Có 1 nữ chính mang tên Jennie (BLACKPINK) trong làng giải trí Hàn với cuộc đời tựa cuốn tiểu thuyết

Sau 6 năm kể từ khi ra mắt, Jennie (BLACKPINK) luôn giữ vững vị trí là nữ idol hàng đầu. Mọi động thái, mọi thông tin dù là nhỏ nhất liên quan đến cô đều thu hút sự chú ý của công chúng.

Sở hữu lượng fan đông đảo, sự nghiệp thành công rực rỡ, nhan sắc đỉnh cao và cả những mối tình tốn nhiều giấy mực của truyền thông với dàn nam thần hàng đầu Kpop, cuộc đời Jennie quả thực hoàn hảo tựa như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết.

Nữ idol hàng đầu giới giải trí với tài năng, nhan sắc xuất chúng và địa vị đáng gờm ở tuổi 26

Mới chỉ 26 tuổi nhưng Jennie đã đạt được những thành tựu đáng mơ ước, là nữ idol hàng đầu với danh tiếng lan rộng khắp toàn cầu. Giành được suất ra mắt trong BLACKPINK - nhóm nhạc nữ dưới trướng "ông lớn" YG chính là thành công bước đầu trên con đường sự nghiệp rực rỡ của Jennie. Ngay khi vừa mới đổ bộ Kpop, Jennie cùng cả nhóm đã nhận được sự tán thưởng nhờ tài năng và nhan sắc xuất chúng.

Cô là thành viên nổi bật nhất nhì nhóm, thậm chí được coi là nhân tố đại diện cho phong cách và màu sắc của BLACKPINK. Vẻ đẹp pha trộn hoàn hảo giữa quyến rũ và đáng yêu của Jennie được coi là tiêu chuẩn nhan sắc mới. Kết hợp với vóc dáng nóng bỏng và thần thái sang chảnh tự nhiên, Jennie trở thành cơn sốt mới của Kpop ngay từ khi mới ra mắt.

Nhờ có nhan sắc pha trộn hoàn hảo giữa quyến rũ cùng đáng yêu kết hợp với thần thái sang chảnh tự nhiên, Jennie trở thành cái tên đại diện cho màu sắc của BLACKPINK

Từ năm 2016 đến nay, cùng với BLACKPINK, Jennie càn quét vũ trụ Kpop với hàng loạt bản hit như Whistle, Boombayah, Ddu-Du Ddu-Du, How You Like That... và mới nhất là Pink Venom, Shut Down. Loạt MV tỷ view hay những đêm concert cháy vé trên toàn cầu chưa phải là tất cả. BLACKPINK còn đạt đến những đỉnh cao chưa nhóm nữ nào chạm đến và viết tên mình vào lịch sử. Mới nhất, BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên xếp hạng đầu bảng Billboard Toàn cầu 200 và Billboard Toàn cầu ngoài Mỹ với ca khúc Pink Venom.

Với phong độ vững vàng, BLACKPINK trở thành nhóm nữ hàng đầu, vượt mặt tất cả các đối thủ cùng thời và đem danh tiếng phủ sóng toàn cầu. Chưa kể, Jennie còn có thành tích "đánh lẻ" tuyệt vời, tạo nên cơn sốt lớn khắp mọi nơi vào năm 2018 chỉ với đúng 1 bài hát mang tên SOLO.

Jennie cùng các thành viên BLACKPINK đạt nhiều thành tích và mang về niềm tự hào cho Kpop

Ngoài âm nhạc, Jennie còn thỏa sức thể hiện bản thân ở mảng thời trang. Cô có khí chất sang chảnh, nhan sắc độc lạ và phong cách sành điệu nên đã lọt mắt xanh rất nhiều nhãn hàng danh tiếng. Jennie được nhà mốt Chanel chọn mặt gửi vàng làm đại sứ và được hưởng nhiều đặc quyền ít người có được. "Công chúa YG" còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng khác, từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ ăn, đồ uống. Hình ảnh Jennie có ở khắp mọi nơi, đưa cô trở thành nữ idol ai ai cũng biết, tháng nào cũng đứng trong top đầu BXH danh tiếng.

