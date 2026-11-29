Theo chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa thận người Đài Loan (Trung Quốc) Hồng Vĩnh Tường, ông Trần, ngoài 50 tuổi, vốn kiểm soát chức năng thận khá ổn định. Tuy nhiên, trong đợt rét đậm năm ngoái, người đàn ông cảm thấy mệt mỏi toàn thân, tay chân lạnh bất thường.

Thấy chồng không khỏe, vợ ông đã nấu món gà tiềm dầu mè để bồi bổ. Ông Trần ăn liên tục trong hai ngày, thậm chí uống hết toàn bộ phần nước hầm, không để lại chút nào.

Không ngờ đến sáng ngày thứ ba, ông đột nhiên cảm thấy yếu sức, tim đập nhanh, tức ngực. Gia đình lập tức đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện nồng độ kali trong máu đã tăng vượt ngưỡng nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến rối loạn nhịp tim nghiêm trọng.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết những trường hợp tương tự không hiếm gặp trong chuyên ngành thận học. Khi thịt và các nguyên liệu được hầm trong thời gian dài, một phần kali, phốt pho, natri và purin từ thực phẩm sẽ hòa tan vào nước dùng.

Vì vậy, uống nhiều nước hầm đậm đặc đôi khi đồng nghĩa với việc nạp vào cơ thể lượng lớn các chất điện giải và khoáng chất mà người bệnh thận khó đào thải.

Theo bác sĩ, hướng dẫn dinh dưỡng dành cho người mắc bệnh thận mạn KDOQI, công bố năm 2020 trên tạp chí American Journal of Kidney Diseases, cũng nhấn mạnh việc kiểm soát lượng natri và kali trong chế độ ăn. Tiêu thụ quá nhiều các chất này có thể làm tăng nguy cơ phù nề, tăng huyết áp, khiến bệnh thận tiến triển xấu hơn và gia tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Ngoài ra, bác sĩ dẫn một nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical Nephrology năm 2014, cho biết phốt pho vô cơ trong thực phẩm chế biến và một số món canh hầm đậm đặc có tỷ lệ hấp thu vào cơ thể trên 90%, cao hơn nhiều so với phốt pho tự nhiên trong thực phẩm. Việc hấp thu quá mức có thể góp phần làm tăng nguy cơ vôi hóa mạch máu và ngứa da ở người bệnh thận.

5 loại nước dùng người mắc bệnh thận nên hạn chế

Để bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường chỉ ra 5 nhóm món nước mà người có chức năng thận suy giảm cần đặc biệt lưu ý.

1. Nước hầm thịt đậm đặc, chứa nhiều kali

Các món như vịt hầm gừng, lẩu thịt cừu, sườn heo hầm thuốc bắc thường được nấu trong thời gian dài. Quá trình này khiến kali từ nguyên liệu hòa tan vào nước dùng, làm tăng lượng kali mà người bệnh nạp vào cơ thể.

Với người thận suy giảm chức năng, việc hấp thu quá nhiều kali có thể dẫn đến tăng kali máu, gây rối loạn hoạt động điện của tim, thậm chí đe dọa tính mạng.

2. Canh thuốc bắc, nước hầm thảo dược bổ dưỡng

Các món như thập toàn đại bổ hoặc tứ vật thang sử dụng nhiều loại thảo dược thực vật. Một số nguyên liệu có thể chứa hàm lượng kali đáng kể, trong khi một số dược liệu có nguy cơ gây độc cho thận.

Do đó, người mắc bệnh thận không nên tự ý sử dụng các loại canh thuốc bắc để bồi bổ, đặc biệt khi chưa được bác sĩ đánh giá mức độ phù hợp.

3. Nước lẩu hải sản chứa nhiều purin

Nước lẩu được nấu từ tôm, cua, nghêu, sò và nội tạng động vật có thể chứa lượng purin và phốt pho cao.

Purin khi chuyển hóa trong cơ thể tạo thành axit uric. Nếu nồng độ axit uric tăng cao, người bệnh có nguy cơ gặp các vấn đề như gout; trong một số trường hợp, tình trạng này còn liên quan đến nguy cơ hình thành sỏi thận.

4. Canh sánh đặc, có thêm nhiều bột và gia vị

Các món như canh chua cay hoặc Phật nhảy tường thường được chế biến với nhiều bột năng, bột làm sánh và gia vị để tạo độ đậm đà.

Tuy nhiên, những món này có thể chứa lượng natri và năng lượng cao. Ăn thường xuyên hoặc dùng quá nhiều nước canh có thể khiến người bệnh khó kiểm soát huyết áp và tình trạng giữ nước.

5. Nước lẩu nấu từ thực phẩm chế biến sẵn

Các loại viên thịt, chả cá, bánh cá, đậu phụ ngàn lớp và thực phẩm chế biến sẵn thường chứa phụ gia phốt pho vô cơ.

Khi được đun trong nồi lẩu, các chất này có thể hòa vào nước dùng. Do phốt pho vô cơ dễ được cơ thể hấp thu, việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa đối với người mắc bệnh thận.

Người bệnh thận nên ăn uống thế nào trong mùa lạnh?

Để vừa giữ ấm cơ thể vừa hạn chế nguy cơ gây hại cho thận, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến nghị áp dụng 3 nguyên tắc:

- Ăn thịt, hạn chế uống nước hầm: Người bệnh có thể ăn một lượng thịt gà bỏ da hoặc thịt nạc phù hợp với chế độ dinh dưỡng được bác sĩ chỉ định. Tuy nhiên, nên hạn chế uống phần nước hầm đậm đặc vì đây có thể là nơi tập trung nhiều khoáng chất hòa tan từ nguyên liệu.

- Chần rau trước khi nấu: Một số loại rau như bắp cải, cải thảo có thể được chần sơ qua nước sôi trước khi chế biến. Cách làm này giúp giảm một phần kali hòa tan trong rau, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng kali nạp vào cơ thể.

- Dùng gia vị tự nhiên thay vì nêm quá đậm: Có thể sử dụng vài lát gừng, hành lá hoặc củ cải trắng để tạo hương vị cho nước dùng. Hạn chế thêm quá nhiều muối, nước tương và các loại gia vị chế biến sẵn.

Bên cạnh đó, người mắc bệnh thận cần lưu ý rằng chế độ ăn không thể áp dụng giống nhau cho tất cả mọi người. Lượng kali, phốt pho, natri và nước được phép tiêu thụ phụ thuộc vào mức độ suy giảm chức năng thận, kết quả xét nghiệm và các bệnh lý đi kèm.

Đặc biệt, người đang mắc bệnh thận mạn không nên tự ý thay đổi chế độ ăn hoặc dùng thực phẩm bổ dưỡng theo lời truyền miệng. Tham khảo bác sĩ điều trị hoặc chuyên gia dinh dưỡng thận học sẽ giúp xây dựng thực đơn phù hợp, tránh tình trạng bồi bổ sai cách khiến bệnh trở nặng.

Nguồn và ảnh: ETToday