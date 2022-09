Sóng gió của Jennie - BLACKPINK

Những năm qua, Jennie gặt hái thành công rực rỡ trong cả hai vai trò - nghệ sĩ thần tượng và biểu tượng thời trang. Tuy nhiên, sự nổi trội ấy cũng biến cô thành nạn nhân của những vụ công kích trên Internet.

Thời gian qua, rất nhiều hình ảnh tình tứ của Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) đã bị lan truyền trên mạng xã hội. Đây đều được xác nhận là hình ảnh chưa qua chỉnh sửa và chưa từng được công bố của 2 thần tượng. Đáng nói, từ lùm xùm rò rỉ ảnh hẹn hò, vụ việc này lại bị biến tướng thành vấn đề xâm hại quyền riêng tư, phát tán thông tin cá nhân sau khi điện thoại hoặc iCloud của 2 nghệ sĩ đình đám thế giới bị hacker tấn công.

Trước khi bị tung ảnh riêng tư lên mạng, Jennie và V từng vướng tin đồn tình cảm từ hồi tháng 5. Đây không phải lần đầu tiên nữ rapper của BLACKPINK vướng phải những thị phi từ trên trời rơi xuống. Trong quá khứ, Jennie nhiều lần bị đồn đại có quá khứ bắt nạt bạn bè, tính tình khó gần, thái độ chảnh choẹ với đồng nghiệp, tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp...

Những tin đồn thiếu cơ sở hoặc hiểu lầm không đáng có xoay quanh Jennie khiến cộng đồng người hâm mộ BLACKPINK nhiều lần bị chia năm xẻ bảy. Nữ ca sĩ không ít lần bị đặt trước những tình thế khó, bị biến thành đối tượng để cư dân mạng dựng lên vô vàn "bia miệng" đầy ác ý.

Đời tư bị xâm phạm

Việc hình ảnh hẹn hò bí mật của nghệ sĩ bị tung lên mạng, đẩy người trong cuộc vào tình thế phải lên tiếng thừa nhận đã không còn là chuyện mới mẻ với ngành giải trí. Tuy nhiên, trong nghi vấn hẹn hò của Jennie và V (BTS), những hình ảnh bằng chứng bị tung lên Internet thời gian gần đây đều bị trộm từ điện thoại/tài khoản lưu trữ trực tuyến của 2 nghệ sĩ.

Tình huống không còn là Jennie và V xuất hiện bên nhau, bị Dispatch hay người qua đường chụp lại nữa. Có một kẻ ẩn danh được cho là đã chủ động tấn công và ăn cắp thông tin từ 2 ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Kpop. Kết quả, những hình ảnh được các nghệ sĩ chủ động lưu lại và giữ cho riêng mình được cho là đã bị tung hê trước bàn dân thiên hạ.

Hình ảnh đời thường của Jennie và V bị hacker tung lên mạng

Paparazzi hay Dispatch chỉ có thể ghi lại được khoảnh khắc trước mắt họ, nhưng hacker khi tấn công vào điện thoại/iCloud của nghệ sĩ có thể chạm tay đến các tầng dữ liệu sâu hơn. Nơi này có thể ví như khu rừng đầy rẫy những bí mật riêng tư. Kẻ tấn công có thể đơn thuần muốn tung thông tin lên mạng để khuấy nước chọc trời, nhưng cũng có thể dùng những dữ liệu ấy cho một mục đích mờ ám hơn.



Theo một số nguồn tin trong giới giải trí, người đăng các bức hình riêng tư của Jennie và V lên mạng đã thuê hacker giúp mình làm công việc này, nhưng từ chối tiết lộ động cơ. Đây có thể là fan cuồng của Jennie, cũng có thể là anti-fan hoặc đơn thuần là kẻ thích phá rối. Không chỉ tung các bức ảnh chụp cùng V, kẻ ẩn danh còn đưa lên cả những bức hình BLACKPINK chụp khi cùng nhau ra nước ngoài cùng bản ghi các tin nhắn và cuộc gọi từ thiết bị của Jennie. Điều này làm dấy lên vấn đề nhức nhối từ lâu, đó là quyền riêng tư của nghệ sĩ, idol Kpop bị xâm hại nghiêm trọng hàng chục năm qua.

Nhiều bức ảnh chụp chung của BLACKPINK cũng bị rò rỉ

Câu chuyện Jennie bị tung ảnh riêng tư lên mạng không giúp khán giả làm rõ việc cô và V có hẹn hò hay không - bởi nó cần sự công khai xác nhận của người trong cuộc. Nhưng chỉ một vài bức ảnh là đã đủ để khơi lên một cuộc tấn công nhắm vào Jennie - nữ idol vốn vẫn được nhớ đến với tình sử khá phức tạp.



