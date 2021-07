CLIP: Thanh niên được Tổ công tác 363 Thủ Đức hộ tống về gặp anh trai vừa qua đời

Đêm 30-7, phóng viên Báo Người Lao Động đã theo chân Tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức (TP HCM) tuần tra, xử lý những trường hợp ra đường trong khung giờ từ 18 giờ - 6 giờ hôm sau. Trời về khuya, các tuyến đường ở Thủ Đức vắng bóng người. Hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm Chỉ thị 16, không có trường hợp nào ra đường khi không thật sự cần thiết.



Anh C. được Tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức hộ tống về nhà nhìn mặt anh trai mới qua đời

Khoảng 22 giờ, khi Tổ công tác 363 đang tuần tra trên đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức) thì phát hiện 1 thanh niên chạy xe máy với tốc độ rất nhanh. Ngay lập tức, tổ công tác liền đuổi theo, yêu cầu nam thanh niên dừng xe kiểm tra hành chính và nêu lý do ra đường.

Anh D.T.T.C (ngụ TP Thủ Đức) rơm rớm nước mắt giải thích mới nhận được thông tin anh trai qua đời tại nhà riêng trên đường Tân Lập, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức nên vội vàng chạy về để gặp anh lần cuối.

Nghe câu chuyện đau lòng này, đại úy Nguyễn Duy Tiến, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức (tổ trưởng Tổ công tác 363) khuyên C. bình tĩnh, tổ sẽ hộ tống anh qua các chốt kiểm soát để sớm về gặp mặt người anh quá cố.



Trong khoảng 30 phút, Tổ công tác 363 đã đưa anh C. về đến nhà. Người nhà anh C. xúc động cảm ơn Tổ công tác 363. Đại úy Nguyễn Duy Tiến cũng thay mặt tổ công tác gửi lời chia buồn đến gia đình anh C.



Nam thanh niên đi mua thuốc cho bạn bị nhắc nhở, yêu cầu không nên ra đường nếu thật sự không cần thiết

Đến khoảng 23 giờ, Tổ công tác 363 di chuyển đến chân cầu vượt Bình Phước (Quốc lộ 1, TP Thủ Đức) thì thấy anh N.V.N. (SN 1990, quê Thanh Hóa) lưu thông ngoài đường nên yêu cầu dừng lại kiểm tra hành chính.



Một số trường hợp chở người thân đi cấp cứu được Tổ công tác 363 hỗ trợ, hướng dẫn đến bệnh viện

Anh N. giải thích đang đi mua thuốc cho người bạn bị bệnh ở quận 12. Do các tiệm thuốc đóng cửa hết nên anh chạy xuống TP Thủ Đức để mua nhưng không có chỗ nào bán.

Anh N. thừa nhận mình có uống ly bia và mới bị lực lượng chức năng ở quận 12 lập biên bản về lỗi ra đường không rõ lý do. Tổ công tác 363 kiểm tra giấy tờ, yêu cầu anh N. gọi điện cho người bạn đang bệnh để xác minh. Tổ công tác sau đó chỉ nhắc nhở rồi đề nghị N. mang thuốc về cho bạn, nhắc anh không nên ra đường nếu không có lý do chính đáng.



CLIP: Tổ công tác 363 hộ tống thanh niên về nhà gặp mặt anh trai lần cuối ở TP Thủ Đức

Từ 18 giờ đến 0 giờ ngày 31-7, Tổ công tác 363 đã tuần tra khắp các tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Đức nhưng không thấy trường hợp nào vi phạm khi ra đường không có lý do. Khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác đã kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn 3 trường hợp chở người nhà đến các bệnh viện cấp cứu trong đêm.