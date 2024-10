Trưa 26/10, mạng xã hội xôn xao hơn bao giờ hết trước thông tin Quân A.P là "hoa có chủ" - cụ thể hơn, anh đã kết hôn với bạn gái yêu lâu năm và có một cậu con trai gần 1 tuổi. Thông tin khiến công chúng vô cùng bất ngờ vì dù đã biết Quân A.P có bạn gái nhưng việc anh đã lập gia đình và có con trai thì là điều không ai tưởng khi nam ca sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Quân A.P và bà xã Lê Khanh sống chung trong 1 căn nhà tại Hà Nội

Trên thực tế, Quân A.P đã từng nhiều lần công khai bà xã của mình với bạn bè đồng nghiệp. Đặc biệt trong quá trình tham gia Anh Trai Say Hi, nam ca sĩ sinh năm 1997 cũng đã "ra mắt" bà xã với các anh trai. Theo đó tại hai đêm concert của Anh Trai Say Hi tại TP.HCM, bà xã của Quân A.P cũng đều có mặt. Không chỉ ngồi ở hàng ghế khán đài cùng chị gái của Quân A.P, Lê Khanh xuất hiện ở khu vực đường pitch sát sân khấu - nơi chỉ có nhân viên ekip với vị trí đặc biệt mới được di chuyển và hoạt động.

Trong đoạn video lan truyền trên MXH cũng quay lại được cảnh bà xã Quân A.P được nam ca sĩ dắt tay vào trong hậu trường, giới thiệu với các anh em và chụp ảnh chung với tất cả các anh trai. Đây cũng là nơi chỉ có nhân viên, ekip chương trình, ekip và người thân nghệ sĩ mới được có mặt.

Màn "ra mắt" đặc biệt này cho thấy Quân A.P vô cùng chiều chuộng khi để bà xã chụp ảnh với tất cả anh trai - chỉ trừ mỗi mình. Ngoài ra, các fan còn phát hiện người đi cùng Lê Khanh chính là chị gái ruột của Quân A.P. Cô cũng từng gây sốt MXH với vẻ ngoài xinh đẹp không kém cạnh hot girl.

Clip vợ Quân A.P "quẩy" tại concert Anh Trai Say Hi

Bà xã Quân A.P và chị ruột của nam ca sĩ ngồi xem concert Anh Trai Say Hi ở khu vực chỉ có ekip với vai trò đặc biệt mới có thể được di chuyển

Chị ruột Quân A.P là người đi cùng Lê Khanh tham dự đêm concert Anh Trai Say Hi

Bà xã Quân A.P chụp ảnh với rất nhiều anh trai - chỉ trừ Quân A.P