Trên bề mặt, sự thù địch này vẫn chưa đủ để phương hại tới sự nghiệp của Jennie hay V - bởi cả BLACKPINK lẫn BTS đang là 2 nhóm nhạc Kpop hàng đầu thế giới. Nhưng những tổn thương và áp lực lên tâm lý mỗi người là chắc chắn có. Chưa kể, việc thông tin cá nhân bị rò rỉ trên mạng có thể đẩy nghệ sĩ vào nỗi lo lắng, bất an không hồi kết.

Những bức ảnh hẹn hò được tung ra thời gian qua rất có thể chỉ là phát súng mở màn, "đánh tiếng" tới các bên liên quan thay vì làm sáng tỏ thắc mắc của người hâm mộ 2 nghệ sĩ có hẹn hò hay không. Tiếp sau đó? Có thể là một kế hoạch tống tiền công ty quản lý, tống tiền nghệ sĩ với "con tin" là những thông tin nhạy cảm hơn mà hacker khai thác được.

Hiện tại, chủ tài khoản Twitter chuyên đăng các bức ảnh riêng tư của Jennie đã thông báo sẽ không tung thêm hình mới, nhiều khả năng vì đã đạt được thỏa thuận với hai công ty quản lý. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo một cuộc tấn công tương tự sẽ không lặp lại, hay anh/cô ta sẽ làm gì với số dữ liệu còn lại.

Nắm trong tay những bức ảnh chưa từng công bố của các nghệ sĩ cũng có nghĩa hacker có toàn quyền xào xáo, bóp méo, biến chúng thành vũ khí bôi nhọ thanh danh họ. Đây là vấn đề xâm phạm quyền tự do riêng tư của nghệ sĩ. Các công ty giải trí cần phải bắt tay giải quyết cũng như có biện pháp ngăn chặn các tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Jennie và cảnh "nằm yên cũng dính đạn" kéo dài suốt sự nghiệp

Khi đã lựa chọn trở thành người của công chúng, các nghệ sĩ buộc phải chấp nhận sự thật một phần không nhỏ trong cuộc không còn thuộc về riêng mình. Sự yêu thích mà khán giả dành cho nghệ sĩ cũng đi kèm mong muốn được khám phá tường tận mọi ngóc ngách trong cuộc đời thần tượng. Mặt trái của sự quan tâm, ngưỡng mộ ấy chính là cái nhìn đôi khi có phần khắt khe soi mói và đầy định kiến của một bộ phận người dùng Internet.

Jennie thường bị đem ra so sánh khi người hâm mộ không hài lòng trước cách YG Entertainment đối xử với 3 thành viên còn lại của BLACKPINK

Trong ấn tượng của khán giả, Jennie luôn là thành viên được YG Entertainment o bế hơn cả. Cô là thành viên đầu tiên của BLACKPINK ký hợp đồng trở thành thực tập sinh với YG, và cũng là mảnh ghép đầu tiên của nhóm được tiết lộ với công chúng. Trước khi debut cùng BLACKPINK, Jennie cũng đã có nhiều lần hợp tác với các nghệ sĩ tên tuổi khác của YG Entertainment. Năm 2018, tức chỉ 2 năm kể từ khi BLACKPINK ra mắt, Jennie đã được phát hành sản phẩm solo đầu tay.



Trong những năm qua, bên cạnh vai trò thành viên BLACKPINK, tên tuổi Jennie trong làng thời trang cũng nhanh chóng thăng hạng khi cô được chọn làm đại sứ cho nhãn hãng xa xỉ Chanel, trở thành gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng, thường xuyên tới lui các sự kiện thời trang danh tiếng. Jennie được ngợi khen là sở hữu thần thái sang chảnh, quý phái tương xứng với những nhãn hàng cao cấp mình đại diện.

Jennie nhận được sự quan tâm lớn của công chúng mọi lúc mọi nơi, nhưng đó cũng là con dao 2 lưỡi dẫn đến hệ luỵ khó lường

Tuy nhiên, danh tiếng ấy cũng đi kèm những lời đồn đại về thái độ. Từ những bức hình, đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc vô thưởng vô phạt, nhiều khán giả đã vội kết luận Jennie chảnh choẹ, khó gần. Hồi 2017, vụ "Jennie ngồi trên ghế bắt Lisa cởi tất cho mình" từng khiến nữ rapper hứng chịu sự chỉ trích, mạt sát từ người dùng mạng. Khi ấy, Lisa chỉ đang chuẩn bị mát-xa chân cho các thành viên trong nhóm theo nội dung chương trình. Hành động đã bị thổi phồng theo hướng Lisa bị cô lập, còn Jennie là kẻ xấu tính chuyên bắt nạt thành viên khác.



