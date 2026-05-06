Sáng 6/5, tờ 163 đưa tin, Lâm Y Thần vừa xuất hiện trong 1 buổi phỏng vấn và hiếm hoi chia sẻ về mối tình buồn bã với bạn trai cũ - đại gia Trịnh Gia Nghiêu hơn cô tận 14 tuổi.

Vào thời điểm còn đang hẹn hò vị doanh nhân giàu có họ Trịnh, Lâm Y Thần đang có chỗ đứng vô cùng vững chắc trong làng giải trí, nhận được sự yêu mến và công nhận của khán giả qua nhiều tác phẩm kinh điển. Thế nhưng, Trịnh Gia Nghiêu lại không ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của người đẹp họ Lâm, thậm chí anh này còn nhiều lần yêu cầu nữ diễn viên rút khỏi giới giải trí để lui về chăm sóc cho gia đình. Chưa hết, Trịnh Gia Nghiêu còn khinh miệt nghề diễn viên mà Lâm Y Thần luôn trân quý, hạ thấp nó thành loại hình công việc phù phiếm vô bổ. Đồng thời, vị đại gia sinh năm 1968 còn ra sức thao túng tâm lý để ép nữ diễn viên Thơ Ngây rời khỏi showbiz, từ bỏ ước mơ và hoài bão theo đuổi nghệ thuật của mình.

Giai đoạn ngột ngạt, đau khổ này xảy ra vào đúng thời điểm Lâm Y Thần đang quay bộ phim thần tượng kinh điển In Time With You. Trong phim, nhân vật Trình Hựu Thanh do cô thủ vai là người phụ nữ công sở có tinh thần độc lập, từ chối thỏa hiệp vì tình yêu. Còn ở ngoài đời thực vào thời điểm đó, Lâm Y Thần lại bị đại gia họ Trịnh yêu cầu phải trở thành 1 cây dây leo, sống phụ thuộc vào người khác.

Sự tương phản mạnh mẽ như vậy đã khiến nữ diễn viên đình đám phải trải qua rất nhiều đau khổ, giằng xé nội tâm trong suốt quá trình ghi hình cho In Time With You. Lâm Y Thần nhớ lại, lúc đó cô thường vừa đọc kịch bản vừa khóc ngay giữa phim trường. Những lời thoại của nhân vật Trình Hựu Thanh đã chạm đúng vào tâm sự thầm kín của cô, từ đó giúp nữ diễn viên xinh đẹp dần tỉnh ngộ. Cuối cùng, mỹ nhân họ Lâm đi đến quyết định cắt đứt mối quan hệ với vị đại gia hơn mình 14 tuổi: “Bởi vì anh ta phủ nhận công việc của tôi, đồng nghĩa với việc phủ nhận 1 phần con người tôi. 1 mối quan hệ như vậy vừa không lành mạnh, lại vừa không thể tồn tại lâu dài được”.

Lâm Y Thần quyết đoán tuyệt quan hệ với đại gia Trịnh Gia Nghiêu sau khi anh ta buông lời xúc phạm nghề nghiệp của cô.

Ngay trước thềm bộ phim In Time With You đóng máy, Lâm Y Thần đã dứt khoát thoát khỏi mối quan hệ độc hại nơi cô bị thao túng tâm lý bởi doanh nhân Trịnh Gia Nghiêu. Và thực tế đã chứng minh sự tỉnh táo và quyết đoán của cô vào thời điểm ấy là hoàn toàn đúng đắn. Bởi lẽ không lâu sau đó, vị đại gia họ Trịnh đã hiện nguyên hình thành “yêu râu xanh”. Còn nhớ gã đàn ông này đã bị tố xâm hại trẻ vị thành niên và phải nhận bản án thích đáng từ pháp luật.

Trong đơn tố cáo, gia đình nạn nhân khẳng định Trịnh Gia Nghiêu từng thực hiện hành vi đồi bại với con gái họ ở nhiều nơi như trên xe hơi, trong nhà để xe, phòng riêng... Sau khi nạn nhân cảm thấy tủi hổ và dùng đồ vật sắc nhọn cứa cổ tay quyên sinh, cha mẹ cô mới bàng hoàng phát hiện ra sự việc.

Tại tòa án, Trịnh Gia Nghiêu đã bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam, đồng thời phải bồi thường 1,8 triệu Đài tệ (1,5 tỷ đồng) cho nạn nhân vì hành vi phạm tội của mình.

Công chúng thở phào nhẹ nhõm vì Lâm Y Thần đã quyết đoán chia tay bạn trai cũ họ Trịnh. Nếu khi ấy nữ diễn viên vẫn mê muội, không buông tay vị đại gia hơn 14 tuổi thì rất có thể cô sẽ phải chịu đựng nỗi đau tinh thần to lớn không gì đong đếm được.

Theo truyền thông Hoa ngữ cho hay, chuyện tình của Lâm Y Thần và Trịnh Gia Nghiêu lần đầu bị khui hồi năm 2010. Tới cuối năm 2011, cặp đôi kiều nữ - đại gia chính thức “đường ai nấy đi”. Cộng đồng mạng từng rất tò mò về lý do thực sự khiến Lâm Y Thần - Trịnh Gia Nghiêu tan vỡ, và tới nay nữ diễn viên 8X đã giải đáp, làm rõ những thắc mắc bấy lâu nay trong lòng công chúng.

Fan mừng vì hồi đó Lâm Y Thần kịp thời sáng suốt chia tay Trịnh Gia Nghiêu trước khi bê bối chấn động của đàng trai nổ ra.

Sau mối tình nhiều đau khổ với Trịnh Gia Nghiêu, Lâm Y Thần công khai hẹn hò với doanh nhân gốc Hoa Lâm Vu Siêu. Tới cuối năm 2014, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà. Được biết, Lâm Vu Siêu là ông chủ của công ty chuyên sản xuất các sản phẩm lặn tại California, Mỹ.

Lâm Y Thần - Lâm Vu Siêu kết hôn cách đây 12 năm.

Tại showbiz Hoa ngữ, Lâm Y Thần được mệnh danh là “nữ hoàng phim thần tượng” hàng đầu Cbiz, “nữ thần thanh xuân”, nhận sự yêu mến của hàng triệu khán giả. Cô nổi tiếng toàn châu Á nhờ vai diễn Viên Tương Cầm trong Thơ Ngây và Tiểu Thất trong Thiên Ngoại Phi Tiên.

Ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, Lâm Y Thần còn ghi dấu ấn với loạt tác phẩm ăn khách khác như 18 Vào Đời, Hợp Đồng Tình Yêu, Nàng Juliet Phương Đông, Lan Lăng Vương, In Time With You... Cô từng 2 lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (tức Thị hậu) tại lễ trao giải Kim Chung.