Sắp tới, Jennie còn lấn sân sang diễn xuất với vai diễn trong phim The Idol. Chỉ 3 danh xưng người mẫu, ca sĩ, diễn viên là chưa đủ cho Jennie. Cô còn là cái tên hot trên Instagram và Youtube. Jennie có hơn 70 triệu người theo dõi trên Instagram còn kênh YouTube nữ idol lập để chia sẻ cuộc sống cũng có hơn 8 triệu người đăng ký. Quả thật, ở bất cứ lĩnh vực nào, Jennie cũng đạt được thành tích đáng nể, thậm chí trở thành cái tên đứng đầu.

Nàng "Chanel sống" được nhãn hàng cưng chiều hết mực nhờ thần thái và phong cách thời thượng

Xuất thân từ gia đình giàu có nhưng vẫn tự nỗ lực

Giống như nhiều nữ chính trong tiểu thuyết, Jennie cũng có xuất thân khủng, lớn lên trong nhung lụa. Nữ idol từng sống ở Cheongdam - khu vực nổi tiếng dành cho giới thượng lưu ở Hàn. Có nguồn tin cho rằng mẹ của cô là Giám đốc, cổ đông của tập đoàn giải trí lớn còn bố sở hữu 1 bệnh viện. Jennie từng có thời gian sống ở New Zealand, theo học trường tư thục cao cấp và có thể nói tiếng Anh thành thạo.

Nhưng không vì thế mà Jennie ngừng vươn lên. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Jennie đã có được sự nghiệp thành công và khối tài sản khủng ở tuổi 26.

Jennie là sở hữu gia tài đáng nể ở tuổi 26

Hội bạn thân toàn sao quốc tế quyền lực

Những nữ chính giàu có trong tiểu thuyết thường có hội bạn thân cũng quyền lực không kém. Bản thân là idol hàng đầu, Jennie quen thân với hàng loạt ngôi sao quốc tế đình đám. Fan từng bắt gặp Jennie thân thiết bên dàn sao US-UK như Jaden Smith, Nicki Minaj, Lizzo...trong bữa tiệc Ariana Grande và Kendall Jenner tổ chức. Jennie cũng là khách quen trong những bữa tiệc sinh nhật của gia đình Will Smith.

Danh sách bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Jennie dài dằng dặc, kể sơ sơ đã thấy có The Weeknd, Dua Lipa, Rihanna, Cardi B, Selena Gomez,... Đặc biệt, Jennie còn có mối quan hệ tốt đẹp với nữ ca sĩ Grimes - bạn gái cũ của tỷ phú Elon Musk.

Jennie và BLACKPINK xứng đáng là những "thánh ngoại giao" của giới giải trí khi quen thân với quá nhiều sao quốc tế đình đám. Kể sơ sơ đã thấy có gia đình Will Smith, The Weeknd, Dua Lipa, Rihanna, Cardi B...

Jennie thân thiết với Grimes - nữ ca sĩ 2 lần sinh con cho tỷ phú Elon Musk. Nữ rapper từng đến chụp ảnh với Grimes trong khuôn viên của tập đoàn SpaceX

Ở Hàn Quốc, Jennie cũng có hội bạn mỹ nhân tập hợp toàn các nữ idol hot nhất thế hệ như Irene, Yeri (Red Velvet), Nayeon (TWICE), Doyeon (Weki Meki)... Siêu mẫu, diễn viên Jung Ho Yeon từng gây bão với Squid Game cũng là bạn thân của Jennie. Jennie thân với Jung Ho Yeon đến độ tên của cô thậm chí còn xuất hiện trên cả phần cảm ơn cuối phim Squid Game.

Không chỉ có các mỹ nhân, Jennie còn là cô em gái nhỏ được đàn anh WINNER cưng chiều. Mỹ nhân sinh năm 1996 cũng nhiều lần khoe ảnh chụp cùng 2 vũ công nam nổi tiếng của nhà YG - Dony và Deukie, chứng tỏ mối quan hệ gắn bó qua nhiều năm.