Việc Jennie solo năm 2018 cũng khiến một bộ phận người hâm mộ BLACKPINK không vừa lòng. Họ cho rằng cơ hội đó nên thuộc về một thành viên khác xuất sắc hơn Jennie, bất chấp việc tài năng và sức hút của cô không thua kém ai. Năm 2021, khi Lisa tung sản phẩm solo, Jennie lại bị lôi ra so sánh khi người hâm mộ cảm thấy cách YG Entertaiment quảng bá cho Lalisa quá hời hợt.

Cũng trong năm 2021, khi YG báo tin Lisa sẽ không tham dự một show diễn tại Tuần lễ thời trang Paris, Jennie tiếp tục bị người hâm mộ réo gọi. Thậm chí tờ Enquirer của Thái Lan, khi đưa tin về sự việc này, còn âm thầm chĩa mũi dùi vào Jennie bằng một hashtag tên cô đầy ẩn ý bên dưới bài viết.

Jennie và Lisa không ít lần vướng tin đồn bất hòa và bị so sánh dù mối quan hệ của họ không khác gì chị em ruột

Nhân vật bị hiểu lầm nhất BLACKPINK?

Trong những năm qua, Jennie đã rất nỗ lực để làm tốt công việc của mình - dù với tư cách thành viên BLACKPINK hay nghệ sĩ solo. Ca khúc đầu tay Solo của cô khi phát hành hồi 2018 đã thu hút 100 triệu lượt xem chỉ sau bốn ngày và nhanh chóng leo lên thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng.

Tháng 10/2020, Solo vượt qua hiện tượng Gangnam Style, trở thành ca khúc của nghệ sĩ solo Hàn Quốc có lượt nghe cao nhất trên nền tảng Spotify. Đến nay, sau 4 năm, Solo đã thu hút hơn 856 triệu lượt xem MV trên YouTube và là ca khúc duy nhất của một nữ nghệ sĩ Kpop từng đạt thành tích này. Thành công của Solo cũng trải thảm đỏ cho Rosé và Lisa khi tách ra solo sau này.

Tới nay, chưa có nữ nghệ sĩ Kpop nào phá được kỷ lục lượt view của Solo

Trong một bài phỏng vấn hồi giữa năm với tờ The Rolling Stone, Jennie tiết lộ cô đã kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần sau tour lưu diễn thế giới của BLACKPINK. Nhưng nữ nghệ sĩ không muốn than thở với người hâm mộ về những khó khăn ấy mà giữ lại cho mình. Bởi Jennie hiểu cô không phải người duy nhất phải đánh đổi sức khỏe hay tuổi thanh xuân cho công việc này.



Mỗi khi tin đồn YG đang đối xử thiếu công bằng với một thành viên xuất hiện, cái tên Jennie vẫn thường bị nhắc đến. Khán giả có thể chỉ trích Jennie được o bế, cư xử thiếu khôn khéo hay đời tư ồn ào, nhưng họ không thể phủ nhận thành công của ca khúc Solo hay đóng góp của Jennie vào thành công toàn cầu của BLACKPINK.

Các khán giả này nhìn nhận Jennie như đứa trẻ được bố mẹ cưng chiều, học sinh được thiên vị trong lớp và luôn thường trực suy nghĩ mọi thứ đến với nữ thần tượng đều nhờ may mắn thay vì sự nỗ lực của bản thân. Suy nghĩ này tạo ra thiên kiến lệch lạc coi mọi thành tựu của Jennie đều là không xứng đáng trong khi sự chăm chút YG dành cho 3 cô gái còn lại chưa bao giờ là đủ.

Khán giả nghĩ YG o bế Jennie, nhưng chính họ cũng đang đối xử không công bằng với nữ thần tượng

Câu chuyện của Jennie gợi nhắc đến trường hợp của Anne Hathaway. Minh tinh Hollywood cũng từng một thời phải đương đầu với sự ghét bỏ từ dư luận vì những lý do hết sức cảm tính như miệng cười quá rộng và đôi mắt quá to so với tổng thể mặt, cách cư xử quá lịch sự, trông lúc nào cũng như đang diễn hay đời tư quá yên bình…



Gốc rễ của làn sóng tẩy chay đến từ việc một bộ phận fanboy không hài lòng khi Hathaway được chọn vào vai Miêu Nữ trong The dark lnight rises (2012). Họ cho rằng cô đã cướp mất cơ hội của những nữ diễn viên khác thực sự hợp vai và xứng đáng hơn. Những lời chê bai ngoại hình Hathaway bị anti-fan thêm mắm dặm muối, biến thành một làn sóng ghét bỏ kéo dài nhiều năm sau đó.

Hathaway bị ghét vì cô quá hoàn hảo, ít nhiều giống với việc Jennie hứng chịu điều tiếng bởi xuất thân của mình. Tuy nhiên, bất chấp những rắc rối từ trên trời rơi xuống ấy, họ vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên và chinh phục những thành tựu mới trên con đường nghệ thuật.

Nguồn ảnh: YG Entertainment, Twitter, Naver