đây thường xem xét đồng thời các dạng bệnh tiểu đường hoặc các dạng sa sút trí tuệ khác nhau, nghiên cứu lần này tập trung riêng vào bệnh tiểu đường type 2 và Alzheimer. Bên cạnh việc so sánh nguy cơ mắc bệnh giữa các nhóm dân số, nhóm nghiên cứu còn ước tính tần suất xuất hiện các trường hợp Alzheimer mới ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2.

Tiến sĩ Adewuyi giải thích rằng nguy cơ tương đối phản ánh sự khác biệt về nguy cơ mắc bệnh giữa hai nhóm đối tượng, trong khi tỷ lệ mắc mới cho biết mức độ thường xuyên xuất hiện các trường hợp mắc bệnh mới. Việc kết hợp hai chỉ số này giúp đánh giá toàn diện hơn gánh nặng của bệnh Alzheimer trong cộng đồng những người mắc bệnh tiểu đường type 2.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh những kết quả trên phản ánh nguy cơ ở cấp độ dân số, không thể sử dụng để dự đoán liệu một cá nhân cụ thể có phát triển bệnh Alzheimer hay không. Bên cạnh đó, do có sự khác biệt giữa các nghiên cứu được đưa vào phân tích, trong đó có những yếu tố sức khỏe khác có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh, các nhà khoa học chưa thể xác định một mức nguy cơ chính xác áp dụng chung cho mọi bệnh nhân tiểu đường type 2.

Tiến sĩ Caghan Kizil, Giáo sư khoa học thần kinh tại Đại học Columbia (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, lưu ý rằng công trình này tổng hợp các bằng chứng khoa học hiện có, thay vì tiến hành những thí nghiệm mới để xác định cơ chế gây bệnh. Do đó, kết quả nghiên cứu không chứng minh bệnh tiểu đường trực tiếp gây ra Alzheimer. C ách hiểu phù hợp là những người mắc bệnh tiểu đường type 2 có nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer cao gấp khoảng 1,5 lần so với những người không mắc bệnh này.

Tiến sĩ Adewuyi cũng khuyến cáo bệnh nhân tiểu đường type 2 không nên tự ý thực hiện những thay đổi lớn trong phác đồ điều trị, chẳng hạn như chuyển sang sử dụng loại thuốc khác với mục đích phòng ngừa Alzheimer, chỉ dựa trên kết quả nghiên cứu nói trên. Tuy nhiên, nếu nhận thấy những thay đổi kéo dài về trí nhớ hoặc khả năng tư duy, đặc biệt khi những thay đổi này ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc, theo dõi đường huyết hoặc thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày, người bệnh nên trao đổi với các chuyên gia y tế đang phụ trách điều trị.

Theo số liệu của Hiệp hội Alzheimer Mỹ, cứ 3 người cao tuổi tại nước này thì có 1 người mắc Alzheimer hoặc một dạng sa sút trí tuệ khác vào thời điểm qua đời. Đối với người Mỹ ở độ tuổi 45, nguy cơ được chẩn đoán mắc Alzheimer trong quãng đời còn lại là khoảng 20% ở nữ giới và 10% ở nam giới.

Theo Trung tâm Y tế Mayo Clinic (Mỹ), các triệu chứng của bệnh Alzheimer bao gồm suy giảm trí nhớ đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, gặp khó khăn trong quản lý tài chính hoặc thanh toán hóa đơn, thay đổi tâm trạng và tính cách, cũng như suy giảm khả năng phán đoán. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh Alzheimer, mặc dù đã có một số lựa chọn điều trị.