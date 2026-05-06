Khác với hình ảnh tiểu thư thường thấy trong những chiếc váy lụa slip dress sang chảnh khi đi sự kiện cùng mẹ, con gái út của David Beckham và Victoria - Harper Seven vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi lộ diện với phong cách đường phố phóng khoáng nhưng vẫn giữ trọn nét đẹp đặc trưng.

Dưới ống kính "cam thường" của các tay săn ảnh vào ngày 21/04/2026, Harper Beckham tự tin khoe mặt mộc tươi tắn. Mái tóc vàng dài được để xõa tự nhiên, rẽ ngôi giữa với những lọn rối nhẹ đầy ngẫu hứng. Đặc biệt, nụ cười lộ niềng răng của cô bé nhận được nhiều lời khen vì sự chân thật, đáng yêu đúng lứa tuổi và làm nổi bật làn da tự nhiên khỏe khoắn.

Khác với lúc trên thảm đỏ, dưới ống kính truyền thông, Harper thường chỉ cười mỉm giữ nét, không được thoải mái vui cười, khi đi dạo phố, gái út nhà Beckham trở về là thiếu nữ tuổi teen gần gũi..

Đi dạo phố SoHo, Harper Beckham diện một bộ trang phục sành điệu, thay thế những chiếc váy lụa dài thanh lịch thường ngày bằng chiếc áo phông đen ngắn kết hợp với quần jeans ống rộng màu tối (Ảnh: BackGrid)

Đời thường, Harper vẫn giữ nguyên phong cách tự nhiên, không cầu kỳ. Cô để mái tóc dài màu vàng óng buông xõa tự nhiên, hơi rối nhẹ với đường rẽ ngôi giữa (Ảnh: BackGrid)

Trong lần xuống phố này, Harper chọn bộ trang phục tối giản mà vẫn thời thượng với áo thun crop top đen ôm sát kết hợp cùng quần jeans denim tối màu dáng rộng. Sự kết hợp giữa phần trên ôm sát và phần dưới buông nhẹ tạo nên một tổng thể hài hòa, hiện đại.

Harper chứng minh gu thẩm mỹ riêng khi chọn chiếc túi đan màu đen của Bottega Veneta. Đây là món đồ mang tinh thần "quiet luxury" (sang trọng thầm lặng) khi tạo điểm nhấn bằng chất liệu đan đặc trưng thay vì logo phô trương. Cô hoàn thiện vẻ ngoài bằng đôi giày đen đơn giản, phù hợp cho một ngày di chuyển nhiều.

Harper thoải mái vừa dạo phố cùng bạn bè vừa giải khát, nói cười vui vẻ (Ảnh: BackGrid)

Phong cách đời thường của gái út nhà Beckham gây chú ý (Ảnh: BackGrid)

Sự xuất hiện lần này không chỉ cho thấy sự thay đổi trong gu ăn mặc - từ nữ tính, thanh lịch sang năng động, thực dụng - mà còn cho thấy sự nhất quán trong tư duy thẩm mỹ của Harper: ưu tiên phom dáng và chất liệu hơn là chạy theo xu hướng nhất thời.

Đáng chú ý, cô con gái út nhà Beckham không chỉ dừng lại ở việc làm fashionista nhí. Có thông tin cho rằng Harper đang âm thầm phát triển thương hiệu làm đẹp riêng mang tên HIKU by Harper. Dự án này dự kiến hướng tới thế hệ Gen Z và Gen Alpha, chịu ảnh hưởng từ xu hướng làm đẹp Hàn Quốc với bao bì bắt mắt và hình ảnh phù hợp với mạng xã hội.

Với visual ngày càng thăng hạng và tư duy thời trang sắc sảo thừa hưởng từ mẹ Victoria, Harper Beckham đang dần khẳng định vị thế là một biểu tượng phong cách thế hệ mới, cuốn hút theo cách riêng biệt và đầy tự nhiên

Harper Beckham khi cùng gia đình đi dự sự kiện luôn là những bộ cánh lụa dài, sang trọng nhưng có phần "dừ" hơn tuổi (Ảnh: Pierre Suu)