Hội bạn idol ở Hàn Quốc của Jennie cũng vô cùng đáng gờm với toàn những cái tên đình đám như Irene, Yeri (Red Velvet), Nayeon (TWICE), Doyeon (Weki Meki)

Jung Ho Yeon là người chị đặc biệt thân thiết với Jennie

Jennie còn là cô em gái nhỏ được các đàn anh ở YG cưng chiều, nhất là WINNER và 2 vũ công nổi tiếng Deukie, Dony

Tình duyên gắn với toàn idol hàng đầu thế giới

Jennie liên tục khiến công chúng bất ngờ trước những tin đồn tình ái với loạt nam thần hàng đầu. Gần đây nhất, Jennie dính nghi án hẹn hò với V (BTS). 1 tài khoản Twitter liên tục tung những bức ảnh riêng tư và làm khán giả bán tín bán nghi về mối quan hệ của 2 idol hàng đầu. Trong loạt ảnh bị rò rỉ, V và Jennie tương tác vô cùng thân mật, cùng đi du lịch, hẹn hò tại phòng nhà riêng hay diện đồ đôi. Nam thần BTS còn xuất hiện cùng cả thú cưng của mẹ Jennie.

Trước những tấm hình chưa rõ thật giả, YG và HYBE quyết giữ im lặng đến cùng, không lên tiếng nên cộng đồng fan hết sức lo lắng trước tình trạng Jennie và V bị xâm phạm quyền riêng tư quá đà. Không bàn đến độ xác thực của tin đồn, vấn đề nghiêm trọng đáng quan tâm giờ đây đã chuyển hướng sang tình trạng bị đánh cắp quyền cá nhân của idol.

V và Jennie bị hacker tung hàng loạt ảnh hẹn hò nhưng 2 công ty quản lý vẫn nhất mực giữ im lặng. Các fan đang hết sức lo lắng trước vấn đề quyền riêng tư của idol bị xâm phạm

Xem lại tình sử của Jennie, trước đây, cô đã khiến báo chí tốn giấy mực với 2 mối tình cùng Kai (EXO) và "ông hoàng Kpop" G-Dragon. Ngay ngày đầu tiên năm 2019, Jennie và Kai xác nhận mối quan hệ sau khi bị Dispatch khui loạt ảnh bằng chứng hẹn hò. Mối tình mới chớm nở cuối cùng đã kết thúc đáng tiếc chỉ sau 1 tháng công khai.

Mối tình của Jennie và Kai kết thúc chóng vánh

Năm 2021, cả Kpop choáng váng trước thông tin không ai ngờ đến - Jennie (BLACKPINK) hẹn hò với thủ lĩnh BIGBANG G-Dragon. Theo thông tin từ báo Hàn, cặp đôi đã ở bên nhau 1 năm và được cả gia đình lẫn những đồng nghiệp cùng công ty ủng hộ. Vẫn như thường lệ, YG không hề lên tiếng về chuyện tình cảm của Jennie và đàn anh cùng nhà, để mặc công chúng nghi ngờ.

Thế nhưng, đến năm nay, loạt ảnh của V và Jennie bị tung ra làm dấy lên nghi án cô và G-Dragon đã chia tay. Lùm xùm hẹn hò giữa 3 idol hàng đầu bất chợt trở thành tâm điểm chú ý khi "ông hoàng Kpop" và V có nhiều động thái lạ như đăng ảnh với những chú thích khó hiểu. Đến giờ, vẫn chẳng có ai biết đích xác chuyện gì đã xảy ra giữa 3 nhân vật nổi tiếng nhất Kpop.

G-Dragon và Jennie từng bị tung ảnh hẹn hò nhưng YG quyết định giữ nguyên truyền thống "im lặng là vàng" trước những tin đồn tình cảm

Kéo theo sau đó là lùm xùm hẹn hò giữa V, G-Dragon và Jennie. Đến giờ, vẫn chẳng ai biết liệu mối quan hệ thực sự của cả 3 là gì và đã có chuyện gì xảy ra

Nguồn ảnh: Naver