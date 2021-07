Cha mất vì COVID-19, Thượng tá quân đội "nén đau" ở lại tuyến đầu chống dịch

Chiều 30/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP. Thuận An (Bình Dương) đã đến động viên thượng tá Bùi Văn Tân, chia sẻ sự mất mát đầy lớn lao của thượng tá khi thân phụ mất.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong lúc đang chỉ huy các chốt kiểm dịch do đơn vị đảm nhiệm tại TP. Thuận An, Thượng tá Bùi Văn Tân nhận tin cha ruột qua đời vì tuổi cao và mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Nén nỗi đau mất cha, Thượng tá Bùi Văn Tân quyết tâm ở lại chỉ huy đơn vị thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, Tư lệnh Quân đoàn 4 điều động lực lượng tăng cường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19, Đoàn cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 71 do thượng tá Bùi Văn Tân, Phó Chính ủy Lữ đoàn 71 chỉ huy lên đường làm nhiệm vụ, bảo đảm an ninh tại các chốt kiểm dịch và khu vực cách ly của TP. Thuận An.

Lực lượng chức năng bố trí bàn thờ để thắp nén hương cho người thân cán bộ, chiến sĩ vừa mất

Cha của thượng tá Bùi Văn Tân xét nghiệm sàng lọc có kết quả dương tính với SARS-COV-2 và được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Không lâu sau đó, vợ đồng chí Tân cũng được phát hiện dương tính và chuyển điều trị tại Bệnh viện Quân y Quân đoàn 4.

Trước tình cảnh này, thượng tá Tân vẫn quyết tâm tham gia cùng đơn vị hỗ trợ địa phương với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở Bình Dương.

Trước đó, ngày 28/7, Binh nhất Trần Văn Hải Đăng, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 nhận được tin cha qua đời vì bệnh nặng. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác Đăng không thể về chịu tang cha ở quê nhà ấp Rạch, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Lực lượng chức năng đã lập bàn thờ người thân của hai cán bộ, chiến sĩ tại khu vực phù hợp để tổ chức tang lễ. Tính trong đợt dịch lần thứ tư này, Bình Dương ghi nhận hơn 12.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 62 ca tử vong.